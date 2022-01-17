По "реке глобализации" Китай плывет один, - Ольга Соловьева

00:46 18.01.2022 На Давосском форуме Си Цзиньпин предупредил об угрозах конфликтов и протекционизма

Ольга Соловьева



Председатель КНР Си Цзиньпин открыл в понедельник Давосский экономический форум, в котором нет признаков участия России. Китайский лидер в режиме онлайн призвал "отказаться от менталитета холодной войны и стремиться к мирному сосуществованию". Китай пообещал защищать глобализацию и "многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО". Экономическая глобализация – как большая река, и никакие попятные течения не остановят ее движение вперед, заявил председатель Си. Пока же в мире расширяется политика экономических санкций и торговых запретов. Да и сам Пекин показал готовность использовать свое экономическое оружие против критиков – будь то в Литве или в Австралии.



Давосский форум 2022 года стал для мировых лидеров виртуальной площадкой для поиска путей преодоления последствий пандемии, а также решения экономических и климатических проблем. Ключевые сессии форума посвящены наиболее актуальным темам: четвертая промышленная революция, энергопереход, климатический кризис и глобальные экономические перспективы.



"Все надеются, что в 2022 году пандемия COVID-19 и сопутствующие ей кризисы наконец начнут отступать. Но нас ждут крупные глобальные вызовы – от изменения климата до угрозы социальной сплоченности (под которой в ВЭФ понимают социальное неравенство. – "НГ" (см. "НГ" от 12.01.22)", – отметил исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб. Он считает, что для решения этих проблем "лидерам потребуется внедрять новые модели, смотреть на перспективу, возобновлять сотрудничество и действовать системно".



В понедельник со специальным обращением выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он высказался за необходимость совместных усилий как единственного способа преодолеть пандемию COVID-19. Китайский лидер выступил за дальнейшее открытие мировой экономики и расширение сотрудничества. "Мы должны снимать барьеры, а не строить стены. Мы должны открыться", – сказал он.



Китайский лидер призвал страны усилить координацию экономической политики, чтобы предотвратить повторение глобальных экономических кризисов. "История снова и снова доказывала, что конфронтация не решает проблемы, она приводит к катастрофическим последствиям", – заявил Си Цзиньпин в своем обращении на ВЭФ. Он отметил, что протекционизм и односторонний подход к решению проблем в мире не способны защитить ни одну страну.



Глава КНР также объявил, что некоторые развивающиеся страны снова оказались в нищете из-за пандемии, хотя и некоторые развитые страны также переживают трудные времена. "Развитым странам нужна ответственная экономическая политика, они должны контролировать побочные эффекты политики, чтобы не влиять на развивающиеся страны", – сказал он.



Китай озабочен перспективой ужесточения центробанками денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. Такое ужесточение создает риски оттока капитала с развивающихся рынков.



Китайский призыв к объединению и открытости для инвестиций и торговли звучит на фоне острого соперничества двух крупнейших экономик мира, которое уже разделяет другие страны. Экономика Поднебесной находится под существенными технологическими ограничениями со стороны США и их союзников. При этом китайские лидеры используют заседания Всемирого экономического форума для утверждения принципов свободной торговли и глобализации. Пять лет назад на форуме в Давосе Си Цзиньпин был назван "царем глобализации" (см. "НГ" от 18.01.17). Однако в мире наблюдаются и прямо противоположные тенденции. Пандемия COVID-19 или технологическое соперничество показали готовность стран к изоляции, созданию барьеров и разобщению.



Китай и США фактически находятся в состоянии технологической войны. Важным элементом этой войны стал запрет в мае 2019 года американским IT-компаниям сотрудничать с китайской Huawei. В 2020 году тайваньской компании – производителю микросхем TSMC было запрещено делать чипы для Huawei.



Ограничения, в частности, привели к тому, что Huawei, утратившая из-за санкций США возможность закупать большую часть необходимых для производства электроники чипов, наращивает инвестиции в компании, занимающиеся созданием цепочек производства и поставок полупроводников в Китае. По данным S&P Global Market Intelligence, только в 2021 году, китайские производители чипов привлекли 26,5 млрд долл путем проведения первичных публичных предложений, закрытого размещения ценных бумаг и продажи активов, что на 9% больше, чем было привлечено годом ранее. В ассоциации производителей полупроводниковой продукции SEMI считают, что до 2024 года китайские производители чипов будут увеличивать свою выручку на 30% ежегодно, и к концу периода прогнозирования смогут увеличить долю на мировом рынке с 9 до 17 . Доля производителей чипов из США к этому времени может понизиться с 50 до 40%, ожидают в SEMI.



Поднебесную также сложно назвать абсолютно нейтральным игроком на арене мировой торговли. Пекин не раз показал готовность использовать торговые и экономические аргументы против своих критиков. После того как в Вильнюсе открылось тайваньское представительство, Китай сначала понизил уровень дипломатических отношений с Литвой, а после и вовсе исключил из своей электронной системы таможенного декларирования, что сделало невозможным литовский экспорт в КНР.



Перед этим мощь торговых запретов испытала на себе Австралия. А после того как Канберра объявила о необходимости расследования происхождения новой коронавирусной инфекции и инициировала ряд антидемпинговых расследований в отношении импорта китайской металлургической продукции, Пекин стал сокращать импорт австралийского угля. И не случайно Австралия оказалась участником партнерства AUKUS – своеобразного "антикитайского НАТО". В Поднебесной на появление подобного союза отреагировали крайне негативно.



Однако, несмотря на запреты, экономика КНР остается локомотивом глобального экономического роста. По итогам 2021 года ВВП КНР увеличился на 8,1%.



"Си Цзиньпин не сказал в своей речи ничего нового. Однако после мирового экономического кризиса 2008 года страны мира устанавливают все больше протекционистских мер", – отмечает доцент РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев. "Ежегодный Индекс государственных интервенций показывает, что если в 2009–2011 годах в мире ежегодно вводилось около 2,1 тыс. ужесточающих внешнюю торговлю мер, то к 2014–2015 годам оно стало составлять примерно 2,5 тыс., к 2018 году дошло до 2,9 тыс., а в пандемийном 2020 году – почти до 4,7 тыс.", – перечисляет экономист. Протекционизм – это естественное желание стран защитить свои внутренние рынки, продолжает он. "Но этим следуют меры "возмездия" со стороны других стран. В результате страдают все, хотя и в разной степени", – указывает эксперт.



Ермолаев считает, что Китай больше других может страдать от протекционистских мер. "Ограничения часто устанавливаются на товары с высокой степенью переработки. То есть на важные статьи китайского экспорта", – отмечает он.

"Санкционные и торговые барьеры не способствуют глобальному росту и прогрессу, особенно в условиях пандемии", – говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. На пути свободного глобального рынка все чаще встают иррациональные политические факторы. "Инициаторы ограничений готовы действовать в прежнем ключе, даже понимая, что наносят ущерб собственной и мировой экономике", – говорит аналитик.

Старший преподаватель РАНХиГС Роман Файншмидт напоминает, что Китай благодаря процессам глобализации смог выиграть и в абсолютном, и в относительном выражении. "30 лет назад Китай выделялся как крупное государство с очень слабой экономикой, сейчас Китай является первой экономикой в мире (если считать ВВП по паритету покупательской способности)", - указывает он.

Экономист считает, что Китай скорее пытается озвучить вслух ожидания других экономических и политических игроков на свободное взаимодействие. "России выгодно присоединиться к позиции Китая, подчеркивая, что политические вопросы должны решаться политическими инструментами, а экономические вопросы - отдельно. Продвижение этой повестки дало бы России возможность использования более широкого рынка и импортных технологий, которые смогли бы продвинуть уровень российской экономики", - рассуждает он.

17.01.22 Источник - независимая газета

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