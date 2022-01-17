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Спадное чувство: как скоро заболеваемость COVID-19 в мире пойдет вниз
01:14 19.01.2022

Где "Омикрон" наступает, а где сдает позиции

Наталия Портякова

Китай, где число случаев заболевания коронавирусом достигло максимума за последние два года, отменил свободную продажу билетов на грядущую Олимпиаду в Пекине. Также там рекомендовали гражданам повременить с заказом товаров из-за рубежа, чтобы вирус не проник в страну через посылки. На фоне дальнейшего расползания штамма "Омикрон" рост заболеваемости фиксируют и многие другие страны мира. Впрочем, есть и почва для скромного оптимизма: как демонстрирует ситуация в ЮАР, Великобритании и отчасти США, встретивших новый вариант вируса первыми, после резкого роста заболеваемости начинается заметный спад.

Все выше и выше

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Китай, мантрой которого стала политика "нулевой терпимости" к коронавирусу, давно прославился жестким и оперативным ответом даже на единичные случаи заболевания COVID-19. Особенно понятны волнения Пекина сейчас: на носу Олимпийские игры, а также празднование Нового года по лунному календарю, являющегося для китайцев традиционным временем разъездов по стране.

16 января, после того как одна из жительниц Пекина получила положительный тест на "Омикрон", власти тут же на несколько дней опечатали все офисное здание, где она работала, вместе с сотрудниками для тестирования всех до единого. Этот эпизод стал первым случаем обнаружения нового штамма в столице. А на фоне того, что число случаев заболевания COVID-19 по всему Китаю достигло 17 января максимума за последние два года (239 случая за день), властям КНР пришлось загодя подпортить праздничные настроения своим гражданам. Лишь бы не омрачать грядущий спортивный праздник для всего мира.

На этой неделе из-за сложной эпидемической обстановки оргкомитет Олимпиады в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже, отдав ограниченное число мест определенным, досконально проверенным на вирус людям. Более того, вслед за тем как первый для Пекина случай "Омикрона" эксперты увязали с получением посылки из Канады, власти отправили всех сотрудников почты на бустерные прививки, обязали проводить дезинфекцию всех писем и посылок из-за рубежа, а рядовым китайцам настоятельно рекомендовали воздержаться от заказов иностранных товаров по почте.

Мало радостного в плане эпидемиологической обстановки случилось и в других азиатских странах. Резкий скачок заражений, а также смертности от коронавируса все последние дни фиксировали Южная Корея, Сингапур и Австралия. В Японии, собравшейся было вскоре ослабить часть ограничений, только в одной префектуре Осака 18 января было зарегистрировано около 6 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. И, как утверждают местные СМИ, в ближайшие дни правительство может заново ввести чрезвычайное положение в Токио и еще 10 префектурах.

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Новые меры инициировали и в Индии, переживающей третью волну коронавируса и зарегистрировавшую почти 9 тыс. случаев "Омикрона". При этом и "Дельта" никуда не делась. В частности, в самый разгар свадебного сезона, длящегося в стране по традиции с ноября по март, власти республики ограничили число гостей на торжествах двадцатью.

Скачки заболеваемости произошли за последние дни также на Украине и странах Центральной Азии. Например, в Казахстане, где едва улеглись массовые беспорядки, в январе заболеваемость коронавирусом на фоне распространения "Омикрона" выросла почти в 20 раз, сообщил во вторник минздрав страны. Это вынудило власти тут же отправить старшеклассников и студентов на дистанционку до конца марта.

Спикирует ли вирус?

Даже в Европе с ее довольно высоким уровнем вакцинации, большим числом бустерных прививок и бодрой кампанией по уколам детям и подросткам, к весне коронавирусом рискует заразиться более 50% населения региона. Об этом в середине января заявили в ВОЗ.

Неутешительный прогноз не преминул начать сбываться. Страны Западной Европы вроде Нидерландов, Италии, Германии и Франции фиксируют рекордные показатели инфицирования еще с конца прошлого года. И пока, похоже, эти страны не вышли на плато. К примеру, 18 января в Германии было обнаружено свыше 74 тыс. вновь заразившихся. Между тем в Польше глава минздрава Адам Недзельски предрек, что уже к середине февраля страна будет фиксировать по 60 тыс. случаев COVID-19 в день - в шесть раз больше, чем сейчас.

Неудивительно, что, вопреки протестам жителей, власти ряда европейских государств продолжили закручивать гайки.

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- Даже в странах с высоким уровнем вакцинации (более 75% от общей численности населения) по-прежнему необходимы некоторые ограничения. Число заболевших очень велико, даже в странах, где оно сокращается, вроде Великобритании. Сертификат COVID-19 должен требоваться для входа в закрытые общественные места, такие как рестораны, бары и театры, поскольку вирус в основном передается в плохо вентилируемых помещениях, а также при международных поездках, - пояснил "Известиям" профессор Барселонского института глобального здравоохранения Джеффри Лазарус.

Между тем в ЮАР, откуда новый штамм начал свое хождение по миру, а затем и в Великобритании, по которой волна "Омикрона" ударила раньше всех в Европе, стали, напротив, фиксировать спад заболеваемости. В Южной Африке число заражений упало на треть уже к концу декабря по сравнению с началом того же месяца. В Британии аналогичная тенденция наметилась на прошлой неделе. К середине января число вновь заразившихся британцев впервые упало ниже отметки в 100 тыс., которые страна ежедневно регистрировала на протяжении трех недель до того. На этой неделе кривая заражений продолжила спад.

Быстрое сокращение числа случаев заболевания COVID-19 наблюдается в Нью-Йорке и некоторых северо-восточных штатах США. Например, если 9 января средний показатель вновь заразившихся составлял в Нью-Йорке более 40 тыс., то к началу этой недели он упал до 28 тыс. случаев ежедневно.

- Инфекция быстро распространилась в странах, затронутых вариантом "Омикрон", но число инфицированных стремительно сокращается. В Японии, например, в тех районах, где число заболевших ранее росло, сейчас наблюдается снижение. И, думаю, это хорошая тенденция для всего мира, - сказала "Известиям" эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото.

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Вместе с тем эксперт отметила: это дает надежду странам с бустерной вакцинацией, что вскоре заболеваемость пойдет на спад. А вот будет ли "Омикрон" вести себя так же в странах с низким уровнем доходов и слабым охватом прививками, пока неясно.

Эксперты не впервые подчеркивают, что пандемия не закончится, пока все без исключения регионы не привьют большинство своего населения. А процесс этот происходит крайне неравномерно. Например, по данным, которые "Известиям" предоставили в британской научно-аналитической компании Airfinity, к марту нынешнего года 241 млн доз вакцины против COVID-19, закупленные странами G7 и ЕС, останутся неиспользованными из-за истечения срока их годности. При этом, по последним данным ЮНИСЕФ, только в декабре бедные страны уже были вынуждены отказаться от более чем 100 млн доз из-за короткого срока их хранения.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642544040
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