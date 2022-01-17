 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане граждане старше 100 лет получают надбавку к пенсии
00:14 19.01.2022

В сети распространяется информация о том, что в Узбекистане пенсионеры-долгожители от 100 лет и старше получат надбавку к пенсии в 100% размере.

Соответствующий документ был принят еще в апреле 2015 года. Тогда 2015 год был объявлен "Годом внимания и заботы о старшем поколении".

В указе "О дополнительных мерах по дальнейшему усилению социальной защиты и материальной поддержки старшего поколения" говорится, что с 1 мая 2015 года пенсионеры в возрасте старше 100 лет получат дополнительную выплату в размере 100% от базовой величины исчисления пенсии.

С 1 сентября 2021 года базовая величина исчисления пенсии составляет 289 000 сумов в месяц.

Финансирование сумм ежемесячной доплаты к пенсиям граждан, достигших возраста 100 лет и более, осуществляется за счет средств внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов.

Таким образом, документ о том, что пенсионеры-долгожители от 100 лет и старше получают надбавку к пенсии в 100% размере был принят еще в 2015 году. Единственная разница – тогда была 100% минимальная заработная плата.

Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642540440
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