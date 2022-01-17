 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай и Россия неотвратимо наступают, - адмирал Ставридис
16:21 18.01.2022

Blоomberg (США): Китай и Россия нашли новые причины для объединения
Адмирал Ставридис: Запад должен собраться перед угрозой китайско-российского союза

Джеймс Ставридис / James Stavridis

Автократические сверхдержавы все больше объединяют свои преимущества в борьбе с западными демократиями.

В последние десятилетия холодной войны, между Советским Союзом и Китаем было мало сотрудничества или единства. У русских было гораздо более масштабное глобальное военное присутствие, более высокий уровень амбиций по навязыванию своей идеологии другим и гораздо более сильная экономика. Китай был в первую очередь сосредоточен на самом себе, изо всех сил стремясь (и в конечном итоге преуспев в этом) вывести большую часть своего огромного населения из бедности и построить экономику, которая могла бы поддерживать его. К началу 1960-х эти две коммунистические державы окончательно разошлись.

Сейчас мир изменился, и сегодня наблюдается быстро растущее сближение между Москвой и Пекином, совсем недавно проявившееся в твердой поддержке Китаем возглавляемой Россией интервенции в гражданские беспорядки в Казахстане.

Насколько серьезны эти отношения и что они означают для США и их демократических союзников?

Россия и Китай разделяют давние традиции авторитарного правления и коммунистической идеологии. У них существует общая неприязнь к любым международным действиям, позволяющим вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, особенно когда это связано с нарушением прав человека. (Председатель КНР Си Цзиньпин заверил российского лидера Владимира Путина в "решительном противодействии Китая любым попыткам внешних сил спровоцировать беспорядки и организовать „цветную революцию" в Казахстане".) В Совете Безопасности ООН Москва и Пекин, как правило, голосуют синхронно, совместно налагая вето на резолюции по всем вопросам, от Сирии и Венесуэлы до Мьянмы.

В своей внешней политике Китай и Россия заинтересованы в создании новых международных организаций в качестве альтернативы возникшим после Второй мировой войны Бреттон-Вудским институтам под руководством США. К ним относятся Организация Договора о коллективной безопасности шести бывших советских республик (в рамках которой осуществлялась казахстанская интервенция), Шанхайская организация сотрудничества (крупнейшая неправительственная группа в мире по численности населения государств-членов) и новое Всеобъемлющее евразийское экономическое партнерство, азиатская группа свободной торговли.

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Затем идет растущее военное сотрудничество. Осенью 2018 года на границе России и Китая прошли крупнейшие со времен окончания холодной войны военные учения, получившие название "Восток-2018". В них приняло участие более 300 000 российских и китайских военнослужащих, почти 40 000 единиц техники, 80 военных кораблей и тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников. Си и Путин оба присутствовали на этих учениях. Поражают пропагандистские фотографии российских и китайских солдат, обнимающихся после окончания этого мероприятия.

Российские и китайские военные корабли регулярно проводят совместные учения не только в северной части Тихого океана, где этого можно было бы ожидать. Они вместе развертываются в Восточном Средиземноморье, Северной Атлантике и Балтийском море, в самом сердце Европы. Обе страны недавно объявили о совместной миссии по отправке пилотируемой станции на Луну.

Естественно, между Китаем и Россией есть области разногласий и конкуренции. Две страны не так единодушны в вопросах изменения климата. Например, Пекин занимает более прогрессивную позицию в отношении сокращения выбросов углерода. Путин хочет прочно привязать бывшие советские республики Центральной Азии к России, в то время как Китай стремится расширить со многими из них отношения в сфере экономики и безопасности. Пекин упорно добивается первенства в Афганистане после ухода США, а Россия менее склонна вмешиваться в эту страну, учитывая ее собственную сложную историю с ней.

Но в геополитическом смысле две страны дополняют друг друга. Китай имеет огромное население, нехватку жизненно важных природных ресурсов, таких как нефть, мощную и диверсифицированную экономику и сильное влияние в большей части Восточной Азии и Африки к югу от Сахары. У России уменьшающееся население, огромные запасы нефти и газа, мало диверсифицированная экономика и сильное влияние в некоторых частях Европы, Центральной Азии и на Кавказе. Вместе они составляют грозный тандем.

С точки зрения США и Запада, это растущее содружество вызывает тревогу, особенно если Си и Путин усилят координацию политики, начнут совместно использовать военные базы, предложат друг другу особые экономические привилегии и станут обмениваться военными технологиями, такими как гиперзвуковые ракеты и кибероружие.

Более тесные китайско-российские связи окажут серьезное влияние на множество важных вопросов, стоящих перед международным сообществом, от Тайваня и Украины (которые Китай и Россия считают своими "беглыми" провинциями соответственно) до глобальных прав человека и распространения ядерного оружия Северной Кореей и Ираном.

В ответ США должны подтолкнуть глобальные демократии к единству целей перед лицом согласованных действий Москвы и Пекина. Ключевые элементы этой политики должны включать: подтягивание Индии в направлении Запада через торговое и военное сотрудничество; укрепление сотрудничества в области кибербезопасности между техно-демократиями; создание новых организаций свободной торговли (о, где это Транс-тихоокеанское партнерство, когда оно нам так необходимо?), а также укрепление безопасности и многонациональных институтов, таких как Организация Североатлантического договора, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

В условиях, когда две авторитарные сверхдержавы сближаются, Запад должен ответить коллективно - начиная с единого фронта перед лицом растущей угрозы России Украине.

Джеймс Ставридис - обозреватель Bloomberg Opinion. Адмирал ВМС США в отставке и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Почетный декан Флетчеровской школы права и дипломатии в Университете Тафтса. Председатель правления Фонда Рокфеллера и заместитель председателя по международным отношениям в Carlyle Group. Его последняя книга - "2034: Роман о следующей мировой войне".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642512060
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