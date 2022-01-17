76,6% казахстанцев доверяют Nur Otan – данные каз-социологов. Погромы ничему не учат долбо-елбанавтов

18:33 18.01.2022

Nur Otan, партия Фото: Nur Otan

В столице прошло очередное заседание дискуссионного клуба Nur Otan Trends, в ходе которого эксперты обсудили озвученный Елбасы свод принципов "Семь столпов государственности" и обменялись мнениями по актуальным общественно-политическим вопросам, передает Zakon.kz.

Как подчеркнул директор Института евразийской интеграции политолог Уразгали Сельтеев, правящая партия, а также остальные общественные и политические движения должны заниматься укреплением ценностей, определенных в своде принципов "Семь столпов государственности".



По мнению эксперта, у различных политических партий и гражданских активистов могут быть свои взгляды, но есть консенсус относительно генерального политического курса. В этих условиях на Nur Otan, как на правящую партию, возложена особая задача по консолидации общества вокруг государственного курса президента Касым-Жомарта Токаева, обеспечивающего преемственность, политическую стабильность и развитие страны.



Внутриполитическая стабильность достигается во многом благодаря выстроенной за 20 лет партийно-политической системе с одной доминирующей партией. Именно правящая партия все эти годы была локомотивом всех модернизационных процессов в стране.

Уразгали Сельтеев

В свою очередь директор Института общественной политики Nur Otan Мадина Нургалиева поделилась результатами социологических исследований, проведенных в ноябре этого года.



Доверие населения к партии и институтам власти растет. Этот тренд подтверждается на протяжении года. Так, 76,6% опрошенных доверяет Nur Otan. Доверие растет за счет качественного исполнения электоральных обещаний. 59,9% знакомы с предвыборной программой партии, а еще 55% считают, что партия выполняет свои обязательства.

Мадина Нургалиева

Она добавила, что выборы сельских акимов, впервые проведенные в этом году, также позитивно оцениваются населением. 67,9% опрошенных считают, что выборы сельских акимов позволят сельчанам влиять на местную власть и принимаемые ею решения.



Политолог Никита Шаталов, присоединившийся к дискуссионной площадке онлайн, отметил слаженную работу партийцев в период пандемии.



В результате социальных инициатив, активной благотворительной поддержки, оказанной в период пандемии, партии Nur Otan удалось повысить доверие народа. У партии ярко выражена сильная организационная подготовка.

Никита Шаталов

По словам заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований Алуы Жолдыбалиной, об эффективности работы партии и росте доверия населения к институтам власти свидетельствует сравнительный анализ различных исследований.



Общий тренд доверия к институтам власти среди казахстанцев растет. Причина подобного расклада обусловлена качественными изменениями в обществе, отношением государства к детям, женщинам и т.д.

Алуа Жолдыбалина