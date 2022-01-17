"У семьи Назарбаева еще ничего не отобрали".., - главред Орда.kz Гульнара Бажкенова

00:40 19.01.2022 "До 1 января вся экономика Казахстана принадлежала одной семье"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Главный редактор Орда.kz Гульнара Бажкенова считает, что "назарбаевцы" пока еще никуда не ушли.



"Сейчас идет какой-то торг об условиях политического поражения семьи Назарбаева".



Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, после долгого молчания, выступил с обращением к соотечественникам. Несмотря на его заверения, что он полностью отошел от власти, эксперты ожидают серьезную борьбу за экономические активы его клана. Гульнара Бажкенова, главный редактор издания Орда.kz (заблокировано с 4 января), уверена, что семья Елбасы по-прежнему обладает серьезным политическим влиянием в стране.



- Президент Токаев в своем выступлении 11 января заявил, что предприниматели, которые добились значительных успехов при Елбасы, должны вспомнить о народе. В республике сейчас лишаются должностей многие представители семьи Назарбаева. На ваш взгляд, можно ожидать, что на место людей Назарбаева придут люди Токаева?



- При таком внимании общества сейчас я не могу себе представить, как уйдет одна семья и придет другая. И нужно еще, чтобы ушла семья Назарбаева. Пока никто из них ничего не потерял. Еще ничего не произошло, но второй президент страны уже под подозрением, что он хочет всех сместить, а своих поставить.



Хотя Токаев нас заблокировал, но я скажу, что это чуть ли не единственный политический деятель, который был близок к первому президенту 30 лет, но ничего не украл. Семья Назарбаева и близкие к нему функционеры, их родственники - это богатейшие люди, миллионеры. У Токаева на протяжении всей карьеры нет таких эпизодов, из-за которых его можно подозревать в том, что он сейчас приведет во власть свою семью. Он, например, недавно уволил своего племянника из крупного холдинга.



Мы еще не знаем, может быть Токаев будет жестким руководителем, будет подавлять свободу слова, свободу самовыражения, свободу митингов и шествий, но в отношении коррупции за ним вообще ничего нет. У нас все про всех все знают. Про него даже слухов не было, что ему что-то принадлежит. Ни одного коррупционного следа.



Во-вторых: у семьи Назарбаева еще ничего не отобрали. Это не так просто. Есть, например, кампания Kazakhmys (крупнейший производитель меди в Казахстане - П.Г.), про которую всем известно, кому она принадлежит. Легко ее национализировать? Мы все сейчас смотрим с лупой, что будут делать власти. И я не могу представить, чтобы Kazakhmys просто передадут какому-то другом улицу.



Компании, которые принадлежат семье первого президента, должны быть национализированы, а потом уже государство должно, в соответствии с рыночными условиями, их продать или передать в управление, но изначально все это должно быть возвращено государству, а не каким-то другим людям.



- Если вспомнить новейшую историю, например, России, то переход из рук в руки крупных активов по политическим причинам происходил без национализации. Собственник продавал контрольный пакет акций (часто не по рыночной цене) или оказывался на скамье подсудимых, а человек близкий к власти становился управляющим или даже акционером. Подобные процессы в Казахстане ожидаются?



- Нет. До 1 января 2022 года вся экономика страны фактически принадлежала одной семье. Например, была создана частная компания "Оператор РОП", которая собирает утилизационные сборы. Ее отдали дочери Назарбаева. Сейчас Токаев озвучил, что у этой кампании отберут функции сборщика взносов по утилю и вернут их государству, как это и должно быть. Сейчас ведь ситуация не нормальная. Эти сборы - фактически налоги.



Директор этой компании 17 января заявил, что они сейчас рассматривают вопрос о том, как на законных основаниях вернуть ее государству. Понимает, идет торг. Они не хотят отдавать этот "Оператор РОП". Они хотят его продать государству!



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И у нас много таких компаний. Например, между людьми и "Казахстанскими железными дорогами" стоит фирма-посредник, которая берет процент и с КЖД и с онлайн сервисов, которые реализуют билеты. Деньги делаются на пустом месте! Обойти ее невозможно. Она была законодательно внедрена. Кому она принадлежит? Младшей дочери Назарбаева.



Что делает эта фирма-посредник в последнюю неделю? Она поднимает свой процент. Раньше она брала с КЖД 11-12 тенге с каждого билета, с онлайн сервисов - 42 тенге. Сейчас эта сумма повысилась до 68 тенге. Они себя чувствуют настолько уверенно, что повышают свои проценты.



- Может быть, они хотят напоследок "сорвать банк", предчувствуя, что скоро этой схеме конец?



- Вчера, когда я увидела документы о повышении этих цен, я высказала такое предположение: может быть, они уже торопятся? Хотят за месяц-два, "сделать" лишний миллиард. С учетом этого повышения, они на пустом месте, сверх прежних доходов, за месяц могут заработать миллиард тенге (более 2 000 000 евро).



- Лишившись политического влияния, сохранит ли семья Назарбаева контроль над своими экономическими активами?



- Без политического влияния - экономическое невозможно. Сейчас идет какой-то торг об условиях политического поражения семьи Назарбаева. Влияния у них достаточно, чтобы вести эти переговоры в комфортных для себя условиях, когда они могут даже повышать где-то ставки, чтобы увеличить свою прибыль. Или выдвигать условия, как в случае с РОПом.



Влияние у них сохраняется. Мы сегодня ездили снимать резиденцию Болата Назарбаева (брата Нурсултана). Там вооруженная охрана, с автоматами, которая без раздумий расстреляла наш дрон. Они еще очень сильны и еще не ушли из Казахстана. Все их активы еще принадлежат им, а там где деньги, там и власть. Есть ли власть без денег, тоже вопрос.



- Как эксперты, журналисты, ваши читатели восприняли появление в Казахстане, пусть и ненадолго, миротворцев ОДКБ? В первую очередь, конечно, российских военных.



- Сейчас в информационной повестке у нас на первом месте судьба семьи Назарбаева, на втором - погибшие и задержанные митингующие. У нас, к сожалению, 6 января на площади Республики в Алма-Ате военные разогнали митинг, стреляя в людей. Серьезного обсуждения темы миротворцев после их вывода я не вижу.



Изначально было две позиции. Одна - полное неприятие, поскольку это ущемление чести страны, ее суверенитета. Но было много людей, и среди моих знакомых, которые связывали с миротворцами надежду на восстановление порядка. 5 января, когда обыватель узнал, что захвачены аэропорт и акимат, люди были в шоке. Полиция ничего не делает, военные ничего не делают… Я видела людей, которые спокойно вздохнули, когда появилась информация, что прилетели российские военные и взяли ситуацию под контроль.



Беседовал Петр Годлевский Источник - rosbalt.ru

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