Идеи Елбасы живут и побеждают. Казахстан в полосе шторма, - Д.Седов

18:24 18.01.2022 ДМИТРИЙ СЕДОВ | 18.01.2022 |



Казахстан в полосе шторма, из которого не выбраться, постоянно меняя курс



Ввод войск ОДКБ в Казахстан повлек антракт в ползучем казахском перевороте. Из бунтующих городов вытеснены наиболее агрессивные элементы. Они ушли в сопредельные республики или в предгорья Тянь-Шаня на свои базы и в лагеря. Часть из них скрывается при общинах вокруг салафитских мечетей. Нейтрализованы сценаристы заговора в казахских правящих кругах. Это ближайшая родня Назарбаева, в первую очередь его племянники Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш, первый заместитель директора КНБ. Подверглись увольнению зятья Назарбаева Димаш Досанов (председатель правления АО "КазТрансОйл") и Кайрат Шарипбаев (председатель правления АО "Национальная компания "QazaqGaz""). Другим родственникам Назарбаева сделано строгое предупреждение о недопустимости сверхэксплуатации трудящихся и рекомендовано делиться с ними доходами.



Президентом Токаевым начат набор молодежи в структуры управления, производится замена должностных лиц.



Объявлено о планах по деолигархизации экономики и других реформах. Судя по тому, что парламент поддерживает инициативы Токаева, определенная поддержка в политических кругах у него имеется. Он дает поручения ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности. Идет расследование январских событий. По данным Генпрокуратуры, к 15 января следственные группы возбудили и расследуют 546 уголовных дел, из них по факту терроризма – 44, по массовым беспорядкам – 34, по факту убийства – 15. Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области (часть бывшей Гурьевской) задержаны бывший вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области. Карагаева с санкции суда отправили под стражу на два месяца.



В общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" поступил первый транш – 350 миллионов тенге ($800 тысяч). Эту сумму перечислили акционеры Степногорского горно-химического комбината.



Однако вся эта оптимистичная картина блекнет, когда становится ясно, что президент Токаев наводит косметический порядок в стране, не затрагивая интересы главных виновников ее кризисного положения – клан Нурсултана Назарбаева. Судя по тому, как бережно относится Токаев к ближайшему окружению Назарбаева, явно замешанному в попытке путча, становится понятным, что лагерь Елбасы продолжает свое существование. По сообщению ряда информированных источников, Назарбаев не покинул Казахстан, а находится в столице и поддерживает постоянный контакт с Токаевым. То есть продолжает оказывать влияние на ситуацию, хотя Токаев знает, что целью неудавшегося переворота являлось приведение на пост президента дочери Назарбаева Дариги. Внешне поступки Токаева выглядят так, что, избежав госпереворота, грозившего ему как минимум политической смертью, он не решился идти до конца в расчетах с его инициаторами. Что означает увольнение с должностей зятьев Назарбаева? Имущественные интересы этих мультимиллиардеров не затронуты. Они сконцентрировали в своих руках серьезный финансовый и административный ресурс, который могут использовать в нужный момент. То же самое касается племянников Назарбаева в руководстве КНБ. За ними стоят верные клану офицеры. Все они способны быстро прийти в себя от шока и создать собственный ударный эшелон в условиях предоставленной им свободы рук.



Казалось бы, это опасно, но тем не менее Токаев решил не опираться на сотрудничество с Россией, опасаясь, что местные националисты разыграют против него эту карту. В сложившемся положении он встал перед необходимостью четче обозначить геополитическую ориентацию Казахстана, находящегося в перекрестье интересов сразу нескольких крупных держав. Объявить о нейтралитете означало бы выставить себя приманкой для притязаний сильных и агрессивных.



Однако Токаеву не нужно выдумывать ничего нового. За него все давно сделано Назарбаевым. Все зависит от того, насколько он унаследует политический багаж Елбасы.



Назарбаев же как политик с претензией на роль отца нации не мог остаться без идейного багажа после того, как растоптал коммунистические идеи. Он совершил поворот и сегодня является одним из лидеров в работе по реализации турецкой доктрины Великого Турана. Елбасы видит перспективу в отуречивании казахов. Во время конференции тюркских государств 12 ноября 2021 года он направил Эрдогану следующее послание: "По вашему решению город Туркестан получил статус духовной столицы тюркского мира. Накануне в этом же городе успешно прошла 10-я юбилейная сессия Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств. Надеюсь, что в будущем, если Аллах поддержит, в священный Туркестан попадет и ваш путь. Наши народы навсегда останутся в памяти тех, кто впервые узнал о суверенитете своих стран - участников саммита. Мы гордимся историческими достижениями и достижениями тюркских стран. Кроме того, наши государства ставят перед собой новые амбициозные национальные цели развития".



Выступая в Стамбуле на торжествах по случаю создания Организации тюркских государств¸ Назарбаев заявил, что "вместе с людьми на необъятных просторах Сибири нас будет 200 миллионов братьев". В его представлениях Казахстан встраивается в турецкий геополитический проект, выбивая для себя почетное место "духовного центра" тюркского мира в городе Туркестане.



Токаев полагает, что новая национальная доктрина может сплотить народ и сделать его управляемым. Дружба с Россией в его глазах не способна быть национальной идеей. А пантюркизм может свою службу сослужить. Президент продолжит идти по этому пути, имея за спиной слегка очистившийся от криминального олигархизма клан Елбасы.



Однако существуют вопросы, на которые Токаев должен сам себе ответить.



Требованием вывести войска ОДКБ из Казахстана он закрыл возможности для опоры на своих традиционных союзников и остался один на один с недобитой внутренней оппозицией. Если его реформы будут встречены оппозицией враждебно, его ждет "горячее лето". Террористы выйдут из горных лагерей и подполья. Тем более что их хозяева угадываются в районе Персидского залива, а этим хозяевам нужен ортодоксальный мусульманский режим. Но на сей раз Токаев не должен рассчитывать на помощь ОДКБ, так как затевает свою игру и должен решить проблему сам.



Даже если ему удастся удержаться в кресле президента, он пойдет предначертанным Назарбаевым путем. Важно помнить, что Токаев не возражал, чтобы турецкие НПО на турецкие деньги делали на территории Казахстана все что угодно, от организации школ и обучения детей до влияния на силовые структуры.



Однако у отуречивания Казахстана имеются влиятельные противники. Концепция Великого Турана враждебно воспринимается в ЕС и США. Чрезмерное, с точки зрения Запада, увеличение геополитической мощи Анкары приведет к новым международным катаклизмам. Именно поэтому Эрдогану не удается взять под контроль курдов в Сирии, а весь его поход на Ближний Восток можно назвать скорее неудачным, чем успешным. В случае сближения Казахстана с Анкарой Запад начнет медленно созревать до идеи вмешательства во внутренние дела Казахстана и разрушения в нем режима, как были разрушены режимы Хусейна и Каддафи.



В Казахстане живут влиятельная русская диаспора и казахи, симпатизирующие России, а не Турции. Северо-Восток Казахстана не останется равнодушным к отуречиванию, и здесь также начнет нарастать напряжение.



Токаеву необходимо понять, что наиболее безопасный для него и надежный для Казахстана путь развития – это укрепление отношений с Россией и получение от нее гарантий сохранения собственного суверенного статуса. Республика попала в полосу шторма, из которого не выбраться, постоянно меняя курс. Источник - fondsk.ru

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