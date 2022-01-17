 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 17.01.2022
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Лидеры ЦА-стран дружно отказались лететь в Индию на праздник. Вирусобоязнь
18:37 18.01.2022

Визит Рахмона в Индию отменен: причина

Также не состоится визит в Индию лидеров Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана
ДУШАНБЕ, 18 янв - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не приедет на празднование 26 января национального праздника Индии - Дня республики.
Причиной такого решения стало обострение эпидемиологической ситуации в связи с распространением нового штамма коронавируса, сообщает агентство ANI со ссылкой на правительственные источники.
Ранее предполагалось, что на торжества по случаю одного из самых главных национальных праздников Индии съедутся лидеры стран Центральной Азии, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
"Иностранных гостей из Центральной Азии в День республики не будет из-за коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Индии направило приглашения главам государств центральноазиатских стран, "однако планы отменились".
Стоит отметить, что 26 января 1950 года вступила в силу Конституция Индии.
День республики - национальный праздник, отмечающий принятие Конституции Индии и переход государства от статуса британского доминиона к республике.
С тех пор страна каждый год отмечает День республики, а в Нью-Дели в честь праздника проходит военный парад. Индия традиционно приглашает на него глав иностранных правительств или государств.
По последним данным, Индия по количеству инфицированных коронавирусом уступает только Соединенным Штатам.
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В стране за время пандемии заражено более 37,3 млн человек.
По числу умерших от COVID-19 она занимает третью строчку в мировом списке - по данным ВОЗ, здесь скончались 486,4 тыс. человек.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приезжал в Индию с двухдневным государственным визитом в 2016 году в рамках турне по Южной Азии.
Президент Индии Рам Натх Ковинд посещал Душанбе в октябре 2018-го.

Источник - tj.sputniknews.ru
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