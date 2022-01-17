"Нурсултанстан". Как в Казахстане именем первого президента начали называть все: от гор до университетов

00:57 18.01.2022

В одном из своих обращений президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить работу компании, которую связывают с дочерью Назарбаева. Это фирма-монополист, которая собирает деньги на утилизацию отходов. Согласно информации местных журналистов, чиновники перестали называть столицу Казахстана Нур-Султаном, в официальных сообщениях пишут просто "столица".



Хотя имя Назарбаева звучит в Казахстане повсюду. Многие даже называют это культом личности первого президента.



Что в Казахстане названо именем первого президента



- В честь Назарбаева два года назад переименовали столицу Казахстана.

- Аэропорт и вокзал в Нур-Султане также носят его имя.

- В стране как минимум 14 улиц и проспектов Назарбаева. Их можно найти в Алматы и Шымкенте, в Караганде и Актобе. Да и не только в Казахстане. В честь него назвали улицы и в Турции, и в Иордане.

- Есть улица Назарбаева и в Казани. Хотя по городским законам называть в честь живых людей части города нельзя.

- В Казахстане – множество барельефов и бюстов с Назарбаевым. Шесть больших памятников. Один из них – бронзовая статуя высотой почти 9 метров вместе с постаментом – во время протестов снесли. Осталось еще пять. Но уже звучат предложения убрать и остальные, и даже переименовать столицу обратно в Астану.

- Бюст Назарбаева, есть и в Украине – у техучилища в Каменском. Десять лет назад после беспорядков в Жанаозене, памятник облили краской.



Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цены на сжиженный газ. На них скандировали – "Старик, уходи!".



- Одно из нефтегазовых месторождений на юге страны носит имя Нурсултан.

- В Казахстане есть гора, названная именем первого президента. Нурсултан возвышается на 4330 метров над уровнем моря. А раньше гора называлась пиком Комсомола.

- Портрет Назарбаева – на купюре в десять тысяч тенге.

- Нередко часть "Нур" (в переводе луч) от его имени можно найти в названии мечетей, банков и даже – правящей партии "Нур Отан" (партию "Отан" переименовали в "Нур Отан" в 2006 году).

- Именем Назарбаева называют многие учебные заведения. По всей стране открыты больше 20 "Назарбаев интеллектуальных школ". В столице – уже больше 10 лет работает Назарбаев Университет.

- В школах проводят классные часы на тему "Лидер нации". В качестве необходимой литературы в методичках указана книга "Быть таким, как Назарбаев! Рассказы для детей о детстве президента". А в учебниках, особенно изданных до его ухода с поста президента, дают высокую оценку его правлению.

- Стихи Назарбаева становятся песнями.

- 1 декабря в Казахстане отмечают день первого президента республики.

- Еще один праздник – День столицы – совпадает с днем рождения первого президента страны.

- Одна из достопримечательностей Нур-Султана – отпечаток руки политика, по легенде, исполняющий желания. В общем, "как похорошела Астана при Нур-Султане".

- Японцы вывели для Назарбаева сорт хризантем, а в Нидерландах – тюльпаны.



Назарбаев носит титул "Елбасы" – вождя народа и отца нации. Это гарантирует ему иммунитет от любого преследования и неприкосновенность активов. Ни сам Назарбаев, ни члены его семьи не могут быть привлечены к уголовной ответственности.



Сам Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря 2021 года. Он никак не комментировал развернувшиеся в стране масштабные протесты, хотя обычно обращался к нации по ключевым темам. В оппозиционной прессе и соцсетях циркулируют слухи о его болезни и даже смерти. Некоторые СМИ сообщили, что он с семьей улетел из Казахстана. Однако официальных подтверждений этой информации нет.



Пресс-секретарь бывшего президента утверждает, что Нурсултан Назарбаев не покидал Казахстан и сейчас находится в столице. Старшая дочь Назарбаева Дарига пропустила уже два заседания Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, ее помощники объяснили это заражением коронавирусом.



13 января Алия Назарбаева, младшая дочь Назарбаева, опубликовала в соцсетях пост, в котором впервые прокомментировала массовые протесты в Казахстане. Алия назвала произошедшее "трагическими событиями" и выразила соболезнования семьям погибших. Позднее все ее посты, впрочем, как и аккаунты, были удалены.