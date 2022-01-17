Новым председателем Европарламента избрана мальтийка Роберта Метсола

19:13 18.01.2022

Новым председателем Европарламента избрана представительница Мальты Роберта Метсола, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба законодательного органа ЕС, кандидатуру Метсолы выдвинула Европейская народная партия.



Ее поддержало абсолютное большинство депутатов в первом туре голосования, которое проводилось дистанционно (458 из 690 человек).



Она займет место скончавшегося на прошлой неделе Давида Сассоли.



Метсола стала третьей женщиной, которая возглавила Европарламент после Симоны Уэйл и Николь Фонтейн.



Роберта Метсола (Roberta Metsola) родилась 18 января 1979 года в Сент-Джулиансе (Мальта).



В 2003 году окончила юридический факультет Мальтийского университета. Затем продолжила изучение европейского права в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия).



Во время учебы, в 2000-2002 годах, была вице-председателем европейских студентов-демократов. В 2002-2003 годах – генеральный секретарь европейских студентов-демократов.



Константин Вноровский