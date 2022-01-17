 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ОДКБ запустила официальный Telegram-канал
00:49 18.01.2022

Юрий Сизов

Самую оперативную и актуальную информацию об обстановке в зоне ответственности ОДКБ предлагает секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, запустив с понедельника официальный канал в мессенджере Telegram.

Ресурс, по словам пресс-секретаря организации Владимира Зайнетдинова, содержит информацию о важных международных вопросах, касающихся интересов государств - членов организации в сфере безопасности.

Комментируя необходимость его создания, спикер пояснил, что он позволит осуществлять оперативное распространение объективной и достоверной информации о деятельности ОДКБ в сфере политического, военного, военно-технического, военно-экономического сотрудничества. Кроме того, новый информационный ресурс станет помощником при работе в сфере противодействия современным вызовам и угрозам государств - членов ОДКБ - Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Следует также иметь в виду, подчеркнул пресс-секретарь, что "наши подписчики приобретают возможность из первых рук получать информацию о решениях, принимаемых уставными органами ОДКБ: Советом коллективной безопасности (СКБ), Советом министров иностранных дел (СМИД), Советом министров обороны (СМО), Комитетом секретарей советов безопасности (КССБ), Постоянным советом, а также о деятельности рабочих и вспомогательных органов ОДКБ".

Более того, у организации, отметил Зайнетдинов, появляется дополнительная возможность своевременного реагирования на происходящие события и быстрой доставки необходимого контента потребителям.

Источник - РГ
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