Lochin встал на крыло. Узбекистан первым в ЦА запустил производство собственных боевых БПЛА

00:22 19.01.2022

В Узбекистане налажен выпуск беспилотных летательных аппаратов Lochin (БПЛА), сообщает пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности республики.



В пресс-службе отметили, что Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, освоившей собственный выпуск БПЛА двойного назначения.



Технические характеристики приборов и мощности производства не раскрываются.



В материалах Госкомитета указывается, что центр БПЛА на первом этапе освоил выпуск двух видов беспилотников - самолетного типа и квадрокоптер.



Созданный центр полностью оснащен технологическим, лабораторным и испытательным оборудованием для производства, сборки, ремонта и обслуживания БПЛА.



Ранее в Узбекистане разработали прибор ночного видения для военных.