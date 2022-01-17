В Казахстане опубликованы видео избиения полицейских в Алматы

00:44 18.01.2022

Кадры избиения полицейских во время беспорядков в Алматы обнародовали в ДП



Всего в результате массовых беспорядков погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 185 стражей порядка получили ранения



НУР-СУЛТАН, 15 янв - Sputnik. Департамент полиции показал кадры с фактами избиения полицейских в Алматы во время массовых беспорядков в начале января.







Как сообщает пресс-служба ДП, подборка сделана из данных систем видеонаблюдения и материалов из социальных сетей, в период 4-5 января.



Всего в результате пресечения террористических атак и отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов и стратегические объекты погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 185 стражей порядка получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.



"Двое сотрудников полиции - старший сержант полиции Ален Асылханов и старшина полиции Ринат Камбетов - были смертельно ранены 5-го января при отражении нападения на административное здание отдела полиции при УП Алмалинского района. Еще один страж порядка - младший сержант полиции Нұрболсын Алмасов - погиб, защищая один из объектов стратегического значения", - говорится в сообщении.



За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, указанные полицейские посмертно награждены орденом "Айбын" ІІІ степени.



Напомним, митинги в Алматы в ночь на 5 января переросли в беспорядки и погромы. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане велась подготовка захвата власти, в качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.



В Алматы были зафиксированы случаи мародерства и жестоких убийств. Был захвачен аэропорт. Участники беспорядков подожгли акимат и здание, в котором были расположены редакции нескольких республиканских телеканалов, нанесли урон и другим административным зданиям, громили городские больницы, магазины и другие объекты.