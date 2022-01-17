Шаг вперед - два шага на зять. Казахстан выдавливает назарбаевщину, - "Къ"

06:35 18.01.2022 17.01.2022,



Родственники Нурсултана Назарбаева покидают госструктуры, крупные компании и фонды



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В Казахстане госсектор покидают родственники Нурсултана Назарбаева. С поста заместителя главы Комитета нацбезопасности (КНБ) уволен племянник первого президента страны Самат Абиш, а с позиции председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" ушел зять господина Назарбаева, крупный бизнесмен Тимур Кулибаев. На прошлой неделе посты руководителей крупных энергокомпаний - QazaqGaz и "КазТрансОйл" - покинули еще два зятя елбасы, то есть национального лидера: Кайрат Шарипбаев и Димаш Досанов. Масштабная зачистка - демонтаж прежней, выстроенной при первом президенте страны системы власти, но еще не реформы. Главный вопрос - что построят взамен.



От казахстанских властей все ждут реформ, но пока у них просматривается лишь демонтаж системы, построенной Нурсултаном Назарбаевым



Причинно-родственные связи

В Казахстане продолжается "зятепад". 17 января о добровольном уходе с поста председателя президиума национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен" объявил муж средней дочери Нурсултана Назарбаева Динары бизнесмен Тимур Кулибаев. Формально общественная "Атамекен" объединяет всех предпринимателей Казахстана - каждый бизнесмен автоматически считается ее членом. По сути, НПП играет роль своего рода "министерства бизнеса" и является оператором крупнейших программ государственной поддержки.



Также в понедельник со знаковым сообщением выступила ключевая силовая структура Казахстана - Комитет национальной безопасности. КНБ проинформировал, что с поста первого заместителя председателя комитета уволен племянник господина Назарбаева Самат Абиш. Информация о его отставке начала циркулировать с начала месяца - почти одновременно с началом беспорядков в Алматы. Но на прошлой неделе КНБ опроверг эти данные, сообщив, что Самат Абиш находится в отпуске с 13 января.



Племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш (справа) лишился поста первого замглавы Комитета нацбезопасности после громких отставок зятьев первого президента



Напомним, 6 января был уволен, а затем взят под стражу по обвинению в госизмене глава КНБ Карим Масимов - политический тяжеловес из ближнего круга Нурсултана Назарбаева. Во времена президентства последнего он дважды занимал пост премьер-министра и был руководителем администрации главы государства.



Началом кампании по очищению госсектора от родственников крупных чиновников можно считать 14 января.



Причем президент Касым-Жомарт Токаев начал с себя. Его племянник Каныш Избастин был освобожден от должности первого зампреда правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"" с формулировкой "по собственному желанию, в связи с переходом на общественную деятельность".



Такое сообщение появилось на официальном сайте холдинга, в котором аккумулированы все государственные финансовые институты развития: Банк развития Казахстана, Отбасы банк (Жилищный строительный сберегательный банк), холдинг "Казагро" (финансовые услуги в сельхозсекторе), фонд поддержки предпринимательства "Даму" и другие структуры.



Затем 15 января фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщил об уходе по собственному желанию первых руководителей акционерных обществ QazaqGaz и "КазТрансОйл" Кайрата Шарипбаева и Димаша Досанова. В сообщении фонда отмечалось, что полномочия обоих досрочно прекращены на основании поданных ими заявлений.



Этих отставников объединяет одно - оба являются мужьями дочерей Нурсултана Назарбаева: Кайрат Шарипбаев женат на старшей Дариге, а Димаш Досанов - на младшей Алие.



До этого Алия Назарбаева лишилась весьма доходного бизнеса. 11 января в своем выступлении в парламенте Касым-Жомарт Токаев распорядился прекратить практику взимания утилизационного сбора с автомобилей компанией "Оператор РОП", подконтрольной дочери первого президента.



Платежи были обязательными и могли составлять от $1 тыс. до $10 тыс. в зависимости от типа авто. Частный "Оператор РОП" был в этой сфере монополистом.



По информации "Ъ", сейчас утилизационный сбор не взимается, а платежи, поступившие в период с 5 по 11 января, будут возвращены плательщикам.



Судьба компании под вопросом. Обсуждается либо ее национализация, либо передача права взимания сборов Фонду развития промышленности.



Чистка только началась

Созданный при Нурсултане Назарбаеве фонд "Самрук-Казына" тоже ждет трансформация. Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали 17 января написал в своем аккаунте в Facebook: президент считает, что правительству страны следует в первую очередь заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки фонда. "Требуется также изменить характер взаимоотношений между "Самрук-Казына" и правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа",- отметил господин Уали.



По его словам, Касым-Жомарт Токаев поставил Кабинету министров задачу обеспечить формирование реальной конкурентной среды в ключевых сферах экономики и прозрачность закупок фонда и национальных компаний. "Необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда "Самрук-Казына". При этом важно добиться прозрачности приватизации, без чего невозможно структурное преобразование экономики",- сказал Берик Уали.



Пока же идет наполнение фонда "Казахстан халкына" ("Народу Казахстана"), который недавно создал Касым-Жомарт Токаев.



Перечисления туда по состоянию на 17 января превысили 12,3 млрд тенге - более 2 млрд руб.



Известный казахстанский экономист, внештатный советник президента Токаева Олжас Худайбергенов, только что назначенный членом правления фонда "Казахстан халкына", уже заявил, что близким Нурсултана Назарбаева тоже следует перечислять средства на благо народа. "Господин Кулибаев, как один из главных бенефициаров нефтяного сектора, обладает высокой гражданской сознательностью и, надеюсь, поступит как некоторые американские миллиардеры, отдавшие 99% своих активов на благотворительность. Если эти деньги поступят в фонд "Народу Казахстана", готов лично поблагодарить за высокую гражданскую сознательность",- написал господин Худайбергенов в своем Telegram-канале "OK channel".



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Именно Олжасу Худайбергенову принадлежит фраза о том, что после событий начала января в стране окончательно завершился переходный период. Он же предрек масштабные кадровые чистки. "Транзит окончательно завершился - президент обладает всей полнотой власти и будет делать то, что планировал сделать хорошего для страны. Другое дело, что все ждут кардинального обновления кадров уже завтра. Не уверен, что так будет. Скорее всего, все состоится в течение нескольких месяцев",- писал он в своем канале.



Транзит, завершение которого констатировал господин Худайбергенов, начался в марте 2019 года, после того как Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента и переходе на позицию елбасы (национального лидера). Тогда же он перешел на должность председателя Совбеза с широкими полномочиями и правом вето при принятии важных решений. Сразу после начала январских беспорядков Касым-Жомарт Токаев объявил, что Совбез теперь возглавляет он.



Казахстанскую управленческую вертикаль просеивают не только по семейно-клановому принципу.



Чистка затронула и регионы. Освобожден от должности аким (глава администрации) Атырау Кайрат Уразбаев. Идет сбор подписей за отставку Бакытжана Сагинтаева и Мурата Айтенова - акимов двух крупнейших городов Казахстана: Алматы и Шымкента. Одна из основных претензий к чиновникам - не вышли на площадь для разговора с народом.



Параллельно возбуждаются новые уголовные дела. Помимо арестованного главы КНБ Карима Масимова и двух его замов задержан замминистра энергетики Жумабай Карагаев. "Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области",- говорится в сообщении Агентства по финмониторингу. Именно повышение цен на газ, напомним, вызвало протесты сначала в Жанаозене, а потом и в других городах страны, включая Алматы.



Силовики тем временем продолжают подводить итоги печальных событий.



Начальник полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал, что 5 января практически одновременно были захвачены и разграблены семь оружейных магазинов. Всего было похищено 1347 единиц оружия, в том числе 501 нарезного, 807 гладкоствольного и 39 газотравматического. В ходе спецопераций, отметил полицейский, изъято 127 единиц оружия, 2800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы и спецсредства. Таким образом, больше тысячи единиц оружия остаются на руках неизвестных лиц.



Передел или переделывание?

Очищение госструктур, крупных компаний и фондов от назарбаевской элиты и родственников елбасы в стране комментируют в целом одобрительно. Как и инициативу президента Касым-Жомарта Токаева о более справедливом перераспределении доходов, в том числе через взносы крупного бизнеса в созданный по его указанию фонд "Казахстан халкына".



"Что касается череды отставок, то, мое мнение, это совершенно безальтернативное решение в ситуации, в которой находится президент Токаев",- сказал "Ъ" директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев. И пояснил: президенту необходимо "удовлетворять совершенно очевидный запрос на начало бесповоротного демонтажа сложившейся политической системы, социально-экономических отношений как минимум на уровне персоналий и фамилий, связанных с родственниками, семьей, ближним окружением президента". "Мне кажется, что, если подобных сигналов не будет, это приведет к дальнейшему напряжению ситуации и эскалации",- добавил собеседник "Ъ".



При этом эксперт обратил внимание на то, что масса проблем еще не решена и много вопросов остаются без ответа: "Ситуация сейчас хоть и спокойная, но хрупкая. Есть много вопросов, которые очевидны, но на них нет сейчас ответа. Например, где первый президент? Как зовут погибших людей? Фамилии арестованных и где они находятся? Мы только сейчас пытаемся понять масштаб разразившейся трагедии. 225 человек погибли, около 5 тыс. получили ранения и травмы, похищено и непонятно где находится масса оружия, где находятся террористы и могут ли они повторить попытки?"



Политолог Эдуард Полетаев отметил, что действия власти по отставкам удачно вписываются в общественные ожидания. По его словам, у общества есть определенный запрос на перемены: "Президент в своем выступлении перед парламентом (11 января.- "Ъ"), заявил, что у нас олигополия, и эта олигополия связывается с членами семьи первого президента".



На вопрос о том, является ли происходящее сейчас переделом власти и перераспределением потоков или попыткой действительно переделать сложившуюся за 30 лет систему общественных отношений, господин Полетаев отвечает осторожно. "Компании, которые возглавляли отставленные,- это серьезный кусок экономики Казахстана. Мне кажется, что речь не идет о полном переделе собственности. Пока нельзя говорить, что это начало процесса глобального передела. Надо подождать, как будет развиваться ситуация. Это же не отжать какой-то киоск, это сложные очень процедуры",- отметил он в разговоре с "Ъ".



Как самая стабильная страна СНГ на неделю потеряла государство

Политолог, депутат парламента от правящей партии "Нур Отан" Айдос Сарым согласен, что выводы по последним событиям делать рано. "Общественные настроения - штука тонкая. Понятно, что есть большой запрос на справедливость. Фонд "Народу Казахстана" имеет цель, не нарушая рыночные механизмы, обеспечить перераспределение капиталов, которые были связаны с нефтегазовым сектором. Британцы пошли по пути особого налога, мы - своим путем. Президент сказал - "регулярное отчисление сверхприбыли", он не сказал - "изъятие". Мы уже видим хорошие примеры социальной ответственности",- заявил депутат в беседе с "Ъ".



Сейчас такой момент, продолжил господин Сарым, когда нужно быстро показывать результаты: "Если этот процесс будет правильно запущен и пойдет, это будет давать стабилизирующий эффект, с одной стороны. С другой - служить сигналом для бизнеса, что речь не идет о каких-то оголтелых налетах на бизнес и собственников".



Лидер парламентской фракции партии "Ак Жол" Азат Перуашев также считает кадровые изменения реакцией на ожидания общества. При этом он убежден, что дальше необходимы серьезные реформы. "Попытка госпереворота отбита. То, что люди вышли на мирные, как им казалось, митинги в первые дни,- показатель того, что в обществе есть проблемы. Это проблемы коррупции, социального разрыва, несправедливости. Понятно, что идеальных государств не бывает и в любом государстве людям есть что предъявить. Но в нашем случае это перешло определенные пределы",- заявил политик "Ъ".



На повестке дня в первую очередь вопросы социальные: неравенство, адаптация сельской молодежи, которая приезжает в города и которая составила основную массу протестующих, закредитованность населения, жуткая коррупция в работе с залоговым имуществом, перечислил часть проблем депутат.



В целом же ситуация, резюмировал Азат Перуашев, показала несбалансированность политической системы: "Нужны глубокие политические реформы, которые бы позволили перевести дискуссии с улиц в стены парламента, который не только бы отражал мнения, настроения, проблемы общества, но и мог бы влиять на политику правительства. Сегодня, к сожалению, мы так не можем сказать. Правительство может заблокировать любую инициативу законодателей".



Александр Константинов, Нур-Султан; Владимир Соловьев Источник - коммерсант

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