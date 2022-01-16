Казнацфонд "Самрук-Казына" трансформируют из елбасиной кормушки в...

00:07 18.01.2022

Токаев заявил о трансформации фонда "Самрук-Казына" - Уали



Правительству следует в первую очередь заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки фонда, считает президент



НУР-СУЛТАН, 17 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января на пленарном заседании мажилиса заявил о необходимости глубокой трансформации деятельности фонда "Самрук-Казына", напомнил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.



Портфельные компании фонда являются системообразующими для национальной экономики. Поэтому сейчас именно от фонда зависит решение задач по структурной перестройке экономики и направлению ресурсов на благо народа, написал Берик Уали на своей странице в Facebook.



"Президент считает, что правительству следует в первую очередь заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки. Требуется также изменить характер взаимоотношений между "Самрук-Казына" и правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа", - отметил Уали.



Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства обеспечить формирование реальной конкурентной среды в ключевых сферах экономики и прозрачность закупок фонда и национальных компаний.



По мнению главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда "Самрук-Казына".



При этом важно добиться прозрачности приватизации, без чего невозможно структурное преобразование экономики. Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства и государственной комиссии по вопросам приватизации, отметил пресс-секретарь главы государства.