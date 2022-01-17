В Оше повесился чемпион Кыргызстана по грэпплингу Манас Эркул уулу

19:34 18.01.2022

18 января 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

В городе Ош повесился чемпион страны по грэпплингу Манас Эркул уулу



В Оше покончил с собой спортсмен Манас Эркул уулу. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.



Уточняется, что возбуждено досудебное производство.



"Мужчину нашли повешенным 16 января. Он приехал к своей родственнице и покончил с собой у нее дома в туалете. Женщина разрезала веревку и пыталась сделать мужчине искусственное дыхание, но было уже поздно", - сообщили редакции.



Из собственных источников 24.kg стало известно, что Манас Эркул уулу находился в розыске по линии МВД с 2019 года.



Манас Эркул уулу был чемпионом Кыргызстана по грэпплингу.