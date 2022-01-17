Как Казахстану существовать без "скорой помощи" в виде десанта ОДКБ. Уроки января, - Ю.Борисов

00:59 19.01.2022 Юрий Борисов

17.01.2022



Поскольку вывод миротворческих контингентов ОДКБ из Казахстана оказался таким же молниеносным, как их ввод туда по просьбе властей этой страны, в интернет-сетях возникло даже некоторое бурчание по поводу "излишне поспешной" отправки этих войск на "зимние квартиры".



Сетевые аналитики мыслят, как всегда, идеальными категориями. Дескать, не всех бандитов переловили, и угроза новых нападений еще не полностью ликвидирована. Однако жизнь устроена по-другому.



С учетом "слишком высокой напряженности" на украинской границе, по словам официального представителя президента РФ, решение руководства стран ОДКБ, и прежде всего России, не слишком затягивать миротворческую миссию в РК представляется более чем оправданным.



Российские воздушно-десантные войска, которые составили основной костяк данного воинского формирования ОДКБ, провели большую и напряженную работу. И перед выполнением других задач на других участках границы РФ, возможность чего с учетом напряженной обстановки нельзя исключать, люди должны получить необходимую передышку, а боевая техника пройти соответствующее техобслуживание.



В Москве рассчитывают на то, что руководство Казахстана с учетом полученного тяжелого урока, оплаченного кровью сотен погибших, в достаточной степени контролирует ситуацию в стране и сумеет провести "работу над ошибками" в полном объеме, чтобы исключить повторение подобных трагедий.



На международное значение опыта казахстанских событий указал, в частности, президент РФ В. Путин, обративший внимание на активное использование подрывными элементами информационного, в том числе сетевого, пространства: "А всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов, о чем ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано Президентом Казахстана, – это хронология событий, которые происходили в Казахстане... Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании "спящих ячеек" боевиков. В связи с этим полагали бы целесообразным поручить Комитету секретарей Советов безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп – по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом – представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ".



Что же касается спешно реорганизованного на гребне событий казахстанского руководства, то работы у него непочатый край. Причем в этой работе никакие зарубежные миротворцы не помогут. А ситуация, во всяком случае в некоторых сферах, выглядит настолько запущенной, что предстоящую работу уместно сравнить с геркулесовым подвигом по расчистке авгиевых конюшен.



И, конечно, первостепенное значение будут иметь подбор и расстановка кадров для этой работы. Казахстан сейчас как раз на этом этапе. Некоторые назначения, причем на ключевые посты, уже вызвали, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Речь, прежде всего, идет о новоназначенном министре информации и общественного развития Казахстана Аскаре Умарове, скандально известном своими русофобскими высказываниями.



Мотивы президента РК г-на Токаева, принявшего такое кадровое решение, нам неизвестны. Не исключено, что он руководствовался известным житейским правилом, гласящим, что за одного битого двух небитых дают. В любом случае практические действия Умарова как государственного чиновника будут строиться на основе общеполитического курса местных властей. А этот курс, если Казахстан действительно желает остановить сползание в пропасть, открывшуюся в январе, должен быть пересмотрен в целом ряде ключевых аспектов.



Нельзя сказать, что Казахстан в этом отношении слишком уж сильно отличается от большинства бывших республик СССР, каждая из которых в той или иной мере пережила время полуколониального прошлого, когда, по признанию В. Путина, в РФ американские инспекторы сидели везде – от Кремля до проходных ракетных заводов.



Однако если РФ как самый крупный фрагмент бывшего Союза сумела уже многое сделать для преодоления тяжелого наследия постсоветского безвременья, в других осколках бывшей сверхдержавы неоколониальные порядки укоренились настолько глубоко, что кое-где привели к почти необратимым последствиям. На Украине дело дошло до неофашистского антигосударственного переворота, в результате которого эта территория фактически стала колонией США и находится в режиме прямого управления из-за океана. Вот только один свежий факт тому в подтверждение:



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Во всех подобных случаях методы утверждения западного господства были практически одинаковыми. Свой контроль над постсоветскими территориями силы внешней экспансии закрепляли следующим образом:



1. Созданием "нового политического класса", набранного нередко прямо с улицы из числа жаждущих денег босяков и прошедших ускоренные курсы "новых общественных лидеров";



2. Формированием "рыночной", а по факту сырьевой экспортно-ориентированной экономики;



3. Насаждением оголтелой, оболванивающей пропаганды так называемых "общечеловеческих ценностей";



4. Закреплением в массовом сознании устойчивого образа врага, как правило, в лице "Российской колониальной империи", а также пропагандой национализма под прикрытием "национального возрождения";



5. Проведением на государственном уровне политики максимального дистанцирования от России, от русского языка и культуры, с постепенным выдавливанием русского населения РК на обочину социально-политической и экономической жизни, а зачастую и вовсе из страны.



Недальновидность и опасность такой политики для Казахстана самым ярким образом проявилась в ходе нынешних событий, когда именно Россия выступила главным гарантом целостности и выживания этой республики. И именно в районах РК, населенных в основном русскими, нынешний бунт практически не был поддержан.



Все вышеперечисленное Казахстан получил, что называется, в полном объеме. В экономике контролирующие позиции удерживают крупнейшие западные транснациональные компании, которые распоряжаются огромными природными ресурсами республики.



В экономике Казахстана контролирующие позиции удерживают крупнейшие западные транснациональные компании, которые распоряжаются огромными природными ресурсами республики.



Режим наибольшего благоприятствования деятельности ТНК обеспечивается политическим влиянием этих внешних игроков на высшее чиновничество Казахстана, значительная часть которого существует не столько на государственное жалованье, сколько на внушительные отчисления от прибылей тех же западных компаний. По данным Джона Хизершоу, профессора международных отношений Эксетерского университета, только с 1998 по 2002 год представители политических верхов Казахстана приобрели в Лондоне 34 объекта недвижимости на сумму около 530 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор прошло еще 20 лет, и некоторые местные чиновники, наворовавшие миллиарды долларов, вроде небезызвестного Аблязова, сбежали за границу.



Что же касается психологической обработки населения, у которого при такой антинародной системе распределения материальных благ накопилось немало вопросов к местной "элите", то решением этой задачи и направлением недовольства масс в определенное русло в Казахстане и по сей день занимается целая армия "неправительственных" организаций и специально обученных лиц.



Нынешнее руководство Казахстана в свете чуть не произошедшей национальной катастрофы начинает делать некоторые выводы из случившегося и намечать пути исправления ситуации. Однако делается это несколько однобоко. Признавая наличие в стране опасных социально-экономических диспропорций, оно пока не решается затрагивать тему, которая является первопричиной такого положения дел. А именно тему засилья неподконтрольного местным властям иностранного капитала и его практически неограниченного влияния на политическую и идеологическую ситуацию в республике.



"Токаев прямо обвинил окружение Назарбаева в том, что вокруг Елбасы сложилась группа сверхбогачей даже по международным меркам. Токаев считает, что они должны "отдать должное народу Казахстана". Ряд банков и фондов будут подвергнуты проверке, а деньги пойдут на анонсируемые социально-экономические реформы. Признано, что выгодоприобретателями экономического роста Казахстана стали финансово-олигархические группы. События в Казахстане, по мнению Токаева, стали следствием социально-экономических проблем и провальной деятельности некоторых государственных органов. Эти органы оторвались от реальности и нужд граждан и вызвали рост имущественного расслоения".



Любые попытки консервации нынешней политико-экономической ситуации равнозначны сохранению того взрывоопасного потенциала, который едва не привел к уничтожению Казахстана как относительно стабильного, мирного и целостного государства. Ставки для руководства РК и народа этой республики по-прежнему высоки. И решения, которые необходимо принимать, должны полностью соответствовать масштабу стоящих перед Казахстаном проблем. Источник - fondsk.ru

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