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Нефть может подорожать до $90 за баррель
00:42 18.01.2022

Нефтяные пикировки: черное золото может подорожать до $90 за баррель
Какие факторы влияют на цены на энергоноситель

Валерий Воронов

Цена на нефть Brent в I квартале 2022 года может вырасти до $90 за баррель. Такой прогноз дали опрошенные "Известиями" эксперты. За последнюю неделю бочка черного золота подорожала почти на 3% - до $85,8, а за месяц - более чем на 16,5%, свидетельствуют данные торгов. Основными причинами такого роста специалисты назвали беспорядки в Казахстане, увеличивающийся спрос на энергоноситель, слаженную политику ОПЕК+, смягчение опасений инвесторов из-за нового штамма коронавируса "Омикрон", а также сокращение добычи в Ливии. Восстановление мировой экономики после пандемии и рост спроса на нефть останутся одними из основных факторов, влияющих на цены и в I квартале.

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Динамика стоимости

Цена нефти за последнюю неделю выросла почти на 3%, или на $2,3 - до $85,8 за баррель, а за месяц - более чем на 16,5%, следует из данных торгов на бирже ICE. Так, 17 декабря 2021 года баррель Brent стоил около $73,5 за баррель, а 17 января 2022-го уже $85,8 (по состоянию на 17:00 мск).

Рост цены черного золота может продолжиться и достигнуть $90 за бочку в I квартале этого года, считает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. До конца января можно ожидать роста до $87–88 за баррель, добавила она. Важные факторы в формировании цен - восстановление мировой экономики после пандемии и рост спроса на энергоносители, считает эксперт.

- Цена на нефть будет плавно расти, так как ее мировое потребление продолжает увеличиваться, а добыча может не поспевать за спросом. В 2020 и 2021 годах наблюдалось тотальное недоинвестирование в отрасль. Сначала из-за крайне низких цен на нефть, а потом из-за снижения добычи в рамках ОПЕК+, - сказал "Известиям" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

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Как писали "Известия", 4 января участники ОПЕК+ решили придерживаться принятого в июле 2021 года плана по постепенному увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Согласно договоренностям, рост производства будет происходить до полной отмены сокращения в 5,8 млн т.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, причинами подъема котировок в последнее время стали беспорядки в Казахстане и опасения сокращения добычи в стране. Новости о возможности прерывания нефтяных поставок любого из государств-членов ОПЕК+ вызывают рост котировок, согласен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Также на ситуацию повлияли надежды трейдеров, что новый штамм коронавируса не нанесет сильного урона мировой экономике, добавил Артем Деев.

15 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что "Омикрон" очень быстро идет с запада на восток Европейского региона, и надо быть осторожными с этим вариантом коронавируса. При этом она отметила, что есть доказательства тому, что новый штамм вызывает менее тяжелое течение болезни.

Наталья Мильчакова также отметила, что быстрому росту цен на черное золото поспособствовало и сокращение его поставок из Ливии. Там ранее была приостановлена работа крупнейшего трубопровода, что привело к снижению объема экспорта на 500 тыс. баррелей в сутки. Сейчас поставки постепенно восстанавливаются.

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Факторы и последствия

Цены на нефть вполне могут достичь $90 за баррель в I квартале 2022 года, согласен с прогнозами коллег президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. По его мнению, на это может повлиять сокращение предложения черного золота на рынке - временные ограничения на добычу в США и Канаде, связанные с низкими температурами. Также существует и фактор повышающегося спроса на энергоносители, основной оптимизм игроков рынка может быть связан с расширением антикризисной политики в Китае, добавил он.

- Народный банк Китая сегодня неожиданно снизил процентную ставку по среднесрочным инструментам фондирования банков. По всей видимости, дополнительные меры поддержки китайской экономики, как со стороны денежно-кредитной политики, так и со стороны бюджета, будут приняты в ближайшее время. Это будет поддерживать цены на сырьевые товары, в том числе и нефть, - отметил он.

Негативно повлиять на цены может вероятное восстановление ядерной сделки Ирана с США, считает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

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В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая эмбарго экспорта иранской нефти. Как писали "Известия", политическая воля о возврате к сделке у США появилась после прихода на пост президента Джо Байдена. Если сделка будет восстановлена и санкции с Ирана сняты, на рынке могут появится значительные объемы иранской нефти, что негативно повлияет на баланс спроса и предложения на рынке, добавил Александр Потавин.

3 января в австрийской столице возобновились переговоры по воссозданию СВПД и возвращению США в соглашение. Переговорная группа Ирана в Вене в последние дни сосредоточилась на проверке дальнейших действий США, сообщило 15 января иранское агентство IRNA.

На российские компании подорожание нефти окажет положительное влияние: увеличатся их доходы и прибыли, акционеры получат хорошие дивиденды, заметила Наталья Мильчакова. С точки зрения курса рубля эффект дополнительного роста цен на энергоноситель компенсируется бюджетным правилом, в рамках которого Банк России покупает валюту на рынке, отметил Марсель Салихов. В среднем эта мера абсорбирует около 2/3 дополнительных сверхдоходов - таким образом, можно ожидать роста золотовалютных резервов ЦБ, заключил эксперт.

Непосредственно для курса рубля основными факторами остаются скорее геополитические опасения, которые сейчас перевешивают высокие нефтяные цены, добавил Марсель Салихов. По его словам, существенного укрепления национальной валюты стоит ожидать после разрядки отношений России с западными странами.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642455720
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