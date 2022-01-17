|Lochin встал на крыло. Узбекистан первым в ЦА запустил производство собственных боевых БПЛА
00:22 19.01.2022
В Узбекистане налажен выпуск беспилотных летательных аппаратов Lochin (БПЛА), сообщает пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности республики.
В пресс-службе отметили, что Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, освоившей собственный выпуск БПЛА двойного назначения.
Технические характеристики приборов и мощности производства не раскрываются.
В материалах Госкомитета указывается, что центр БПЛА на первом этапе освоил выпуск двух видов беспилотников - самолетного типа и квадрокоптер.
Созданный центр полностью оснащен технологическим, лабораторным и испытательным оборудованием для производства, сборки, ремонта и обслуживания БПЛА.
Ранее в Узбекистане разработали прибор ночного видения для военных.