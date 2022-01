Сдюжит ли Запад в прямом и жестком противостоянии с Россией? - New York Times

NYT: завуалированные угрозы России опаснее вторжения на Украину

Запад все больше осознает, что у Путина есть другие, более радикальные варианты, чем "просто ввод войск и танков" на территорию Украины, уверены авторы статьи. Журналисты рассказали сразу о нескольких "видах оружия" России, но больше всего их испугали ядерные ракеты. Однако они словно игнорируют тот факт, что Путин неоднократно заявлял: Россия разместит их только в ответ на действия Запада.

Российские официальные лица намекают, что, если Запад не выполнит требования Москвы в вопросах безопасности, она может принять меры типа размещения ядерных ракет вблизи американского побережья.



Антон Трояновский (Anton Troianovski) , Дэвид Сангер (David E. Sanger)

Вена - Никто не ждал больших успехов от состоявшегося на прошлой неделе дипломатического марафона по ослаблению кризиса, созданного Россией в Восточной Европе, где она окружила с трех сторон Украину своими войсками численностью 100 000 человек, а потом, как заявляет Белый дом, направила провокаторов, чтобы те создали предлог для вторжения.



Администрация Байдена и НАТО проводят консультации и моделируют ситуацию в попытке понять, что может произойти в ближайшие месяцы. Но они все больше осознают, что у президента Путина есть другой набор вариантов, который намного масштабнее и радикальнее, чем просто ввод войск и танков на территорию Украины.



Путин хочет расширить российскую сферу влияния в Восточной Европе и получить от НАТО письменные гарантии полного отказа от дальнейшего расширения. Если Путину не удастся достичь этой цели, он, как намекали на прошлой неделе во время переговоров его помощники, будет обеспечивать интересы российской безопасности такими средствами и методами, которые остро ощутят и в Европе, и в США.



На полях переговоров прозвучали завуалированные намеки на то, что Россия может перебросить свое ядерное оружие в места, находящиеся неподалеку от берегов США. В этом случае время предупреждения о пуске ракет сократится до пяти минут, и тогда появится возможность для конфронтации, живо напоминающей Карибский кризис 1962 года.



"Гипотетическое российское вторжение на Украину не ослабит безопасность Соединенных Штатов, - сказал московский аналитик Дмитрий Суслов, выступавший в прошлом месяце за закрытыми дверями с презентацией перед российскими законодателями на тему этого противостояния. - Общая логика российских действий такова, что США и НАТО должны заплатить высокую цену".



А когда вебсайты украинских министерств вышли из строя в пятницу в результате не очень профессиональной кибератаки, она вновь получила напоминание о том, что российская армия хакеров в состоянии учинить хаос, а также нанести ущерб электросетям от Мюнхена до Мичигана.



Все это может оказаться блефом и пустыми угрозами, звучащими в рамках кремлевской кампании запугивания, а также напоминанием президенту Байдену, что пока он пытается заострить внимание США на соперничестве с Китаем в попытке перебороть его, Путин будет дестабилизировать обстановку, создавая колоссальный беспорядок и неразбериху.



Российский лидер и сам не скрывает возможность применения такого подхода. В прошлом году он неоднократно предупреждал, что, если Запад перейдет постоянно сдвигающиеся "красные линии", угрожающие, как считает Путин, безопасности России, она может начать действовать весьма неожиданно.



"Ответ России будет быстрым, асимметричным и жестким", - сказал в апреле прошлого года Путин, имея в виду нетрадиционные действия военного характера, которые Москва может предпринять, если ее противники будут угрожать "основополагающим интересам безопасности страны".



Нынешний кризис был спровоцирован требованиями Кремля, предъявленными США и их союзникам. Если они согласятся на эти требования, Россия, по сути дела, сможет восстановить сферу влияния почти как в советские времена, когда НАТО еще не начала расширение в Восточной Европе. Россия также потребовала от США вывести все ядерное оружие из Европы, заявив, что оно создает ей угрозу - хотя типы этого оружия и места его размещения не менялись уже много лет. А еще Москва хочет, чтобы Запад прекратил ротацию войск в бывших странах-членах Варшавского договора, которые вступили в НАТО.



Свои требования, которые Соединенные Штаты называют "неприемлемыми", Москва подкрепляет наращиванием группировки войск вблизи украинских границ и регулярными предупреждениями о готовности применить неуказанные "военно-технические средства" для защиты своих, как она выражается, законных интересов безопасности.



Администрация Байдена в ответ выступает со своими предупреждениями о финансовых и технологических санкциях, если Кремль осуществит озвученные угрозы, в частности, в отношении Украины. Американское руководство заявляет, что вопреки многочисленным разговорам о переброске ядерного оружия и о проведении асимметричных атак, США пока видят мало доказательств этого.



Выступая в четверг на брифинге в Белом доме, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался освещать вопрос о том, какого рода российские действия вызовут ответную реакцию США. Он не сказал, станут ли Соединенные Штаты отвечать на кибератаку так, как они ответили бы в случае вторжения на украинскую территорию.



"Соединенные Штаты и их союзники готовы к любой нештатной ситуации, к любому развитию событий, - заявил Салливан. - Мы готовы продвигаться вперед по дипломатическому пути, работая добросовестно и с честными намерениями. Мы готовы отвечать на новые акты агрессии. Все, что мы можем сделать, это подготовиться. И мы готовимся".



Конечно, с учетом масштабной переброски войск и совершаемых ими маневров наиболее вероятный сценарий - это вторжение России на Украину. Может, она не станет захватывать всю страну, а отправит войска в отделившиеся от Украины регионы вокруг Луганска и Донецка, либо дойдет до Днепра. В Пентагоне рассматривают "пять или шесть" вариантов российского вторжения разных масштабов, сказал один высокопоставленный руководитель.



Следящие за снимками в социальных сетях исследователи замечают многочисленные признаки переброски железнодорожным транспортом на запад из Сибири российской военной техники. В России на государственном телевидении многочисленные комментаторы выступают с предупреждениями, что Украина вот-вот может атаковать пророссийских сепаратистов на востоке страны. Это вполне соответствует прозвучавшим в пятницу утверждениям Пентагона о том, что российские диверсанты, специализирующиеся на взрывных устройствах и боевых действиях в городе, проникли на Украину и могут осуществить провокации, чтобы оправдать вторжение. Россия эти обвинения отрицает.



Часто выступающий на российском телевидении генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский спрогнозировал надвигающуюся "ограниченную" войну, которую спровоцирует Украина и в которой Россия очень быстро одержит победу, нанеся серию разрушительных авиаударов.



"Не будет никаких танковых колонн, - сказал генерал Бужинский в интервью по телефону. - Они просто уничтожат всю украинскую инфраструктуру с воздуха, как это делаете вы".



В Женеве российские дипломаты настаивали на отсутствии у России планов вторжения на Украину. Один высокопоставленный российский дипломат выступил с мало кем замеченным комментарием, сказав, что Москва готова разместить в неуказанных местах неуказанные виды оружия. Это совпадает с оценками американской разведки, которые заключаются в том, что Россия может разместить свое ядерное оружие в новых местах. Возможно, это будет оперативно-тактическое ядерное оружие или мощный новый арсенал гиперзвуковых ракет.



В ноябре Путин сам сказал, что Россия может разместить на расстоянии прямого удара по Вашингтону свои гиперзвуковые ракеты подводного базирования. Он неоднократно говорил, что перспективы западной военной экспансии на Украине создают недопустимый риск, потому что эту территорию можно будет использовать для нанесения ядерного удара по Москве, причем время подлета ракет составит всего несколько минут. Россия, подчеркнул Путин, может сделать то же самое.



"С начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая", - сказал Путин, имея в виду оружие, развивающее скорость в пять раз больше скорости звука и способное обходить имеющиеся системы ПРО.



Совершенно очевидно имея в виду американскую столицу, российский президент добавил: "Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут".



Путин заявил, что такие ракеты будут развернуты только в ответ на действия Запада, а президент Байден во время последнего разговора с российским лидером сказал, что США не планируют размещать на Украине ударные наступательные системы вооружений.



Российские представители в последние дни снова стали намекать на размещение новых ракет, но американские официальные лица повторили, что не видят никаких шагов в этом направлении. Но любая попытка развернуть такое оружие вблизи американских городов создаст ситуацию, похожую на ракетный кризис 1962 года, когда мир вплотную приблизился к ядерной войне.



Отвечая на вопрос о характере ответных "военно-технических мер", которые упоминал Путин, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал в понедельник в Женеве: "Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы, в каком количестве и где именно могут быть развернуты".



А когда российский журналист спросил Рябкова во время показанного в четверг интервью, рассматривает ли Россия варианты с размещением военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе, он ответил: "Я не хочу ничего подтверждать или исключать".



Но, если Россия станет перебрасывать ракеты, это станет очевидно всему миру. Вот почему, считают американцы, в случае дальнейшей эскалации конфликта Путин может прибегнуть к кибератакам. Свою причастность к ним легко можно отрицать, их можно тщательно подготовить для нанесения выверенного ущерба, их можно то усиливать, то ослаблять в зависимости от градуса политической напряженности.



Путину не нужно делать ничего особенного, чтобы внедрить в американскую инфраструктуру компьютерный код или вирус. Министерство внутренней безопасности давно предупреждает, что русские уже разместили вредоносные программы внутри многих американских электросетей.



Администрация Байдена старается укрепить американские системы и уничтожить такие программы с вирусами. Самые крупные энергетические предприятия страны каждые два года проводят продуманные до мелочей военные игры со сценарием такой хакерской атаки.



Но корпоративная Америка защищена намного слабее.



Есть опасения, что, если против Москвы будут введены санкции, Путин в ответ в ускоренном порядке проведет хакерские атаки типа той, что была осуществлена в прошлом году с целью вымогательства против трубопровода Colonial, против крупного производителя мясных продуктов, а также против городов и поселков в разных частях США.



Влиятельная служба безопасности России ФСБ в пятницу объявила об аресте хакеров, связанных с группировкой вымогателей REvil. Они причастны к самым разрушительным атакам, осуществленным против американских целей, в том числе против трубопровода Colonial. Белый дом приветствовал эти действия Москвы. Но это также был сигнал о том, что Россия может по собственному усмотрению как вводить хакеров в игру, так и выводить их из нее.



Безусловно, никто, даже путинские дипломаты, не знают, каков будет его следующий шаг. И ему нравится такое положение дел.



Ответная реакция может быть самой разной, сказал Путин в прошлом месяце, когда ему задали вопрос об упомянутых "военно-технических мерах".



"Российское руководство весьма изобретательно, - сказал Андрей Кортунов, работающий генеральным директором исследовательской организации Российский совет по международным делам, который связан с правительством страны. - И речь идет не только об Украине".



Московские аналитики считают, что Россия может не только принимать угрожающие военные позы и вносить изменения в конфигурацию своего боевого потенциала. США особенно болезненно относятся к укреплению военного сотрудничества между Россией и Китаем. 4 февраля Путин отправится в Пекин, где будет присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады, а также проведет встречу с китайским руководителем Си Цзиньпином, о чем российские источники заявили в пятницу.



Кремль отмечает, что Байден считает самым сложным и долговременным противником Америки Китай, а не Россию. Этот соперник США в экономической, военной и технологической областях выступает в разных лигах с Россией. Но, если США будут наращивать конфронтацию с Москвой, говорят аналитики, это нанесет ущерб более важным стратегическим целям Байдена.



"Соединенные Штаты объективно не хотят наращивать свое военное присутствие в Европе, - сказал аналитик Суслов. - Делать это придется в ущерб сдерживанию Китая".



