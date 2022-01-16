Ташкент. Мирзиеев как равного принимает для переговоров Сердара Бердымухамедова (сына Аркадага)

00:37 18.01.2022

Шавкат Мирзиеев принял Сердара Бердымухамедова

Туркменистан, политика 22:59, 17 января 2022 Просмотров: 424



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 января принял заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова, пребывающего в Ташкенте с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.



Гость вручил Мирзиееву письменное послание президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в котором дается "высокая оценка туркменско-узбекским связям, динамично развивающимся по всем направлениям".



Стороны обсудили вопросы углубления взаимодействия и практическим шагам по увеличению объемов взаимной торговли, реализации новых совместных проектов кооперации в сфере промышленности, энергетики, водного и сельского хозяйства, а также эффективному использованию транзитного потенциала двух государств.



В понедельник Сердар Бердымухамедов провел встречу с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым, с которым обсудил развитие промышленной кооперации. На встрече отмечалось, что за последние четыре года товарооборот между двумя странами увеличился в 5 раз, а в 2021 году вырос на 65%, составив порядка 880 млн долларов.



40-летний Сердар Бердымухамедов - единственный сын президента Туркменистана. В феврале 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов назначил его вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и членом Государственного совета безопасности. В июле он стал вице-премьером по вопросам финансов и экономики. Президент Туркменистана одновременно является премьер-министром.