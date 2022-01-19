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Чем закончится "Турецкий марш" Эрдогана на Украине? - Ст.Тарасов
10:04 19.01.2022

19 января 2022 |

Очередное предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником между Россией и Украиной - тактический дежурный ход. Пользуясь очевидной потерей интереса со стороны Брюсселя к Киеву, Анкара стремится заполнить собой нишу западных стран и в чем-то замкнуть на себя Украину.
СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 19 января 2022,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается закрепить за собой репутацию крупного мастера тактического политико-дипломатического маневрирования. Уже подмечено, что такая дипломатия используется им как повод для перевода Анкары из второго или третьего эшелона "большой политики" в первый дивизион. И только в тех случаях, когда главные игроки по тем или иным позициям или проблемам не обозначают внятную стратегию своих дальнейших действий. В образовавшийся зазор тогда пытается ворваться Турция, предлагая свои "услуги" или "решения".

В широком контексте подобная тактика ярко проявилась в маневрах Турции между США и Россией. Когда у Анкары случаются какие-то конфликты с Вашингтоном, она дрейфует в сторону Москвы, как бы говоря американцам: "Вам не стоит с нами ссориться, потому что я могу еще плотнее сдружиться с вашим противником". Когда у Эрдогана возникают проблемы с президентом России Владимиром Путиным, он апеллирует к НАТО и США, просит их помощи, как это было во время недавних боев в сирийском Идлибе. Однако, полагают многие турецкие эксперты, "есть ощущение, что такая тактика себя исчерпала". Как пишет турецкий профессор Ильяс Кемалоглу в издании Karar, "США и Россия не чураются в своих интересах поддерживать определенные геополитические амбиции Эрдогана", придерживая "свои заготовленные козырные карты в рукаве". В этом смысле американские аналитики до сих пор теряются в догадках, почему Путин поддержал геополитический проект Эрдогана "3+3" (Турция, Россия, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) в Закавказье. Не совсем им понятны и посреднические мирные инициативы Анкары на балканском направлении, где сильно европейское и американское влияние.

Палитру этих двух проектов объединяет то, что Турция, сохраняющая немало опорных позиций среди локальных участников политических процессов на Балканах и в Закавказье (в лице Азербайджана и Грузии), не приглашает для участия в игре своих западных партнеров. Конечно, в современных условиях нельзя говорить о "возрождении Османской империи". Правильнее было бы говорить о намерении современной Турции занять сильную позицию как в соседних, так и в более отдаленных зонах, которые когда-то находились в составе или под влиянием Османской империи. Вот почему, когда Эрдоган выступает с очередной какой-либо посреднической мирной инициативой, всегда важно определить с какой стороны дует ветер и понять причины того, почему, как пишет польское издание Gazeta Polska Codziennie, "все развивается по сценарию Моцарта: сначала бурно звучащий "Турецкий марш", а под конец - возврат в исходную спокойную точку".

На днях турецкое правительственное агентство Anadolu поведало, что Эрдоган в беседе с сопровождавшими его в ходе визита в Албанию журналистами заявил, что "сценарий оккупации Украины со стороны России является далеким от реальности". Он сообщил, что намерен поговорить о ситуации на Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который накануне побывал в Киеве, и "обсудить эти вопросы с президентом России Владимиром Путиным". По словам турецкого лидера, "в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому". Если проанализировать эту часть заявления Эрдогана, то бросаются в глаза следующие обстоятельства. Он, желая в очередной раз выступить посредником между Россией и Украиной и на сей раз привлекая и Алиева, пытается вклиниться с ним в так называемую челночную дипломатию, к которой сейчас подключены Россия, США, Германия, Франция, НАТО. По сути, Эрдоган предлагает создать новый треугольник Турция - Россия - Украина, который, по замыслу, при определенных обстоятельствах может стать новой альтернативной переговорной площадкой.

Но проблема в том, что в Москве это проект воспринимается лишь попыткой подменить Минск и сделать Турцию стороной конфликта Киева с Донбассом, пусть Анкара и трактует эту проблему несколько шире. Конечно, Турция не выставляет себя ангажированной стороной как в вопросах Украины, так и России. Однако Эрдоган еще и пытается зацепиться за проблему Крыма, что сводит на нет его посреднические усилия. Глава Турции - опытный политик и не может этого не понимать. Следовательно, на данном этапе своими заявлениями он стремится решить не внешнеполитические задачи, а внутриполитические, связанные с предстоящими в 2023 году президентскими выборами. Потому что после кризисных событий в Казахстане репутация Анкары в тюркском мире заметно потускнела и Эрдогану важно с Путиным начать публично обсуждать вопросы, которые не имеют своего конкретного решения. Ставка тут делается на то, что Кремль не откажется от диалога, так как у него не существует категорического неприятия Турции, да и Азербайджана.

Поэтому предложение Эрдогана - это очередной тактический дежурный ход, привлекающий интерес больше экспертов, нежели политиков. Пользуясь очевидной потерей интереса со стороны Брюсселя к Киеву, Анкара стремится занять нишу западных стран и в чем-то замкнуть на себя Украину. С точки зрения Эрдогана, его ход означает начало разыгрывания "Турецкого марша". Но его звуки скоро затихнут, когда ресурс конвертации внешнеполитических успехов во внутриполитические иссякнет. Это Турция, таков путь.

19 января 2022
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642575840
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