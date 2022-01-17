В Узбекистане заработал новый телеканал - Nurafshon TV

01:16 19.01.2022

17 января в Ташкенте и Ташкентской области началось вещание нового телеканала Nurafshon TV.



Как сообщили в пресс-службе Мининфоком, в целях повышения осведомленности населения о проводимых реформах и возможностях в Ташкентской области в соответствии с указом президента от 18 ноября 2021 года принято решение о создании в Ташкентской области нового телеканала Nurafshon TV.



На основании решения, приказом министерства ИКТ от 23 ноября 2021 года, ГУП "РРТМ" проведены технические мероприятия.



С 17 в тестовом режиме начата трансляция телеканала Nurafshon TV через Ташкентскую телебашню и радиотелевизионные станции в городах Ангрен, Шоугаз, Чарвак и Бекабад.