Жрите кашку... Первая леди Украины (Леди Зе) внедрила во все укр-школы питание по своему клопотень-рецепту

11:48 19.01.2022 "В мусорник уходят целые порции". Что думают родители о новом меню для школьников от леди Зе

Анастасия Товт, Полина Пронина



"Страна" узнала, что думают родители о новом меню от Зеленской и Клопотенко для детей.

С Нового года дети в украинских школах и садиках начали питаться по новому меню, которое под кураторством первой леди Украины Елены Зеленской разработал шеф-повар Евгений Клопотенко.



Таким образом детей якобы хотят приобщить к здоровому питанию. Однако, как уже писала "Страна", в реальности все выглядит менее пафосно и съедобно. Новые блюда оказались безвкусными и неаппетитными, из-за чего дети отказываются их есть. По нормам Клопотенко из еды и напитков почти исчезли соль и сахар, зато в разы возросла норма бобовых, которые основная масса детей не любит.



На новые блюда в соцсетях массово жалуются родители. Оказалось, что цена на меню совершенно не соответствует его качеству, а дети по итогу приходят домой голодными. По словам родителей, раньше питание детей было намного лучше, хотя и не всегда состояло из "здоровых" блюд. Но по крайней мере, дети его ели.



При этом многие повара становятся на сторону возмущенных родителей и саботируют новые нормы питания, чтобы дети оставались сытыми. Например, в некоторых учебных заведениях по-прежнему добавляют в блюда и напитки соль и сахар. В других же школах родители вовсе отказываются от питания в столовых и дают детям еду с собой.



"Страна" поговорила с родителями и узнала, что они думают о новом меню от Зеленской и как на него реагируют дети.



Василиса, мама школьника (3 класс), город Кременчуг:



"Мой сын ходит в третий класс. До этого в школе питались по старому меню - у меня ребенок не балованный, он ел все. Даже если блюдо было не очень горячее, он не жаловался. Но в этом году ситуация изменилась.



Во-первых, он не наедается - порции очень маленькие. Во-вторых, ему не нравится много блюд. Например, сочетание омлета и макарон или салат с капустой и яблоком, от которого у него изжога. Если дома он ест ленивые вареники, то в школе для него они невкусные, потому что творог и мука плохого качества, а вместо сметаны добавляют молочный соус.



К тому же, за родителей выбирает и составляет меню исполнительный комитет Кременчугского горсовета. То есть родители по сути не могут участвовать в этом процессе.



Я считаю, что предыдущее меню было лучше. Изначально нужно было внедрить государственную программу реконструкции пищеблоков в заведениях образования и детсадах, делать ремонты в столовых и структурировать процесс выдачи блюд, а потом уже что-то менять в меню.



Помимо этого, в каждом городе есть еще одна проблема – тендеры. В них участвуют фирмы, которые поставляют еду в садики и школы. У нас в городе тендеры всегда выигрывает одна и та же фирма, которая приближена к исполнительному комитету. Цены у них завышены.



Родители из других городов удивляются тому, что в Кременчуге питание детей 1-4 классов оплачивается из местного бюджета, но стоимость порции - 11,40 грн при завышенных ценах компании-закупщика. Таким образом экономят на продуктах. Например, на одну порцию кладут от 15 до 20 грамм хлеба – даже при блокаде Ленинграда давали больше.



Мы обращались к мэру, чтобы стоимость порции повысили хотя бы до 20 грн. У нас большой промышленный город, нашими налогами мы по сути кормим всю область, а в итоге дети питаются дешевыми продуктами и не наедаются.



Я даже не беру во внимание, что убрали сахар и соль из блюд. Возможно, Клопотенко переходит на уменьшение сахара и соли постепенно, но наши учебные заведения от них отказались совсем. Как горожане мы никак не можем на это повлиять - исполнительный комитет опирается на то, что им якобы выдали такую доктрину и они должны ее придерживаться.



Перед выборами Клопотенко приезжал в наш город. Он показывал мастер-класс в школе, где есть нормальная кухня. А как насчет того, чтобы посетить обычную школу и на старом оборудовании приготовить блюда на 400 детей?



Сейчас он акцентирует внимание, что проблема не в его меню, а в саботаже поваров. Но это неправда, ведь в существующих условиях повара просто не могут готовить то, что прописал Клопотенко. На кухне нет профессиональной техники, все делается руками.



Большинство родителей не довольны этим изменениями. Мы пытались найти контакт хотя бы с городской властью, но результата нет".



Александр, отец школьника (4 класс), город в Кировоградской области:



"В предыдущие годы, до введения "Клопотенковского" меню, блюда были стандартными: картофельное пюре, каша, суп и борщ. Мой сын ел все это без вопросов, но в этом году он начал крутить носом. Он жалуется на невкусный чай и не соленую еду. Как рассказывает мне сын, многие школьники просто не доедают блюда. Мы спросили у работниц столовой, с чем это связано. Нам ответили: "Новые нормы". Поэтому в первое время мы давали сыну с собой стики с сахаром и соль в спичечном коробке.



Но это продлилось недолго – буквально неделю. Видимо, повара увидели, что еду никто не ест и ее приходится выбрасывать, и решили снова добавлять немного сахара и соли.



Странных сочетаний в еде у нас нет – повара сами понимают, что это ненормально. Сейчас им начали навязывать новое меню, и они вынуждены выкручиваться. Повара делают вид, что они не понимают, как готовить какое-то блюдо. Хотя на самом деле они знают, что никто из детей просто не захочет есть кабачки, тыкву или фасоль.



Ценник за питание пока не поменялся. Но нас предупредили, что стоимость вырастет, когда меню поменяется полностью. Обычно я плачу от 14 до 16 грн в день – то есть в месяц приблизительно 350 грн. На сколько может повыситься цена – пока неизвестно.



Школьное меню полностью оплачивают родители, бесплатно едят только льготники. Раньше половину оплачивала городская власть, а сейчас у них якобы не хватает денег в бюджете.



Многие родителей просто отказываются, чтобы дети питались в столовой. Им проще дать ребенку с собой бутерброд, чем выкидывать деньги на ветер. Я лично совсем не доволен новым меню – ребенок приходит голодный, потому что еда на вкус никакая".



Ольга, мама школьника (7 класс), город Днепр:



"Не знаю, как в других городах, но у нас даже для старшеклассников ввели новое меню. Особенно трэшовыми были первые два дня.



Раньше в школе меню было отличным – детям нравились сосиски, котлеты, пюрешка и выпечка. Вся еда была доведена до вкуса. Но когда ввели экспериментальное меню, то на кухне поняли, что детям мягко говоря "не зашло". Родители в чатах тоже начали поднимать бунт, потому что после восьми уроков в день дети приходят голодными. Это был ужас.



В первый день детям на завтрак дали консервированную фасоль, кусочек кислого огурца, маленькую котлету и стакан кислого яблочного сока. Из всего этого наш ребенок съел только котлету, все остальное ушло на помои. В итоге из тех продуктов, которые поставляют согласно новому меню, повара начали изобретать блюда, которые дети смогут есть. Источник - strana.news

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642582080

Новости Казахстана

- Президент поручил трансформировать холдинг "Самрук-Казына"

- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Сената

- МВК рассмотрела вопросы бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сжиженным газом

- Некоторые уроки новейшей истории

- Состоялся разговор Премьер-Министра Казахстана А. Смаилова с Заместителем Премьер-Министра ОАЭ шейхом Мансуром Бен Заидом Аль Нахаяном

- Кадровые перестановки

- Необходимо внести ясность

- АО "НК "КазМунайГаз" приняты меры по восстановлению средств

- Компания Кулибаева продала акции "КазАзота"

- Приняты меры по совершенствованию трудового законодательства

