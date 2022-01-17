Долгому молчанию Назарбаева нашли объяснение. "Вопрос о передачи власти шел давно", - "МК"

19:09 18.01.2022

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который долго не появлялся на публике на фоне и после прокатившихся по стране беспорядков, мог отсутствовать из-за болезни. Такую точку зрения высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.



Политолог отметил, что многочисленные сообщения об ухудшении здоровья Назарбаева и его работоспособности начали появляться еще в начале 2010-х годов, хотя сам политик неоднократно опровергал эти слухи.



В свою очередь Мендкович предположил, что подкосить здоровье экс-президента могли события, которые начались в Казахстане в начале года.



Вместе с тем политолог в беседе с "Лентой.ру", что верит словам Назарбаева о его взаимоотношениях с преемником - Касым Жомарт-Токаевым.



"Вопрос о передачи власти шел давно, и во многом ко власти Токаев мог прийти благодаря усилиям самого Назарбаева. Поэтому я считаю, что действительно какого-то конфликта на уровне первых лиц там нет, хотя не исключаю интриг с участием их окружения", - сказал Мендкович.



Собеседник издания также предположил, что Назарбаев сам уступил Токаеву пост главы Совбеза Казахстана, так как уже не может заниматься политикой в силу состояния здоровья и отсутствия желания.



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Сегодня, 18 января, Назарбаев, которого не видели на публике с 28 декабря, прервал молчание и выпустил видеообращение.



Бывший глава государства, в частности, заявил, что с 2019 года является пенсионером, а Токаев, по его словам, обладает всеми полномочиями власти. Также он опроверг слухи о конфликте элит в стране.