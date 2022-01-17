 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайские шпионы проникли в Вестминстерский дворец, - В.Скосырев
00:04 19.01.2022

Агент Пекина предлагала депутатам финансовое вознаграждение
Владимир Скосырев

Твердыня британской демократии может не устоять под напором "рыцарей плаща и кинжала" из КНР.
Спикер Палаты общин Лидси Хойл предупредил коллег, ссылаясь на письмо из британской контрразведки MI5, что китаянка, работающая от имени Компартии, пытается "неподобающим образом" повлиять на избранников народа, суля им, а также тем, кто мечтает получить мандат депутата, дотации. Шпионка якобы добивалась, чтобы Huawei вернули право прокладывать сеть 5G. Лондон отказал этой компании под предлогом заботы о нацбезопасности. Эта версия рухнула после того, как бывший британский министр рассказал, что Лондон пошел на разрыв с Huawei по указанию Вашингтона.

Как следует из послания MI5 Хойлу, китаянка "занималась политическим вмешательством от имени Компартии Китая, вступая в контакт с парламентариями в здании парламента.

Она предлагала финансовые пожертвования от имени иностранных подданных, базирующихся в Гонконге и Китае". Хотя местонахождение китаянки контрразведке неизвестно, спецслужба предупреждает, что каждый, кто вступит с ней в контакт, должен понимать, с кем она связана и что ее цель – продвигать повестку дня КПК.

Йен Данкен Смит, бывший лидер Консервативной партии, подтвердил, что опасность от китаянки исходит крайне серьезная. Ее нужно депортировать. Тобиас Эллвуд, коллега Смита по партии и бывший министр обороны, высказался в том же духе. Можно подумать, что почтенные британские законодатели народ ненадежный, того и гляди польстятся на приманки лоббистки. Как отмечает Al Jazeera, отношения между Соединенным Королевством и Китаем в последние годы ухудшились из-за того, что Пекин ужесточил контроль над бывшей британской колонией – Гонконгом, и в связи с обвинениями в адрес Китая по поводу репрессий в Синьцзяне, которые выдвинул Лондон. В феврале прошлого года Британия выслала трех китайских журналистов, которых MI5 назвала агентами Министерства госбезопасности КНР.

Причем, как утверждает британская спецслужба, подданным ее величества следует опасаться не только шпионов Китая, но и России и Ирана. Но с разоблачением китайской агентуры вышла неувязка. В то время как она, по версии MI5, лоббирует интересы компании Huawei, добиваясь восстановления ее контракта на прокладку кабеля 5G в Британии, стало известно о комментарии на эту тему экс-министра по делам бизнеса Винса Кэйбла. Он сказал, что запрет для Huawei никак не связан с обеспечением безопасности. Запрет на продолжение работ по прокладке сетей после 2027 года был введен потому, что этого потребовали американцы. Никакого риска сети этой компании не представляют, сказали контрразведчики министру, работавшему в течение нескольких лет в одном из предыдущих правительств Соединенного Королевства.

Практически одновременно в прессу попало и свидетельство другого политика – бывшего представителя Сингапура при ООН Кишора Махбубани. "Видный британский гражданин" рассказал ему, что Соединенное Королевство проводило расследование компании Huawei. Как проводилось это расследование? Контрразведка внедрила своих людей в нее. Донесение MI5 гласило: компания не несет угрозы для Британии.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь не упустил возможности ткнуть вилами в бок британской дипломатии. Интересно было бы послушать, как она прокомментирует заявление сингапурского чиновника, сказал он. Лондон пока молчит.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил: "Не секрет, что Китай стремится использовать свою диаспору для усиления влияния на Западе. Например, в Америке проживает 5 млн китайцев. Многие из них достигли больших высот в науке, бизнесе и даже в политике. Занимали посты губернаторов. Например, знаменитый предприниматель, основатель Faceboоk Марк Цукерберг женат на китаянке. В Европе, Англии та же картина. Было бы странным, если бы Пекин не старался обратить этот фактор себе на пользу".

Другое дело, что в условиях обострения отношений между Китаем и США в прессе пишут, будто бы Китай чуть ли не взял под контроль истеблишмент во многих странах. "К этому стоит относиться с иронией, – считает эксперт. – Что касается Huawei, то она в чем-то обогнала американцев. Во всяком случае, китайцы стараются продвигать ее инструменты, в том числе на рынках богатых стран. К этому технологическому соперничеству западные страны по-разному относятся. Англосаксонские государства больше прислушиваются к предостережениям Вашингтона. Но в Европе есть государства, которые не идут всецело на поводу США и стараются получить выгоду от сотрудничества с обеими сторонами".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642539840
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