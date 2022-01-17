Казахстан: закрепление реакционного курса, - Сергей Кожемякин

00:54 18.01.2022 Казахстан: закрепление реакционного курса



Пропагандистский туман вокруг событий в Казахстане постепенно рассеивается. Все очевиднее, что под прикрытием массового недовольства произошла дележка власти, а победившая группировка вовсе не собирается менять капиталистический курс и отказываться от националистических спекуляций.



"Террористическая атака иностранных боевиков", "попытка "цветной революции", "дестабилизация с прицелом на Россию и Китай"… В начале января эти утверждения с быстротой молнии обрушивались на людей, и без того встревоженных драматической ситуацией в Казахстане. Тон задавало руководство республики во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 10 января, а на следующий день в речи перед парламентом он заявил, что против Казахстана "была развязана террористическая война", произошла "вооруженная агрессия со стороны международного терроризма".



Правда, никаких подробностей, откуда прибыли боевики, где готовились и кем направлялись, президент не обнародовал. Не внесли ясности и высказывания других должностных лиц. Например, государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин сообщил о "некоем заговоре внутренних и определенных внешних сил", добавив, что конечный ответ о заказчиках и движущих силах дадут спецслужбы.



Спустя неделю внятного ответа на эти действительно важные вопросы так и нет, хотя в попытках создать "рабочую версию" силовикам не откажешь. Они принялись задерживать граждан соседних республик, заставляя их давать нужные показания. Один из таких бедняг - запуганный, со следами побоев - сообщил на камеры, что получил 200 долларов за участие в беспорядках. После трансляции "разоблачений" по казахстанским телеканалам МИД Киргизии выпустил ноту протеста, в республике прошли митинги. Все дело в том, что "террорист" оказался джазовым музыкантом из Бишкека Викрамом Рузахуновым, приехавшим в Казахстан на гастроли. Через несколько дней его освободили, он вернулся на родину, но сколько еще "злоумышленников" со схожей степенью вины продолжают томиться в застенках, остается только догадываться.



С целью хоть немного затушевать явные неувязки Токаев рассказал о том, что боевики забирали тела подельников "прямо с поля боя" и по ночам нападали на морги. Таким образом они якобы заметали следы. Но даже после этих разъяснений официальная трактовка событий выглядит довольно неуклюжей. Как уже писала "Правда" (см. номер от 11 января с.г.), более правдоподобной выглядит версия о банальной грызне за власть. Воспользовавшись возмущением жителей социально-экономической политикой, элитные группировки решили изменить баланс сил в свою пользу. Для этого использовались маргинализированные группы населения и криминал. Не исключено также, что толчком к "переделу сфер влияния" стала болезнь экс-президента Нурсултана Назарбаева, который не появляется на публике с конца декабря. Несмотря на формальный уход с поста главы государства, "лидер нации" и его окружение сохраняли в своих руках серьезные рычаги влияния.



Победа в итоге досталась команде Токаева, которая теперь тщательно "зачищает" политическое и экономическое поле от людей Назарбаева. Лишились должностей два зятя экс-президента - Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, руководившие крупнейшими нефте- и газотранспортными компаниями "КазТрансОйл" и "КазТрансГаз". По подозрению в государственной измене и попытке насильственного захвата власти задержаны два бывших заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Ранее аналогичные обвинения были предъявлены их начальнику - экс-главе КНБ Кариму Масимову. Ряд родственников Назарбаева покинули страну. Его дочь Алия и брат Болат, по некоторым данным, находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.



Стремительно стираются любые напоминания об экс-президенте. В Алма-Ате на проспекте Назарбаева сняты уличные таблички, раздаются призывы вернуть столице прежнее название - Астана. Напомним: с 2019 года город именуется Нур-Султаном.



Все это заставляет задуматься над смыслом миссии ОДКБ. Ее целью была провозглашена борьба с "международными террористами", однако, как уже говорилось, доказательств их существования до сих пор нет. Куда очевиднее, что группа во главе с Токаевым использовала внешнюю помощь для своего закрепления у власти. Едва победа была достигнута, как силы ОДКБ "попросили на выход". 15 января Казахстан покинули последние миротворцы. Другими словами, первой реальной операцией в истории организации стала полицейская миссия и участие в межклановом раздоре.



Напрасными являются ожидания, что курс казахстанских властей претерпит существенные изменения. Более чем символичным стало назначение министром информации и общественного развития Аскара Умарова. Этот человек известен своими националистическими и русофобскими высказываниями. Так, Умаров призывал провести "деколонизацию сознания" и полностью ассимилировать "навязанную диаспору", или - еще одно словечко из его лексики - "русню". "Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?" - издевался Умаров, одновременно пропагандируя сближение Казахстана с Турцией.



Заняв пост министра, он не стал отрицать авторство подобных заявлений, но заверил, что они остались в далеком прошлом. Утверждение спорное. Считанные месяцы назад Умаров, по данным СМИ, поддержал организаторов пресловутых "языковых патрулей" и помог скрыться одному из них - Куату Ахметову. Все это не помешало пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову заявить, что Москва "готова работать со всеми членами нового правительства братской страны". Судить же о деятельности Умарова, указал он, следует не по прежним "неловким высказываниям", а по шагам в новом статусе.



Любопытно также, что с выводом сил ОДКБ совпала ратификация казахстанским парламентом соглашения с Вашингтоном об "открытом небе". Все авиакомпании республики отныне смогут выполнять пассажирские и грузовые полеты в любой американский город. Аналогичную свободу получают перевозчики США. Тогда же в американском госдепартаменте назвали Казахстан "ценным партнером".



Наивно ждать от руководства Казахстана и существенных изменений социально-экономического курса. В упомянутом выступлении перед депутатами Токаев признал наличие серьезных проблем. По его словам, ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы, а за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение. "Обеспечение благополучия и качества жизни - главная задача государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел", - провозгласил президент.



Однако, как следовало из дальнейшей речи, "реальные дела" не означают ни отказа от всевластия рынка, ни даже более или менее прогрессивных шагов в рамках буржуазной системы - например национализации ключевых отраслей и введения прогрессивной шкалы налогообложения. Все сводится к набору отдельных, почти никак не связанных между собой популистских мер. Так, Токаев пообещал принять меры для сдерживания роста цен и объявить пятилетний мораторий на повышение зарплат членов правительства, глав регионов и депутатов. Говоря о дополнительных источниках бюджетных средств, президент предложил навести порядок на таможне, увеличить акцизы на бензин, а главное - создать специальный общественный фонд "Народу Казахстана". Из его средств будут строиться детские спортивные объекты, оказываться помощь талантливым детям и семьям погибших силовиков, оплачиваться лечение детей с редкими заболеваниями. Финансироваться фонд будет за счет отчислений от лотерейной деятельности, помощи международных благотворительных организаций и отечественного бизнеса. "Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд", - отметил Токаев.



Инициативы в социальной сфере этим исчерпываются. Что касается экономических реформ, предложено лишь раздробить имеющиеся монополии в интересах новых собственников. Как заявил Токаев, сформированные по принципу "друзьям все, остальным - по закону" большие предприятия подавляют конкуренцию и ограни-чивают развитие свободного рынка. Приведя в пример Банк развития Казахстана, он назвал его "личным банком для избранного круга лиц". Альтернативой этому президент назвал развитие малого и среднего бизнеса, а также избавление от государственных функций с передачей их в конкурентную среду.



Важно отметить и тот факт, что главы ряда ключевых министерств сохранили свои посты в новом правительстве. Среди них - министры финансов, сельского хозяйства, главы МВД, МИД и минобороны. Премьер-министром стал Алихан Смаилов, прежде занимавший должности первого зам-главы правительства и министра финансов.



Вопреки обещаниям властей не преследовать участников мирных митингов, продолжаются аресты общественных активистов и журналистов. Задержаниям подверглись шеф-редактор информагентства "Кокшетау Азия" Нуржан Баймулдин, журналист газеты "Уральская неделя" Лукпан Ахмедьяров, редактор сайта "Алтай ньюс" Дарын Нурсапар и т.д.



Результатом событий в Казахстане стало закрепление реакционного буржуазного режима. Лежащие в его основе противоречия и дефекты никуда не делись, обещая новые антинародные авантюры и потрясения.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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