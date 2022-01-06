Во время погрома Алматы погиб сын ректора КазГУ Туймебаева

00:27 18.01.2022

В КазНУ имени аль-Фараби подтвердили гибель сына Туймебаева©

Машина сына ректора университета была обстреляна неизвестными на проспекте Назарбаева



АЛМАТЫ, 11 янв – Sputnik. В Казахском национальном университете имени аль-Фараби подтвердили смерть сына ректора университета Жансеита Туймебаева.



В университете отметили, что машина сына ректора университета попала под обстрел.



"В связи с трагической гибелью сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Ж. Туймебаева для предотвращения появления фейковой информации об обстоятельствах произошедшей трагедии сообщаем следующее:



В Алматы, вечером 06.01.2022 г. около 18.ч. 35 мин. до начала комендантского часа Елнар на автомашине возвращался домой, двигаясь вверх по улице Назарбаева. Не доезжая улицы Сатпаева, он остановился на перекрестке и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами", – сообщила пресс-секретарь университета Каншайым Байдаулет.



От полученных ран Елнар (сын Жансеита Туймебаева) скончался на месте.



Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия".



По данным из открытых источников, сыну Эльдару было 26 лет.



Также у ректора КазНУ Жансеита Туймебаева есть дочь Эльдана 1992 года рождения.



63-летний Жансеит Туймебаев в разные годы был послом Казахстана в Российской Федерации, министром образования и науки Казахстана, акимом Туркестанской области, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.