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Родственников Нурсултана Назарбаева увольняют по интернету, - В.Панфилова
00:21 18.01.2022

В Казахстане меняют элиту по желанию Токаева
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

17 янв. 22

В Казахстане близкие родственники и соратники первого президента Нурсултана Назарбаева лишились своих постов в государственных органах власти и в крупных компаниях. В Казахстане официально стартовал процесс обновления элит, которым традиционно сопровождается смена верховной власти.
Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева 17 января освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Самат Абиш – племянник елбасы Нурсултана Назарбаева, сообщили в Аккорде (резиденции президента). Этот пост Абиш занимал с декабря 2015 года. Впервые слухи об отставке появились еще 5 января одновременно с сообщением об увольнении и задержании его шефа Карима Масимова.

Спустя несколько дней эту информацию опровергли, сообщив, что Абиш восстановлен в должности. Скорее всего для того, чтобы навести порядок в рядах подконтрольных отрядов, созданных "для выполнения различных заданий". Напомним, ранее экс-советник первого президента Ермухамет Ертысбаев сообщил, что под контролем КНБ существовали так называемые тренировочные лагеря боевиков.

17 января свой пост председателя национальной палаты предпринимателей "Атамекен" покинул средний зять Нурсултана Назарбаева – Тимур Кулибаев, сообщила пресс-служба палаты. "С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума НПП "Атамекен", – говорится в заявлении Кулибаева, опубликованном нацпалатой в понедельник. Кулибаев, который является мужем средней дочери Назарбаева – Динары, возглавлял НПП с 2013 года.

Напомним, 15 января с занимаемых должностей освободили двух других зятьев Назарбаева – председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова и председателя правления АО "НК "КазТрансГаз" Кайрата Шарипбаева (см. "НГ" от 16.01.21).

При этом, как отмечают эксперты, ни один из них не замечен при увольнении в офисе компаний, которые они возглавляли. Прощальные спичи и благодарности коллективам Досанов и Кулибаев разместили на корпоративных сайтах. Либо это связано с коронавирусными ограничениями, либо решения об отставке ими были приняты за пределами как минимум столицы.

"Всех этих руководителей объединяют брачные союзы с дочерьми первого президента Нурсултана Назарбаева, что в постсоветских обществах принято считать достаточным условием для столь блистательной карьеры и достижения бизнес-успеха. Из трех зятьев наиболее влиятельным является Тимур Кулибаев, входящий на пару с супругой Динарой в список самых богатых казахстанцев. Кулибаев, владеющий крупнейшим банком "Халык", считается одним из негласных кураторов нефтегазового сектора", – написал в своем Telegram-канале политолог Талгат Калиев.

После отставки Самата Абиша единственным представителем во власти до недавнего времени главной семьи в Казахстане остается депутат Дарига Назарбаева. Однако на заседаниях после Нового года она не появлялась, сославшись на карантин из-за того, что переболела ковидом.

Депутат парламента Казахстана Ерлан Саиров назвал кадровые изменения знаковыми для страны. По его словам, речь идет фактически о деолигархизации казахстанской экономики. "Такие меры должны положительно сказаться на ситуации в стране", – считает депутат. По его мнению, в Казахстане существуют проблемы справедливого распределения общественных благ, поэтому Токаев и начал реализовывать такую реформу. Он также заметил, что подобные кадровые перестановки не являются сенсацией.

"Сегодня в Казахстане идет процесс именно смены элит и создание нового Казахстана, о котором сказал президент Токаев", – добавил Саиров.

Однако информации о перечислениях в фонд "Народу Казахстана" от "Халык-Банка" или других бизнес-структур, аффилированных с родственниками Назарбаева, пока обнародовано не было.

"Как бы там ни было, процесс обновления элит, которым традиционно сопровождается смена верховной власти, стартовал официально. И вопреки всякому скептицизму критиков в появлении новых лиц на властном Олимпе можно теперь уже не сомневаться", – подчеркнул Калиев.

По информации Financial Times (FT), 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"KPMG подсчитала, что 162 человека – или 0,001% от 19-миллионного населения – владеют 55% богатства Казахстана. Многие из них связаны с первым президентом кровными или деловыми связями. Назарбаев стал символом определенного типа постсоветского режима, который безжалостно душит инакомыслие дома, в то время как правящая клика смогла перевести миллиарды за границу и нанять лучших в мире юристов и лоббистов для создания видимости легитимности", – говорится в сообщении.

Также приводятся мнения о том, что Назарбаеву вменяют владение активами в металлургии и банковской сфере.

По данным издания, ведущий эксперт по Казахстану из Эксетерского университета Том Мейн описывает первого президента как "одного из сильнейших примеров современной клептократии".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642454460
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