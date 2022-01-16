Почему не состоялся второй Северный Альянс? Что происходит в Афгане, - Ильхом Нарзиев

00:14 18.01.2022 Почему не состоялся второй Северный Альянс?

Ильхом Нарзиев о ситуации в Афганистане

Дмитрий Винник



Ильхом Нарзиев - таджикский журналист и переводчик. Получил образование в Военном Краснознаменном институте МО СССР по специальности "китайский язык". Более 50 раз бывал в командировках Афганистане как военный корреспондент, переводчик и наблюдатель от международных миссий. Прекрасно знает страну и обычаи, что позволяло ему передвигаться по Афганистану самостоятельно и узнавать местную жизнь с самых разных граней.



Дмитрий Винник. Правительство Таджикистана обеспокоено активностью боевиков на границе. Рахмон озвучил число в 6 тысяч штыков. Что вообще происходит на бывшей советско-афганской границе?



Ильхом Нарзиев. 14 января в прошлый четверг, в Мазари-Шарифе талибскими властями был арестован видный талибский командир Махдум Алим, узбек по национальности. Важно иметь в виду, что арест произвели недавно присланные на усиление провинции "варяги", - пуштуны по национальности.



Дмитрий Винник. По сообщениям СМИ этого курбаши арестовали по приказу заместителя министра обороны муллы Фазеля. Утверждается, что причина ареста не объясняется.



Ильхом Нарзиев. По одним сведениям, его заподозрили в сокрытии части вооружения, захваченного у американцев и афганской армии. По другим сведениям, его обвиняют в краже людей. Следует сказать, что за последние месяцы за различные преступления арестовано порядка трехсот командиров движения "Талибан"*. Однако арест столь влиятельного и авторитетного узбекского командира, тем более, без внятного объяснения, вызвал волнения в четырех северо-восточных тюркоязычных провинциях. В итоге в столице провинции Фарьяб, городе Маймона местные жители разооружили чиновников-пуштунов и полицию. Последние сбежали в Мазари-Шариф. Генеральный Штаб афганской армии пригрозил утопить восстание в крови и направил туда танковую бригаду, которая по дороге вступила в бой с какими-то узбеками, задержавшими ее продвижение. В субботу командир 209 корпуса афганской армии вступил в переговоры со старейшинами Меймоны, пообещал учесть их пожелания и отпустить Махдума Алима. Местные поверили, но в воскресенье утром они обнаружили город, наводненный бронетехникой. В настоящий момент в Кабуле идет спор между умеренным и радикальным крылом. Умеренные во главе с Барадаром считают, что следует войти в положение и учесть национальные особенности, а сторонники Хаккани настаивают на "примерном уроке", - устроить бунтовщикам кровавую баню и показать бескомпромиссность мер по поддержке воинской дисциплины.



ozon.ru

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Дмитрий Винник. Насколько все это серьезно?



Ильхом Нарзиев. Очень серьезно. Эскалация этой ситуации может привести к тому, что "отвалится" весь северо-запад. Я хорошо помню 1997 год, когда целый корпус, - не менее 5 тысяч талибов были полностью истреблены восставшим народом в провинции Балх. В основном их просто забили кетменями. Международные наблюдатели были в кромешном ужасе, - вся дорога до Хайратона была усеяна их трупами. Порой их истерзанные тела лежали прямо на танках, - они не сумели ничего противопоставить предельно заряженной ненавистью толпе. Очевидно, что они не ожидали такого массового возмущения. Нельзя исключать подобного проявления массовой солидарности и сейчас.



Дмитрий Винник. А есть ли у новых властей Афганистана силы на подавление вероятного крупного мятежа?



Ильхом Нарзиев. С одной стороны есть, - от НАТО осталось огромное количество оружия, включая транспорт и бронетехнику. С другой стороны, имеет место дефицит ГСМ. Впрочем, сам факт, что в Фарьяб были отправлены целые механизированные бригады, говорит о том, что какое-то топливо нашлось. Сейчас талибы ведут переговоры с Китаем об увеличении помощи, наверняка вопрос помощи ГСМ стоит на одном из первых мест. Без решения этого вопроса подавить восстание будет крайне сложно.



Дмитрий Винник. Разве талибские власти не осознают остроты национальной проблемы?



Нарзиев. У них разногласия на этот счет. Любопытно, что предыдущий президент Ашраф Гани, пуштун по национальности, сейчас ставит в себе в главную заслугу, что он за годы своего правления сумел расправится с политическими силами национальных меньшинств, невиданным в истории страны образом укрепив власть пуштунов. Он вел политику паспортизации, требуя записи в паспорте национальности "афганец", хотя это одно из пуштунских племен. Поскольку пуштунов в "Талибане" большинство и предыдущей властью были созданы объективные предпосылки, много желающих ими воспользоваться.



Дмитрий Винник. Знакомые афганские просто называли Гани "фашистом". Получается, что экс-президент даже не сильно преувеличил свои "заслуги"?



Ильхом Нарзиев. Выходит, что так.



Дмитрий Винник. Ильхом, а вам приходилось лично встречаться с талибами?



Ильхом Нарзиев. Конечно, однажды я возвращался домой на перекладных, фактически автостопом и мне пришлось заночевать в одной придорожной хижине вместе с солдатами движения "Талибан". Это были внешне свирепые и совершенно безграмотные люди. Но после бесед с ними, я увидел в них несчастных людей, выросших на войне и смертельно уставших от повседневных лишений и жестокости.



Дмитрий Винник. Вы давно наблюдаете историю становления движения "Талибан". Могли бы вы рассказать наши читателям, что произошло в последние годы, как ему удалось вернуть утерянную в 2001 году политическую власть?



Ильхом Нарзиев. После смерти муллы Омара, движение раскололось, поскольку мулла Мансур, кстати, прежде занимавший должность министр гражданской авиации, объявил себя преемником движения. С этим не согласился некий мулла Расул, который расценил это как узурпацию власти. Раскол в движении не устраивал пакистанские власти, и они в 2016 году арестовали Расула. К слову, на свободу он был выпущен только в августе прошлого года. Таким образом, основными политическими фракциями движения после смерти муллы Омара примерно в 2013 году были собственно сторонники муллы Омара, сторонники муллы Мансура и муллы Расула. Кроме того, в стране действовало большое количество относительно самостоятельных отрядов, причислявших себя к движению "Талибан". Они не гнушались получать спонсорскую помощь от сопредельных государств. В 2016 году ударом с американского беспилотника был убит мулла Мансур, после чего преемником был объявлен мавлави Хайбатулла Ахундзада.



Дмитрий Винник. "Мавлави" это такой титул?



Ильхом Нарзиев. Да, еще при мулле Омаре у него был особый статус, как перворазрядного книжника и знатока богословия. "Мавлави" это ранг в религиозной иерархии, который позволяет его владельцу быть высшим толкователем законов шариата. К слову, одно имя "Хайбатулла" чего стоит, - оно означает "страх божий".



Дмитрий Винник. Таким образом, после смерти муллы Мансура, вызвавшего раскол в движении на три группировки ("мансуровцы", "омаровцы" и "расуловцы"), победили омаровцы в лице муллы Ахундзады?



Ильхом Нарзиев. Да, мулла Ахундзада сумел преодолеть раскол. Ему удалось объединить различные силы движения, что и привело к успеху в борьбе с оккупацией, который мы наблюдаем. Это были силы муллы Якуба, сына муллы Омара, которые были ответственны за борьбу с оккупантами. Это были сторонники муллы Барадара, который возглавил дипломатическую деятельность. Также в движение влилась так называема "Сеть Хаккани"*, - исключительно эффективное террористическое подполье, ответственное за множество успешных акций с привлечением смертников. Сараджуддин Хаккани после гибели своего отца Джалалуддина стал заместителем движения "Талибан".



Дмитрий Винник. Периодически появляются скептики, ставящие под сомнение существование мавлави Ахундзады, поскольку его никто не видел.



Ильхом Нарзиев. Действительно, Хайбатулла Ахундзада таинственная фигура. Известна одна единственная его фотография, размещенная в Твиттере "Талибана" в 2016 году. Поскольку с момента возвращения движения к власти в прошлом году, он перед фотокамерами не появлялся, сомнения о его реальности вполне закономерны.



Дмитрий Винник. Агентство Рейтер сообщило, что 31 октября он появился перед народом в Кандагаре. Однако фотоотчетов мы не видим.



Ильхом Нарзиев. Подобного рода скрытность вообще характерна для многих лидеров радикалов. Она обусловлена и религиозными мотивами, и глубоко въевшимися привычкой к конспирации. Например, первый раз муллу Барадара мы увидели на встрече с дипломатом из Киргизии. Премьер-министр мулла Хасан также долго не показывается на публике.



Дмитрий Винник. Действительно ли после взятия Кабула в августе-сентябре 2021 года в руководстве движения шла острая борьба за официальную власть, за портфели в будущем правительстве?



Ильхом Нарзиев. Судя по сообщениям, поступившим тогда из Кабула, в те дни во временном правительстве развернулась нешуточная борьба за власть между политическим крылом движения под руководством Абдула Гани Барадара и радикальным боевым крылом под руководством Сираджуддина Хаккани. Судя по всему, лидер движения Ахундзада в этом конфликте остался, как принято говорить, - "над схваткой".



Дмитрий Винник. Что они делили, если уже застолбили должности?



Ильхом Нарзиев. Контроль над финансами и секторами экономики через расстановку своих людей. Инициатива в этом вопросе принадлежала "хакканятам", как обладателям неоспоримого морального авторитета в борьбе с оккупантами и коллаборантами. Они кровь проливали, потеряли сотни человек в самоубийственных террористических атаках и закономерным образом стали требовать большую долю портфелей после победы. Имели место множественные слухи о гибели Барадара, что он покинул Кабул и находится в Кандагаре. В итоге Барадар появился на телевидении с невнятным интервью, дающим все основания считать, что ему крепко досталось не только морально, но и физически. Ходили слухи, что хакканята прострелили ему ногу. Так или иначе, их успехи ведут к усилению пуштунского племени гильзаи, к которому принадлежит сам Хаккани и большинство его соратников, и ослаблению доминирующего племени дуррани. В итоге, в так называемом Переходном правительстве Исламского Эмирата Афганистан мы можем обнаружить 4 министра с фамилией Хаккани: Сараджуддин Хаккани удержал должность главы МВД, Абдул Баки Хаккани стал министром высшего образования, министерство связи возглавил Наджибулла Хаккани, министром по делам беженцев стал Халиль Хаккани. Начальником управления по паспортизации тоже стал один из Хаккани - Алам Гуль.



Дмитрий Винник. В чем смысл захвата именно таких должностей, помимо закономерного желания контролировать силы безопасности?



Ильхом Нарзиев. Возможно, реальные деньги. Например, проблема беженцев будет решаться в ближайшее время и ООН наверняка выделит значительные суммы. Реформа образования занимает важное место в повестке дня исламского государства и оно будет вынуждено уделять этому значительное внимание, в том числе и в денежном выражении. А связь, сами понимаете, даже в таком архаичном обществе для многих стала услугой первой необходимости. С одной стороны, это реальные деньги, с другой - усиление позиций крыла, контролирующего спецслужбы.



Дмитрий Винник. В самом деле, на днях ООН запросила около 4,5 миллиарда долларов на помощь афганцам в 2022 году. В ООН уточнили, что эти средства потребуются 22 млн. человек внутри страны и 5,7 миллионам беженцев. Получается, что террористическая организация, которая вступила в движение "Талибан", исходя из тактических политических соображений, приобрела огромную власть?



Ильхом Нарзиев. Их вклад в изгнание американцев не стоит недооценивать. Именно "Сеть Хаккани" ответственна за захват Кабула в ночь с 14 на 15 августа, вопреки успешным переговорам в Катаре по мирной передаче власти, которая велась от лица политического крыла во главе с муллой Барадаром.



Дмитрий Винник. У Катара свои экономические интересы?



Ильхом Нарзиев. Возможно, это импорт драгоценных камней из Афганистана, но теперь Катар заявил еще и о своем интересе контролировать аэродромы Афганистана. Гораздо важнее именно сама неочевидная посредническая функция этого княжества.



Дмитрий Винник. Посредничества между кем и кем?



Ильхом Нарзиев. Между "Талибаном" и США. Причем, похоже на то, что инициатива по выбору посредника принадлежала США. Кстати, перед Новым Годом Турция и Катар договорились с ДТ по поводу управления 5 афганскими аэропортами, включая кабульский.



Дмитрий Винник. Получается, что "Сеть Хаккани", державшаяся в движении особняком, сорвала сделку по мирной передачи власти и ухода американской армии без потери лица?



Ильхом Нарзиев. Именно так. Как рассказал беглый президент Гани, изначально ему обещали, что группировка Хаккани не войдет в Кабул, "однако через два часа ситуация изменилась". У Хаккани было свое подполье в Кабуле, множество "спящих ячеек". Ему не составило большого труда организовать захват города в ночь с 14 на 15 августа. Это была чистой воды самодеятельность, не согласованная с муллой Барадаром. Как мы знаем, ДТ вскоре настояла на выводе войск НАТО по ускоренному сценарию к 31 августа. Автором этого унизительного ультиматума был сам Хаккани. С этой точки зрения выглядит логично, что теракты в аэропорту Кабула во время эвакуации, не исключено, были организованы сетью Хаккани с целью усилить давление на США и их союзников. На самом деле, возможно это они напали на аэропорт, а не какие-то игиловцы из "Вилаят Хорасан"*, якобы взявшие на себя ответственность. Американцы вняли сигналу и выполнили условия ультиматума. Эти акции еще сильнее возвысили авторитет структуры Хаккани среди прочих талибских сил в "деле освобождения страны от оккупантов и утверждения исламского эмирата".



Дмитрий Винник. Тем не менее, мы знаем, пакистанские истоки движения "Талибан". Насколько эта страна сохранила свое влияние на внутриафганскую политику?



Ильхом Нарзиев. На мой взгляд, в настоящий момент фактически имеет место некое негласное соглашение о разделе Афганистана на зоны влияния между тремя странами: Пакистаном, Ираном и Турцией. Пакистан заинтересован в контроле над линией Дюранда, районами традиционного пуштунского проживания и столицей. Иран заинтересован в контроле над западными провинциями и, в частности бассейном рек Фарахруд, Герируд, что обусловлено необходимостью контроля стока в условиях длительной засухи в восточных иранских провинциях. Турция намерена контролировать северные провинции, опираясь на тюркоязычное население. Цели Турции, судя по всему, объяснимы с точки зрения пантюркистской экспансионистской идеологии и общими экономическими целями укрепления своего влияния в регионе. Турция опирается на узбеков, туркменов, карлуков и другие тюркские племена. На северо-востоке страны создана социальная инфраструктура (школы, больницы, медресе) при поддержке Турции. В случае коллапса власти в стране, соглашение о разделе подразумевает реальный раздел государства на фактические протектораты перечисленных стран. В текущей умеренной по отношению к ДТ позиции Узбекистана и Туркмении также прослеживается след поддержки протурецкий усилий, как минимум, - из соображений пантюркистской солидарности. 16 сентября лидер хазарейцев Карим Халили поддержал ДТ. Причиной этому было осознание факта, что Иран фактически признал политическую власть талибов. Кстати говоря, есть серьезные подозрения, что часть из огромного арсенала вооружений, захваченных у НАТО, продается новыми афганскими властями в Пакистан и Иран.



Дмитрий Винник. Есть мнение, что ключевым моментом послужила новость, что спецслужбы Ирана предупредили экс-президента Ирана М. Ахмадинежада в неприемлемости призывов к антиталибскому сопротивлению.



Ильхом Нарзиев. Подобно иранцам, хазарейцы являются шиитами, ищут опору в Тегеране и чутки к сигналам от руководства единоверцев. Учитывая тот факт, что угнетенные ранее хазарейцы значительно усилились в последние 30 лет, в том числе в плане силовой составляющей, вероятность вооруженного конфликта между ними и талибами снизилась.



Дмитрий Винник. А какова роль КНР?



Ильхом Нарзиев. Как были талибы, находившиеся на содержании Ирана, т.н. "иранские талибы", так же есть и "китайские талибы". Известно, что КНР выделял значительные суммы, которые использовались талибами для подкупа администраций провинций и гарнизонов с целью их сдачи отрядам ДТ. Целью Китая является контроль над экономически привлекательными регионами, в частности, над медным рудником Айнак. Также Китаю крайне нужен литий для производства аккумуляторов. Для Пакистана важно решать афганскую проблему не за свой, а за чужой счет. До недавнего времени они справлялись с этим за счет США, теперь они намерены "доить" Китай. Обратим внимание, что Китай контролирует телекоммуникационную инфраструктуру Афганистана практически полностью. Кроме того, в Кундузе с 2002 года работает китайский завод по производству щебенки. "Китай это наш пропуск во внешний мир", - таков фактический лозунг талибов.



Дмитрий Винник. У них даже есть специфическая инициатива "Цифровой шелковый путь", в рамках которой КНР проложил телекоммуникационное оптоволоконное кольцо через весь Афганистан. И никто его не тронул во время боевых действий, - связь нужна всем. А какова роль государств Средней Азии?



Ильхом Нарзиев. Узбекистан делал странные заявления про 1500 тонн гуманитарной помощи. Дело в том, что Турция обещала Узбекистану долю в торговле в провинции Балх, куда они, например, поставляют бумагу и минеральную воду. Казахстан держит 25% рынка афганской муки и очень боится его потерять. 25 декабря министр торговли и интеграции Казахстана посетил Кабул и договаривался о создании совместной торговой палаты.



Дмитрий Винник. Что происходит в Панджшерском ущелье?



Ильхом Нарзиев. Защитникам не удалось вовремя взорвать вход в ущелье и заняться длительным и методичным истреблением заблокированного в ущелье противника, как предусматривал план. Осенью Пакистан привлек к решению панджерской проблемы БПЛА производства Турции и КНР. Именно беспилотники сбили с хребтов дозоры и огневые точки сил таджикского сопротивления. Есть основания полагать, что турецкие БПЛА управлялись турецкими специалистами. Также есть сведения, что на территории Панджшерского ущелья ДТ вынуждено держать 12-тысячный контингент, что составляет примерно половину всех боевиков движения. Они испытывают значительные затруднения со снабжением, т.к. вооруженные талибы - это не регулярные войска и с логистикой у них все очень скверно. На данный момент подавляющее большинство жителей покинуло ущелье. Так было не раз во времена операций советской армии против Ахмад Шаха.



Дмитрий Винник. По воспоминаниям одного из очевидцев, - подполковника Виктора Васильевича Боброва, во время операции они не встретили ни одной живой души, кроме не кормленного несколько суток осла.



Ильхом Нарзиев. Все верно. Гражданское население обычно уходит к родственникам в соседнее Андарабское ущелье в провинцию Баглан. Кто-то ушел в провинцию Тахар и Бадахшан. Вооруженные защитники ущелья обычно уходят на свои партизанские базы в боковые ответвления, где сохраняются запасы боеприпасов и продоволствия. Именно перспектива дефицита продовольствия в брошенной крестьянами долине имеет решающее значение для партизанской войны против. В любом случае, еще ничего не закончилось, несмотря на относительное затишье.



Дмитрий Винник. Остались ли на территории Афганистана иностранные боевики?



Ильхом Нарзиев. На стороне талибов в войне против США и их союзников, против правительственных сил Афганистана воевали боевики группировки "Ансарулла", в которой выходцы из Таджикистана, боевики Исламского Движения Узбекистана*, уйгуры из Синьцзяна. Куда они теперь подевались, после того, как талибы взяли под свой контроль Афганистан? Известно также, что все заключенные филиала ИГИЛ* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", были выпущены на волю новыми властями. Это еще одна угроза как для самого Афганистана, так и для соседних стран.



Дмитрий Винник. Почему не состоялся второй Северный Альянс?



Ильхом Нарзиев. Потому, что те страны, которые поддерживали первый Северный Альянс, теперь поддерживают талибов.



*террористические организации, запрещенные в РФ Источник - завтра

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