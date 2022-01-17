Жемчужину узб-туризма "Бельдерсай" купило некое Ulkan Mulk некоего Б.Б.Инагамова. Чьи ушки торчат?

01:12 19.01.2022

Зону отдыха "Бельдерсай" купила Ulkan Mulk



Местная компания Ulkan Mulk приобрела зону отдыха "Бельдерсай" вместе с канатной дорогой за 107 млрд сумов.



Зону отдыха "Бельдерсай" с канатной дорогой в Бостанлыкском районе Ташкентской области по итогам публичных торгов приобрела компания Ulkan Mulk, сообщило Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.



Стоимость сделки составила 107 млрд сумов.



Общая земельная площадь зоны отдыха "Бельдерсай" (панорамный снимок) превышает 46 га. Площадь зданий и сооружений - 9628 кв. м. На территории комплекса имеется трехэтажная гостиница на 78 мест, 16 коттеджей по 4/6 мест каждый, летний бассейн, крытый бассейн, два теннисных корта, площадки для бадминтона, мини-футбола и бильярдная комната.



Комплекс был выставлен на продажу вместе с другими государственными активами, реализуемыми частному бизнесу, весной прошлого года.



Согласно данным ЕГРПО, Ulkan Mulk зарегистрирована 28 апреля 2021 года. Основной вид деятельности - аренда и управление нежилыми помещениями. Учредителем и руководителем компании является Бехзод Бахтиярович Инагамов.



Он также владеет долями в ARC-Assets (100%, розничная торговля в неспециализированных магазинах прочими товарами), Backstein Industry (45%, производство огнеупорных изделий), Buldovo (100%, оптовая неспециализированная торговля), Traffic (50%, грузовые перевозки автомобильным транспортом) и Wertvoll Advisroy (0,5%, прочая деятельность по информационному обслуживанию, не включенная в другие категории).



Ранее мы писали, что Quadro IH DMCC в июне приобрела гостиницу "Ичан калъа" 74,2 млрд сумов, а компания Premium Prime Service п- торговый комплекс "Малика" в Ташкенте за 125 млрд сумов.