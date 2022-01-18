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Назарбаев признал победу Токаева, - В.Панфилова
00:03 19.01.2022

Первый президент Казахстана окончательно ушел на пенсию
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18/01/2022

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 18 января прервал затянувшееся молчание и записал обращение к нации. Видеозапись была обнародована пресс-службой Назарбаева. В нем елбасы (лидер нации) дал свою оценку недавним беспорядкам в Казахстане и, главное, попытался опровергнуть слухи о том, что они стали следствием раскола и противостояния в политической элите страны. Первый президент Казахстана напомнил, что он – пенсионер и находится на заслуженном отдыхе, хотя до 5 января занимал ключевой пост главы Совета безопасности.
Назарбаев заявил, что "январские события" стали потрясением для казахстанского государства и общества. Он подчеркнул, что целью беспорядков и атаки на Казахстан являлось разрушение целостности страны и устоев государства. "Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", – сказал Назарбаев. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Назарбаев дал понять, что, по сути, не несет никакой ответственности за произошедшее, поскольку в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и "с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал".

Назарбаев подчеркнул, что президент Токаев обладает всей полнотой власти, является председателем Совета безопасности, а в скором времени будет избран еще и председателем правящей партии Nur Otan. "Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", – категорично заявил первый президент.

Обратившись к своим заслугам, он напомнил, что 30 лет работал на посту главы государства, "не покладая рук". осуществлял прогрессивные реформы. "Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ. Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплоченности и единства всех казахстанцев... Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее", – заявил Назарбаев, упомянув, что президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа и которую надо поддержать.

"Слова Назарбаева о том, что никакого конфликта элит не было, прозвучали неубедительно и не вызывают большого доверия. Если принять их за некую догму, то возникает еще больше вопросов о причинах произошедшего, и не только в отношении международного терроризма. В любом случае, причины произошедшего находятся внутри Казахстана в первую очередь, и внешний фактор – в любом случае только вторичен. Именно поэтому слова Назарбаева вызывают сомнения. Но появление Назарбаева означает, что во внутриэлитном конфликте, который происходил, а возможно, и не завершен, достигнут промежуточный или окончательный компромисс", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.

Несмотря на то что Назарбаев появился спустя 2,5 недели после кровавых событий в Казахстане, его политическая эпоха все равно закончилась. По словам Князева, не исключено, что после выступления Назарбаева в оценках произошедшего будет преобладать упоминание международного терроризма. "То есть причиной трагических событий будет называться международный терроризм, хотя совершенно ясно, что некие внешние силы только воспользовались моментом. Но неудачно – благодаря российскому вмешательству", – заявил Князев, подчеркнув, что основная причина беспорядков лежит во внутренних противоречиях самого Казахстана. По его словам, списывать только на заговор спецслужб тоже не стоит – они же не в вакууме действовали. Подобный заговор если и был, то отражал и общее состояние элиты, которую почти два года терзали противоречия в условиях двоевластия, ставшего следствием не самого удачного транзита власти.

Актуальным остается вопрос о роли Назарбаева в новейшей истории Казахстана. Останется ли он для казахстанцев примерно тем, кем, например, Ататюрк для турок. По словам первого заместителя председателя партии Nur Otan Баыуржана Байбека, "обвинять бывшего президента во всех грехах –низко". По его словам, к Ататюрку в Турции тоже нет прежнего единодушного отношения, но он был и остается основателем турецкого государства. Так и Назарбаев, считает Байбек.

"Если в действующем руководстве Казахстана адекватно оценивают состояние общества, то может быть избран узбекский вариант, когда действия Ислама Каримова откровенно не осуждаются, когда есть улицы его имени, памятники, а в день рождения 31 января действующий президент Шавкат Мирзиеев возлагает цветы, если не на могилу в Самарканде, то к памятнику в Ташкенте. При этом на деле исправляются те направления, которые оценены как неверные или изжившие себя. Происходит реальное реформирование страны, без шумной ревизии прошлого", – сказал Князев.

Политолог Талгат Калиев также считает, что обращение Нурсултана Назарбаева можно считать признаком завершения острой фазы возникшего в стране кризиса и достижения компромисса между группами, кем бы они не являлись. Однако данное обращение продемонстрировало ряд ключевых моментов. По его словам, Касым-Жомарт Токаев сумел выйти из сложившейся критической ситуации победителем и обрести всю полноту власти и полную свободу в принятии решений. Это официально признал сегодня Нурсултан Назарбаев, ранее концентрировавший в руках ряд ключевых полномочий.

"Уволенные с различных постов влиятельные родственники не являются реальными акторами политического процесса и не обладали достаточным мандатом для разрешения ситуации. Вероятнее всего гарантом для них пришлось выступить самому Нурсултану Назарбаеву. Но вряд ли это может означать их появление на заметных позициях. Это вовсе не означает их согласия со сложившимся положением, в связи с чем в будущем могут последовать попытки реставрации ими своих позиций", – отметил эксперт. По мнению Калиева, пока же не исключено формирование внутри элит и госаппарата скрытой фронды действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Можно считать, что политический процесс вступил в фазу острой конкуренции. Напряженность будет нарастать до президентских выборов 2024 года и последующих за ними парламентских.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642539780
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