The Guardian: Назарбаев и Токаев ведут ожесточенные переговоры о перераспределении активов в Казахстане

00:31 18.01.2022

The Guardian: Назарбаев и Токаев ведут переговоры о перераспределении активов в Казахстане



Фото: Алексей Никольский / РИА Новости



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ведут "ожесточенные переговоры" по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых. Об этом стало известно из сообщения газеты The Guardian, которая ссылается на собственные источники.



"Борьба за власть в Казахстане продолжается. Нет никаких гарантий, что все закончится гладко", - заявил один из собеседников издания. В The Guardian уверены, что Токаев использовал репрессии, чтобы лишить власти Назарбаева и его семью.



По данным одного из источников издания, Назарбаев находится в Китае, однако его бывший советник Ермухамет Ертысбаев это опроверг. Он заявил, что бывший президент остается в Казахстане и ведет переговоры, но становится ясно, что эра первого президента закончилась. Ертысбаев также возложил вину за массовые протесты на "реакционные и консервативные силы из клана Назарбаева".



Другой собеседник The Guardian рассказал, что часть политической элиты уже успела заявить о своей лояльности Токаеву.



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике и не делал никаких заявлений о ситуации в стране с 28 декабря 2021 года. Экс-глава казахстанских спецслужб Альнур Мусаев даже допустил тяжелую болезнь, кому или смерть бывшего главы государства.



В начале января в Казахстане вспыхнули массовые акции протеста из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие потребовали отставки правительства, перевыборов, а также люстрации людей из окружения бывшего президента Назарбаева.