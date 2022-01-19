Казахский выхлоп - что это было, - эксперты спорят

09:52 19.01.2022 Выход из двоевластия был просто необходим

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Социальный взрыв, война кланов или продолжение "постсоветской весны народов"? Эксперты Политклуба "Росбалта" обсудили события в Казахстане.



При помощи операции ОДКБ была отработана новая модель борьбы с революциями на постсоветском пространстве.



По мере того, как недавние бурные события в Казахстане становятся историей, вопрос о том, что же на самом деле там происходило в первые дни января, становятся только острее. В чем причины массовых протестов? Какими могут оказаться их последствия для России, стран СНГ и всего мира? Дискуссия экспертов на эту тему состоялась в ходе очередного заседания Политклуба "Росбалта".



Социолог и журналист Айнур Курманов считает, что произошедшее в Казахстане надо рассматривать как социальный взрыв. "Его корни - в той модели экономики, которая была построена после разрушения Советского Союза и реставрации капитализма", - уверен он. По его словам, "те рыночные реформы, которые были осуществлены в Казахстане, были проведены в интересах транснациональных корпораций, в первую очередь, западных. Европейские и американские компании активно работали в нефтедобывающих регионах Казахстана еще с 1993 года. Нынешняя правящая верхушка страны подписала тогда ряд неравноправных, кабальных контрактов по недропользованию и соглашений о разделе продукции".



В результате, отмечает Курманов, "две трети полезных ископаемых страны, по сути, Казахстану не принадлежит". По его словам, в той модели экономики, "которая в итоге была выстроена, потребность в рабочей силе ограничивается 3-5 миллионами человек. Остальные 12-13 миллионов граждан оказались вне этой экономической модели, на обочине социально-экономической жизни. В стране проводились жесточайшие неолиберальные экономические реформы. Была полностью демонтирована система социального обеспечения, проведена тотальная приватизация, повышен пенсионный возраст".



Помимо этого, продолжает эксперт, в Казахстане "была проведена политическая зачистка - ликвидированы все независимые профсоюзы, все оппозиционные партии". В Казахстане "возникла совершенная неолиберальная модель пиночетовского типа, и сейчас она терпит крах и социально, и политически", - считает он. По мнению Курманова, "бедность и нищета затронули 80% населения страны и все вместе это заложило основы социального недовольства".



Курманов рассказал, что "стержнем протеста стали трудовые коллективы". При этом он напомнил о том, что казахстанский режим первый раз расстрелял мирный митинг бастовавших рабочих-нефтяников в городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана еще в декабре 2011 года. В недавних протестах в начале января этот город также стал одним из застрельщиков забастовок на западе страны, которые "частично парализовали нефтедобычу в нескольких областях, а 4 января уже перекинулись на центральные районы, в Карагандинскую область. Нефтяников поддержали металлурги, шахтеры, горняки и медеплавильщики корпорации „Казахмыс". Имели место забастовки в городе Хромтау Актюбинской области и других моногородах. По сути, впервые в истории страны произошла всеобщая забастовка". По мнению Курманова, все другие протестные группы в Казахстане в эти дни группировались вокруг рабочего движения.



Социолог и историк Павел Кудюкин считает, что "в Казахстане мы имеем дело с многослойным явлением, где друг на друга наложилось несколько процессов". Он согласился с Курмановым, "что у этого взрыва есть глубокие социальные причины". По его словам, "в Казахстане периферийный характер капитализма выражен даже ярче, чем в России, и там гораздо сильнее влияние транснациональных корпораций".



Эксперт полагает, что здесь также "сильно переплетены и интересы целого ряда крупных международных игроков. В первую очередь, нужно назвать Россию, Китай, Турцию, претендующую на (лидирующую) роль в тюркском мире, США и Великобританию, как инвесторов казахстанской экономики".



Вместе с тем, Кудюкин считает, что казахстанский кризис еще не завершен и "вероятнее всего будет развиваться в несколько этапов, возможно с перерывами". Он говорит, что ко всем перечисленным казахстанским проблемам добавляются также и социально-культурные разломы разных слоев населения страны. "С одной стороны, мы имеем достаточно европеизированное городское население, которое до сих пор достаточно прилично владеет не только казахским, русским, но и английским языками, а с другой - с выходцами из сильно разоренной сельской местности, людьми с низким уровнем доходов, низким уровнем образования и квалификации, с часто полукриминальными способами добывания пропитания", - говорит он.



По словам эксперта, имеют место и противоречия между жузами (историческими объединениями казахских родов, - "Росбалт"), однако Кудюкин призывает не преувеличивать их значение.



Январские события, "скорость распространения забастовок, показали чрезвычайно высокий уровень самоорганизации казахстанского рабочего класса. И это при том, что независимое профсоюзное движение там разгромлено, а забастовки криминализированы", - отмечает Кудюкин.



Эксперт также рассказал о том, что его поразило во время поездки в Казахстан в 2014 году и общения там с участниками забастовки 2011 года, расстрелянной властями.



"Некоторые из них были ранены в ходе тех событий, у кого-то погибли родные, кто-то подвергся репрессиям, но в людях не было страха. Казалось бы, тот расстрел призван был запугать рабочих, но три года спустя страха среди них не наблюдалось. Были задавленные ненависть и гнев в отношении верхов, и становилось понятно, что в какой-то момент это не может не рвануть", - сказал он.



Политолог Иван Преображенский согласен с тем, что "началом казахстанского внутринационального конфликта стал социальный протест и, безусловно, чудовищное расслоение общества". Вначале, говорит он, имел место этап протестных выступлений, затем в борьбу за власть вступили околовластные группировки, после чего были разгромлены все независимые медиа. Помимо этого, отмечает эксперт, "одна из элитных казахстанских групп подключила к этой борьбе, в том числе, и исламистскую группировку, с которой у нее были контакты. Плюс к этому был вовлечен и местный криминал, достаточно тесно интегрированный с действующей властью. В возникшей борьбе выиграл господин Токаев с последующим бегством членов семьи Назарбаева и его „кошельков" из страны".



Преображенский называет Казахстан страной с похожим на Россию устройством и уровнем жизни. При этом экономика Казахстана, полагает эксперт, была многоукладной, но ее ключевой задачей было удержание у власти клана Назарбаева. "Как мы знаем из заявлений президента Токаева, еще до всех этих событий в Казахстане шел бурный рост зарубежных инвестиций, где на первых местах были Голландия и США, хотя мы понимаем, что там были офшорные деньги самих казахстанских бизнесменов, которые таким образом выводили их из страны. А эти бизнесмены, как мы понимаем, и были представителями клана Назарбаева", - говорит Преображенский.



События в Казахстане, по мнению политолога, также показали, что "никакого информационного общества, в том понимании, в котором его трактовали все последние годы, не существует". "Оказалось, что наличие интернета, глубокая цифровизация, что было в казахстанских городах, где уровень диджитализации на порядок выше, чем даже в Западной Европе, никак не влияют на возможность получения информации", - считает эксперт. По его словам, "принципиально важно наличие независимых СМИ, которые, как и независимые партии и профсоюзы, были уничтожены в Казахстане достаточно давно".



Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик также говорит об "исчерпании модели социально-экономического развития и системы управления экономическими процессами, как она сложилась в Казахстане". По его мнению, эта модель "столкнулась с пределами своего развития и не справилась с вызовами клановой структуре правящего класса".



В числе проблем эксперт называет "отсутствие прозрачных правил игры; наличие разнообразных тромбов и мощных групп влияния, которые пользуясь своей политической рентой, не пускали в прибыльные бизнесы конкурирующие группы; концентрация самых „вкусных" сфер бизнеса в руках семьи Назарбаева и связанных с ним кланов - все это привело к тому, что тот запас инерции, который был у Казахстана в конце 1990-х и начале 2000-х годов, был исчерпан".



По мнению Кулика, "после 2014 года Казахстан вошел в период социальной турбулентности, в экономике страны лавинообразно накапливались проблемы". В связи с этим он напомнил об акциях протеста, связанных с девальвацией тенге и земельных бунтах 2016 года.



Однако перечисленные события, по его мнению, "были лишь триггерами, а в действительности перестали работать социальные лифты, экономическая модель не обеспечивала равномерного распределения благ и доходов для населения, рос разрыв между бедными и богатыми, возникла целая прослойка, в первую очередь, молодых граждан, которые в этой стране при действующей модели экономики не имели будущего".



При этом, отмечает эксперт, "возможности выхлопа возросшего социального давления в обществе не было, потому что не было развитой политической инфраструктуры и легальной оппозиции. Наоборот, максимально закручивались гайки, критика действующего руководства страны была ограничена".



Отвечая на вопрос, почему выхлоп произошел именно в такой форме, которую мы видели, Кулик отмечает, что форма "транзита власти, реализовавшаяся в Казахстане, сама по себе была ущербна". С одной стороны, говорит политолог, "чиновники не могли выстроить систему лояльности между елбасы (национальным лидером) Назарбаевым и президентом Токаевым. Возникла группа, делавшая ставку на Токаева, хотя нынешний президент Казахстана рассматривался тогда как местоблюститель президентской должности, а не (полноценный) игрок. С середины 2021 года начало накапливаться недоверие между этими группами интересов, в окружении Назарбаева усилилось недовольство Токаевым, проявлявшим строптивость и признаки самостоятельности. К концу декабря стало понятно, что выход из двоевластия просто необходим".



Кулик добавляет, что начавшиеся в начале января акции протеста "впервые покрыли территорию всей страны". По его словам, "это было не просто секторальное недовольство. На эти акции вышли представители самых разных социальных групп - от домохозяек до автомобилистов - считавших себя ущемленными". Этот протест, "как инструмент борьбы с кланом Назарбаева, на первом этапе был поддержан Токаевым, на нем пытались сыграть все без исключения игроки, присутствующие в Казахстане, в том числе и силовики", - говорит политолог. В обозримом будущем "влияние групп интересов, связанных с кланом Назарбаева постепенно будет снижаться", - полагает эксперт.



По мнению директора Центра Восточноевропейских исследований Андрея Окары, "в Казахстане мы стали свидетелями нескольких параллельно развивающихся процессов. Во-первых, восстание, которое вписывается в формат „революций достоинства". Во-вторых, межклановая борьба. В-третьих, первые два запустили вмешательство Российской Федерации-ОДКБ во внутриказахскую проблематику". Последнее, считает Окара, "можно рассматривать, как попытку возрождения ново-старых форм политической жизни на постсоветском пространстве".



Вмешательство Москвы в казахстанские дела пробудило еще один процесс, уверен эксперт - "глобальную борьбу мировых центров". В частности, "китайское влияние стало решающим в том, почему войска ОДКБ покидают сейчас Казахстан".



События, произошедшие в Казахстане, а до этого в Белоруссии, можно назвать постсоветской "весной народов", сопоставимой по своим масштабам с "арабской весной", - считает Окара. По его словам, "мы видим, что революционная волна, порожденная социально-экономическими причинами, очень быстро формулирует политические запросы, которые сами по себе имеют три составляющих: антифеодальные, антиолигархические требования (что было и во время украинской революции 2013 года) и требования экзистенциального характера (развитие горизонтальных связей, самоорганизации и саморазвития). Побудительный мотив здесь - нежелание жить в условиях автократии".



Фото с сайта www.kremlin.ru

Этот котел не мог не взорваться

Еще одна важная часть этих революций, полагает Окара, это "антиколониальная составляющая, то есть нежелание народов жить в том мире, который формирует бывший имперский центр".



В противовес этой волне события на постсоветском пространстве развиваются в духе "мобилизации автократий". Причем "если действия Москвы в отношении украинской революции в 2013 году были во многом несистемными, в Белоруссии они стали уже более эффективными, то на Казахстане была отработана новая модель борьбы с революциями на постсоветском пространстве с использованием вооруженных сил ОДКБ".



Что касается последствий казахстанских событий для России, то, как полагает политолог Дмитрий Орешкин, "теперь для Путина вопрос о транзите власти закрыт, и он исторически обречен ориентироваться на китайскую модель". Как прогнозирует эксперт, "от России следует ожидать дрейфа политического менеджмента в сторону стремления не допускать конкуренции элит. Отныне должна быть монолитная, сплоченная система власти, ориентированная на определенную персону, а не на институции. Иными словами, не нужны независимые суды, пресса, честные выборы, а нужна китайская стабильность".



По образному выражению Орешкина, российская избушка "разворачивается бронированным задом к Европе, а передом к Азии".



Тем не менее, по результатам операции ОДКБ в Казахстане все еще остаются вопросы, отмечает эксперт. Например, выведены оттуда все войска, "или какая-то их часть, может быть и небольшая, осталась для того, чтобы контролировать посадочную полосу, на которую могли бы приземлиться военно-транспортные самолеты из России?".



Еще один вопрос, на который пока нет ответа, Орешкин формулирует так: "Кто в Казахстане олицетворяет геополитический выигрыш Кремля? Появятся ли там новые олигархи, или их будет персонифицировать сам господин Токаев?".



Александр Желенин

19 янв. 2022 Источник - rosbalt.ru

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