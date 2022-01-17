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Правящая партия Казахстана Нур Отан прикрылась медклиникойПравящая партия Казахстана "Нур Отан" прикрылась медклиникой
01:01 19.01.2022

"Пострадали из-за их вывески, которую они забыли убрать"

ЗДАНИЕ, ОТКУДА ПО-ТИХОМУ СЪЕХАЛА ПАРТИЯ "НУР-ОТАН", РАЗГРОМИЛИ
ФОТО: СВЕТЛАНА САМОДЕЛОВА

18 января бывший президент Казахстана и председатель партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев заявил о передаче полномочий руководителя партии главе государству Токаеву. Казахстанская партия власти тут же объявила о подготовке к очередному съезду. Члены партии публично не вспоминают протесты. Зато еще долго будут помнить о погромах сотрудники медицинской клиники, на здании которой висела табличка "Нур Отан".

"5 января участники беспорядков разгромили и подожгли районный филиал правящей партии "Нур Отан" - одной строчкой упомянули местные журналисты.

Но подробности истории с поджогом этого здания оказалось куда более интересными.

Еще недавно вывеска "Нур Отан" располагалась на огромном 6-этажном здании в Алма-Ате на улице Толе Би, 277.

Сейчас от вывески не осталось и следа. Окна строения разбиты. Внутри помещение выгорело.

Мы приехали к зданию, чтобы посмотреть, как ведутся восстановительные работы и узнать, куда переехал филиал правящей партии Казахстана.

Во дворе встретили мужчину, который работал в разоренном здании.

- Какая еще партия, они съехали отсюда в ноябре, а свою табличку так и не убрали, из-за чего мы и пострадали, - объяснил он. – Члены партии занимали у нас лишь несколько кабинетов на первом этаже. Все остальное помещение принадлежало медицинской клинике. Мы проводили здесь строительные работы, должны были скоро открыться. Выходит, из-за них мы пострадали. Я специально проверил, по всей нашей улице Толе Би не разрушили ни одно здание, кроме нашего. Сюда толпа шла целенаправленно из-за этой вывески. Никто не разбирался, что их давно тут нет.

- Охрана здесь была?

- Один охранник внизу сидел. Но он когда увидел толпу, сбежал. Я его не ругал. Слава богу, что жив остался.

- Что вынесли из помещения?

- Тут шли строительные работы. Протестующие подожгли кабинеты, короба с кабелями. Компьютеры не забрали, а почему-то попинали. Удивительно, что вынесли зачем-то батареи, с корнем их оторвали. Еще инструменты забрали.

- Где на самом деле находилось помещение партия?

- Понятия не имею. После этой истории знать их не хочу. Слышал, что их мародеры не тронули. Они успели снять вывеску со своего нового офиса. А нам теперь за свой счет придется восстанавливать медклинику. Вряд ли партия нам поможет.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642543260
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