Казахстан и банковский локдаун: репетиция санкций США против России, - Сергей Ануреев

00:06 19.01.2022 Казахстан и банковский локдаун: репетиция санкций США против России

Сергей Ануреев

15 янв. 22



Жители Алма-Аты прожили неделю без мобильной связи, интернета, банков, банкоматов, банковских карт, конвертации национальной валюты. Такое сочетание является гипертрофированным худшим сценарием жизни россиян в случае реализации американских санкционных угроз образца декабря 2021 года.



2 января начались митинги на западе Казахстана, вызванные повышением цен на газ для автомобилей, а 4-5 января начались столкновения боевиков с силовиками в Алма-Ате. 6 января Национальный Банк Казахстана официально приостановил работу всех банков и биржи. Безналичные расчеты внутри страны и за рубеж, получение наличных и конвертация валют фактически прекратились еще двумя днями раньше. С 12 января работу банков и биржи постепенно восстанавливают, сначала в спокойных городах, затем и в Алма-Ате.



Первой причиной приостановки работы банков стали погромы и грабежи отделений и банкоматов, забота о безопасности работников банков. Однако погромы происходили в основном в Алма-Ате, а ситуация во многих других городах не выходила из-под контроля, тем не менее банковские операции остановились. Второй причиной приостановки работы стала банальная паника клиентов банков, бросившихся снимать наличные и покупать иностранную валюту, которые в отделениях быстро закончились.



У Казахстана большие по сравнению с размерами экономики валютные резервы. Однако необходимо немалое количество дней, вплоть до недель, чтобы завезти дополнительные объемы наличных в отделения. Особенно много времени надо для экстренного завоза больших объемов долларов и евро из США и Германии. Не говоря уже о том, что для обеспечения резко возросших потребностей в операциях с наличными должны работать сами банки, каналы связи, инкассация, аэропорты. К тому же паника вкладчиков резко усиливается при недостатке наличных.



Буквально за месяц до январских событий казахстанские СМИ активно писали о конце эры бумажных денег. Поводом к этому стала очередная статистика по безналичным расчетам за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с которой карточные транзакции выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и их доля достигла 77% розничного товарооборота. Объем безналичных транзакций по картам превышал объем выдач наличных в 3,3 раза. Продолжению роста безналичных расчетов не повредили даже высокий уровень теневой занятости (около 23% всей рабочей силы) и высокая инфляция (8% в официальном исчислении). При этом 83% безналичных платежей совершалось через интернет и мобильный банкинг.



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Интернет, мобильные телефоны, мессенджеры и социальные сети являются значимыми инструментами координации погромов и мародерства, и поэтому были отключены государством. Остановка безналичных расчетов на неделю по всему Казахстану стала вынужденным побочным явлением противодействия экстремизму, даже в относительно спокойных городах.



На заре электронного банкинга вплоть до середины 2000-х годов банки и корпоративные клиенты использовали традиционные фиксированные каналы связи типа "толстого" банк-клиента (на компьютере пользователя устанавливалась отдельная программа-клиент, там же хранились платежные документы и выписки по счетам клиента). Затем стал активно развиваться так называемый "тонкий" интернет-банк (все данные клиента хранятся на сайте банка). Теперь даже банкоматы и терминалы приема карт в торговле зачастую связаны с головными офисами банков через мобильный интернет. Миллионы граждан имеют на своих смартфонах приложения банков и легко переводят с их помощью деньги, даже на рынке за пучок редиски.



Теперь утрируем ситуацию до гипотетических американских санкций против России из декабрьского анонса. Ввоз смартфонов грозят запретить, и даже если останется ввоз мелкими партиями и контрабандой, то на смартфонах все равно установлена американская операционная система. Владельцы смартфонов "Хуавей" помнят, как легко мобильные операторы ограничивали их использование в Западной Европе и США в период санкционного давления на эту компанию.



Банкоматы в Росси почти сплошь с импортным программным обеспечением, с различными "закладками" производителей, объясняемыми мониторингом работоспособности этих банкоматов. Терминалы приема карт в торговых точках также импортные.



В ситуации с гипотетическими санкциями крупные безналичные расчеты между банками и предприятиями вроде как можно вернуть на фиксированные телефонные линии. Однако на восстановление фиксированных линий потребуется хорошо, если месяц - в Казахстане просто включили интернет и так нормализовали ситуацию с расчетами. Банковским работникам в Казахстане не пришлось возвращаться на фиксированные линии связи.



В банках и на крупных предприятиях на стационарных компьютерах, с помощью которых проводятся безналичные расчеты, как минимум стоит американский Windows и как максимум используются облачные серверы того же Microsoft. Даже если быстро удастся найти старые версии Windows без опций периодического обновления, современное программное обеспечение безналичных расчетов просто не сможет работать на старых операционных системах.



Последний раз Россия в целом и особенно Москва испытали банковский локдаун во время острой фазы кризиса августа 1998 года. Официальная история того кризиса начинается с понедельника 17 августа и объявления дефолта по государственным краткосрочным облигациям (ГКО). Однако реально кризис начался 13 августа в четверг, когда крупные частные банки не смогли провести межбанковские расчеты.



Тогда даже Сбербанк вынужденно приостанавливал межбанковские расчеты на недели, ограничиваясь лишь проведением внутренних расчетов. Межбанковские расчеты между выжившими банками более-менее удалось нормализовать к середине сентября, а на полную расчистку завалов неплатежей ушло еще несколько месяцев. В Москве тогда пару месяцев пустовали Макдональдсы, поскольку многие люди просто не могли получать зарплату даже наличными.



Несмотря на все ужасы кризиса 1998 года, уровень банкизации России тогда был в разы или даже на порядки меньше текущего уровня 2022 года. Банковские карты тогда были экзотикой, используемой в основном для выплат зарплат на крупных предприятиях через банкоматы. Доля розничных безналичных расчетов в торговой сети составляла считанные проценты. Объемы неплатежей между крупными предприятиями достигали выручки за кварталы и даже год, с периодическими зачетами, различными схемами и просто огромным наличным теневым оборотом.



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Другим показательным примером объективно необходимого времени реакции стало создание платежной системы "Мир". Весной 2014 года США лишь попугали Россию возможным отключением платежных карт Visa и MasterCard. Национальная система платежных карт (оператор карт "Мир") была создана в июле 2014 года, начала проводить карточные расчеты в апреле 2015 года, и еще пара лет потребовалась на выпуск десятков миллионов карт.



Вроде сроки принципиальной разработки и запуска отечественной карточной системы составили рекордные восемь месяцев, однако в случае материализации декабрьских санкционных угроз у банковского сообщества России не будет восьми месяцев. Даже за пару месяцев отсутствия массовых безналичных расчетов экономика просто встанет, и ситуация будет даже хуже, чем в первый ковидный локдаун апреля 2020 года.



В открытых источниках нет достоверной информации о реальных разработчиках системы "Мир", за исключением фактов про стандарты и чипы MasterCard, а также слухов об израильских или японских субподрядчиках на некие мелочи. Система "Мир" пока так и не проходила реальную проверку работоспособности на случай отключения американцами их программных продуктов или иных крупных, длительных коммуникационных сбоев.



Банк России в принципе озабочен надежностью системы безналичных расчетов и перевозки наличных. В Банке России есть очень опытный профильный зампред, еще два зампреда "собаку съели" на операционной технике еще в лихие 90-е. Есть подразделения, отвечающие за экстренное восстановление расчетов, информационную безопасность, за развертывание полевых учреждений. Периодически уточняются внутренние нормативные документы, проводятся инструктажи, учения. Очень оперативно разруливаются попытки крупных хакерских атак и мошенничеств.



В ответ на волну санкционных угроз 2014 года Банк России и крупнейшие государственные банки завезли из США и Западной Европы огромные объемы наличной иностранной валюты. Так, по данным на 1 декабря 2018 года, объемы наличной валюты в банковских хранилищах составляли суммарно 44 млрд долл. Более поздние данные отсутствуют ввиду их разумного признания секретными. Проблем с наличными рублями быть не должно по очевидным причинам их печати на фабриках Гознака. Инкассаторские машины в России частично отечественного производства и частично импортные, и хорошо, что относительно старые, еще без различных чипов.



Но все же оформление операций с наличными проводится на компьютерах и серверах с американским программным обеспечением. Выдавая наличные в банке, кассир банка оформляет расходный кассовый ордер на компьютере, и если автоматизированная банковская система не работает, то и выдача наличных приостанавливается.



Специалисты в области информационной безопасности в российских банках есть, и буквально единичные успешные хакерские атаки на крупные банки за годы говорят о высоком уровне безопасности. Однако одно дело противостоять редким хакерам, другое дело столкнуться с проблематикой быстрого перехода тысяч серверов и десятков тысяч компьютеров банков на другие, менее уязвимы для санкций версии программного обеспечения. В обычном порядке переход на иные программные модули в крупных банках длится один-два года, ввиду огромного количества связанных модулей, данных о клиентах и транзакциях, которые необходимо почти вручную верифицировать.



Очень утрированно, США даже не нужно вводить санкции против крупнейших российских банков типа отключения от SWIFT или запрета на корреспондентские счета в иностранных банках. Достаточно просто наложить санкции на техническую поддержку и обновление иностранного программного обеспечения, используемого российскими банками. Примерно как в 2014 году санкции были введены на техническую поддержку и ремонт боингов и аэробусов для авиакомпании "Добролет", дочки Аэрофлота и предшественницы "Победы". "Добролет" прекратил свою деятельность, хотя гипотетически можно было вернуться к эксплуатации самолетов позднесоветских моделей.



Поэтому опыт недельного отключения интернета и остановки банков в Казахстане следует изучать во всех деталях. Еще лучше провести реальные эксперименты по отключению платежной инфраструктуры от интернета на месяц в каком-либо достаточно крупном российском регионе, разумеется, подготовившись к этому заранее. Такое отключение даст специалистам очень богатую пищу для размышлений насчет шапкозакидательских настроений по поводу возможных американских санкций. Необходима реальная демонстрация работоспособности российских платежных систем хотя бы без мобильного интернета, не говоря уже об американском программном обеспечении на стационарных компьютерах участников расчетов.



Автор – доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Источник - zavtra.ru

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