 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Никакого конфликта или противостояния в элите нет!" - Елбасы (он жив!) выступил с видео-обращением
18:30 18.01.2022

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал видеообращение.

Полный текст выступления Назарбаева:

"Уважаемые казахстанцы!

Дорогие соотечественники!

Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атак на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства.

Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения.

Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Nur Otan". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.

Всем известно, что я 30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей родины.

Мы укрепили ее границы.

Мы проводили прогрессивные реформы.

Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ.

Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплоченности и единства всех казахстанцев.

Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее.

Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать.

Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и благополучия!

Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и модернизации, который я проводил, находясь на посту главы государства".

видео тут - centralasia.media/news:1757094?f=cp

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642519800
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