Казахстан – жизнь после бунта. Линия нового раскола уже намечена, - Андрей Уваров

18:27 18.01.2022 Не вызывает сомнений, что после событий января Казахстан будет жить по-другому, но как именно, не может сказать никто. Пока Генпрокуратура проводит расследование, количество прогнозов ежедневно множится.



В Казахстане, привыкшему к пожизненному Елбасы, еще не знают, есть ли жизнь без Елбасы, но прогнозируют вовсю – на улицах и на базарах, в кабинетах и в кулуарах.



Да, многие вдохновлены оптимизмом Токаева, обратившегося к нации 11 января. "Оптимистов" много, они верят президенту, благодарят правоохранителей и ОДКБ и очень надеются, что больше не переживут недавнего ужаса. Не меньше, однако, и тех, кто не торопится с одобрением действий президента. Это уже наметившаяся линия нового раскола, до углубления которого может не дойти, если Касым-Жомарт Кемелевич будет решительнее. Именно этого требуют "пессимисты".



"Рано открывать шампанское", "Эйфория быстро пройдет, нужны реальные действия", "Когда начнется реализация обещанного?", "Мы не услышали у Токаева стремления к радикальным реформам", "Пришла пора разогнать парламент и провести новые честные выборы!" – такими заявлениями пестрят казахстанские соцсети, хотя на кладбищах Алма-Аты еще только начали хоронить погибших в кровавые дни "революции мамбетов".



16 января власти, наконец, определились с предварительным числом погибших. Генпрокуратура и Минздрав назвали 225 человек, 19 из которых силовики. Количество погибших мирных граждан неизвестно, всего же пострадало более 4 тысяч человек. "Предварительность" трагических цифр объясняется тем, что в больницах в тяжелом состоянии находятся еще сотни людей. Генпрокуратура обещает рассмотреть каждый факт гибели, зато президент Токаев уже дал распоряжение смягчать наказание за участие в событиях, если преступление было "без отягчающих"…



Вернемся к ожиданиям и реальностям. "Пессимисты" призывают оценивать Токаева по его действиям, которых, по их мнению, маловато. Первое ожидание большинства казахстанского общества – скорейшее решение судьбы Семьи. Что это за судьба – казни, изгнание, аресты и тюремные заключения, возвращение активов – "пессимисты" ответить не могут. Тем более что усиленно муссируют слух о смерти Елбасы; "исчезли" также Дарига Назарбаева и Тимур Кулибаев; засветились в ОАЭ Болат Назарбаев (брат бывшего президента) и Алия Назарбаева. "Пессимисты" допускают, что Токаев мог условно договориться с Семьей, хотя они же признают, что Семья не монолитна, там все – "заклятые друзья".



Взорванное общество ждет не только расправ, оно ждет объяснений произошедшего, ликвидации его последствий. Одним из актуальнейших остается вопрос: завершен ли транзит власти и каким будет теперь Токаев? Несмотря на то, что настойчивость вопроса пока явно неуместна, на него тоже надо отвечать. И вот стали появляться свидетельства того, что у страны все же появился новый хозяин.



Стали появляться "новые лица", которых требует народ. Да, они не совсем новые, как назначенный днями премьером Алихан Смаилов. Однако надо понимать, что кадровый ресурс Токаева пока невелик. Может, потому в регионах заговорили о возвращении во власть бывшего главы "Казатомпрома" опального Мухтара Джагишева и популярного в западных областях и Алма-Ате бывшего посла РК в РФ и бывшего премьера Имангали Тасмагамбетова. Последний уже поддержал действия Токаева.



Признаком "свежести" можно считать разворачивающуюся войну компроматов на "бывших". Выразим уверенность, что нас всех еще удивит не столько количество компромата, сколько фигурирующее в них количество украденных денег, как это уже происходит по делу "проекта LRT" (легкий метрополитен в Нур-Султане), который признали ошибочным после того, как "освоили" сотни миллионов долларов. По этому старому делу на днях вызван на допрос проживающий в Нью-Йорке бывший заместитель акима Астаны Канат Султанбеков, и он вроде готов к первому шумному вбросу.



Президент отдал также распоряжение начать жесткую инспекцию казахско-китайской границы, точнее таможни, которую тоже контролировала Семья, а там размеры барышей удивили бы даже шейхов Персидского залива.



Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев



Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев



15 января фонд "Самрук-Казына" сообщил, что прекращены полномочия председателя правления компании "КазТрансОйл" Димаша Досанова и председателя правления компании "Казахгаз" Кайрата Шарипбаева. Первый – муж Алии Назарбаевой, младшей дочери Нурсултана Назарбаева, а Кайрата Шарипбаева называют "нынешним мужем" старшей дочери Елбасы, депутата мажилиса Дариги Назарбаевой.



Кроме того, Токаев заявил о создании нового госфонда, куда ненавистные в народе богачи должны начать скидываться. Пока громких заявлений о взносах не поступало, но уже ходят слухи о создании неофициального фонда, куда и будет переводить деньги Семья (если будет). Фонд – вполне такой себе восточный вариант откупа. Кому-то дадут откупиться полностью, кому-то для сохранения возможности пусть инкогнито, но посещать Казахстан, кому-то для частичного сохранения активов. Так или иначе, эта инициатива в зачете Токаева.



Любопытно, что на днях ушел в отпуск племянник Елбасы Самат Абиш который, несмотря на слухи, как бы остается на посту зампреда КНБ.



Племянник Елбасы Самат Абиш



Племянник Елбасы Самат Абиш



Его шеф Карим Масимов сидит в СИЗО, в ряде областей сохраняется ЧП, в стране траур, а он идет в отпуск. В отпуск ли? Впрочем, все, что касается КНБ, руководство которого названо одним из организаторов попытки переворота, относится к главной интриге Казахстана и заслуживает отдельного разговора.



Есть еще одна тема, за которой начинается критика "обращения к русским" с обвинениями России в попытке "гибридной оккупации". Это тема "спящих ячеек", проснувшихся по сигналу и посеявших в стране хаос. Открыто выражается сомнение в том, что бунт инспирирован извне, приносятся "извинения от казахского народа" киргизскому и узбекскому народам, представителей которых обвиняют в участии в бойне, саркастически высказываются об обращении Токаева к ОДКБ с упоминанием внешней террористической атаки с бородатыми боевиками.



Думаю, бородачей после следствия представят, фактов хватает. А пока некие граждане убеждают сограждан, что это "домашний" казахский бунт, по Алма-Ате, Талгару, Чилику ходят слухи об ушедших в горы группах боевиков, пытающихся прорваться в Киргизию.



Группа боевиков, задержанная в горах 13 января



Группа боевиков, задержанная в горах 13 января



И конечно, серьезный вопрос – для чего восставшие джигиты, начавшие грабить роскошный центр Алма-Аты, вдруг решили штурмовать находящийся вдалеке аэропорт? Аэропорт там небольшой, брать нечего. Гипотеза о том, что пытались не допустить вылета членов Семьи, наивна, ведь лететь не обязательно, а из города в разные части страны ведут сотни дорог. Три часа – и ты в Бишкеке.



Некоторые представители силовых структур объясняют "аэропортовское рвение" боевиков тем, что в Алма-Ату тогда прибыли те, кто и стал основной ударной силой "профессиональных боевых действий". Их надо было встретить и обеспечить их высадку. Ведь кто-то же уверенно, грамотно не только громил город и убивал людей, но и организовывал яростное сопротивление властям. Источник - fondsk.ru

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