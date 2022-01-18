Китайская экономика вышла из режима восстановления, - Т.Едовина

06:44 18.01.2022

18.01.2022,



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Китайская экономика по итогам 2021 года выросла на 8,1%, однако темпы ее прироста резко замедлились к концу года. Это относится и к промышленному производству, и к розничным продажам. Власти страны уже объявили о готовности наращивать инфраструктурные инвестиции, а китайский Центробанк, в отличие от регуляторов других развивающихся стран, снижает ставки: инфляция в Китае остается на низком уровне. Эти меры, впрочем, не удержат экономику от дальнейшего снижения темпов роста - в этом году он может составить 5,2–5,4%, ожидают эксперты.



ВВП Китая по итогам 2021 года вырос на 8,1%, однако в четвертом квартале темпы роста в годовом выражении замедлились до 4% с 4,9% в третьем, после того как во втором квартале прирост составил 7,9%, а в первом - 18,3% на фоне низкой базы (в 2020 году на фоне коронавирусных ограничений китайская экономика выросла всего на 2,2%, в 2019-м - на 6,1%).



Промышленное производство КНР за год увеличилось на 9,6% (самый высокий прирост показал выпуск автомобилей на "новых источниках энергии" - плюс 145,6%, а также индустриальные роботы - плюс 44,9%), однако в декабре этот показатель замедлился до 4,3%. Капвложения за год увеличились на 4,9%, в том числе в инфраструктуру - на 0,4%, в производство - на 13,5%, в недвижимость - на 4,4%.



Объем розничной торговли вырос на 12,5%, но в декабре темпы его роста также составили всего 1,2% год к году. "На розничных продажах сказался кризис поставок чипов в автопроме. За вычетом продаж автомобилей рост в декабре составил бы 3%",- подсчитали в ING Bank. Впрочем, несмотря на ограничения предложения, потребительская инфляция за год выросла всего на 0,9%. Китайский импорт при этом рос почти теми же темпами, что и экспорт: 21,5% против 21,2%.



В 2022 году темпы роста будут ощутимо слабее, чем в 2021-м, но выше, чем в его четвертом квартале, ожидают эксперты. Так, в Capital Economics указывают, что слабый рост будет объясняться более частыми вспышками коронавируса (Китай по-прежнему придерживается политики жестких ограничений при выявлении случаев заражения) и проблемами в секторе недвижимости. В ING Bank также указывают на возможные проблемы в отношениях Китая и США - заключенное Дональдом Трампом торговое соглашение прекратило свое действие в ноябре прошлого года.



Власти Китая уже объявили как о традиционном для периодов замедления роста наращивании инфраструктурных инвестиций (в прошлом году их рост, вероятно, был ограничен тратами на борьбу с коронавирусом), так и о смягчении денежной политики. Вчера Народный банк КНР снизил ставку недельного репо (это основная ставка, по которой регулятор предоставляет финансирование банкам) с 2,2% до 2,1%. Годовая ставка также была снижена: с 2,95% до 2,85%. В обоих случаях это первое изменение ставок с начала 2020 года, более того, теперь они находятся на рекордно низком уровне.



В ING Bank не ждут агрессивного стимулирования, но прогнозируют дальнейшее снижение ставок для поддержки экономики. В итоге прирост ВВП Китая в этом году, по оценке банка, может составить 5,4%. В Capital Economics полагают, что реальные темпы роста не превысят 3,5%, но это не будет отражено в официальных данных (ориентир по росту на год объявляется в марте). В Euler Hermes ждут, что рост составит 5,2% и указывают, что замедление китайской экономики негативно скажется и на других развивающихся странах - через цепочки поставок.



Татьяна Едовина