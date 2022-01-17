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Милан – территория ислама, или Непрошибаемая толерантность, - В.Малышев
11:57 19.01.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 17.01.2022 |

Итальянская ночь ужасов

"Милан – территория, завоеванная исламом" – под таким заголовком итальянская газета Giornale описала бесчинства уличных банд иммигрантов в этом итальянском городе. В стране уже третью неделю бушует скандал в связи с событиями в северной столице Италии в новогоднюю ночь, когда толпа мигрантов на центральной площади Дуомо, в самом центре города, нападала на женщин и коллективно насиловала их. Ответить на вопрос, чем занималась в это время полиция, невозможно.

"Они набросились на меня толпой, стали срывать одежду, повалили на землю… Я стала задыхаться, думала, что умру", – рассказала одна из жертв нападения.

Двух студенток из Германии пытались изнасиловать прямо у ограждения площади. Их криков никто не слышал из-за громкой музыки и грохота фейерверков. Уже девять пострадавших девушек обратились в полицию, но власти считают, что их было куда больше. Риккардо де Корато, комиссар по безопасности Ломбардии, региона, в который входит Милан, призвал всех других женщин, подвергшихся насилию, связаться с прокурорами.

В заявлении полиции Милана говорится, что к нападениям сексуального характера и нанесению телесных повреждений молодым женщинам, находившимся в новогоднюю ночь на площади, причастна группа молодых людей в возрасте от 15 до 21 года. Личности подозреваемых установлены с помощью камер наружного наблюдения и любительских видеокадров. Некоторые арестованы, других разыскивают.

По данным итальянских властей, практически все нападавшие были североафриканцами. Для поимки виновных мобилизованы силы миланской и туринской полиции. Министр внутренних дел Италии Лусиана Ламоргезе выразила надежду, что "виновных в домогательствах и насилию предадут правосудию как можно скорее". Она призвала приложить все усилия, чтобы подобное "прискорбное поведение" больше не повторялось.

Нападения на женщин в Италии схожи с тем, что произошло шесть лет назад в Германии во время празднования Нового года в Кельне. Там в ночь на 1 января 2016 года несколько сотен собравшихся у Кельнского собора мужчин-иммигрантов нападали на местных жительниц, подвергнув их сексуальному насилию и ограблению. История повторяется.

Как отмечают итальянские СМИ, то, что произошло в новогоднюю ночь в Милане – не изолированный эпизод, таких случаев становится все больше. Выводы не были сделаны даже после того, как в 2018 году в пригороде города Мачерата на обочине дороги в двух чемоданах обнаружили расчлененное тело 18-летней итальянки, за убийство которой были арестованы трое мигрантов-нигерийцев. Многие сомневаются, что распоясавшихся "гостей" когда-нибудь призовут к порядку.

"За ужасной ночью коллективных сексуальных домогательств на Пьяцца Дуомо, – пишет Giornale, – скрывается идея завоевания, и Милан, европейский город, является избранной территорией этой акции, здесь незаконные или преступные действия совершаются уже не тайно, а с сумасшедшей символической амбицией".

В прошлом году на площади Селинунте в Сан-Сиро около 300 молодых людей собрались, чтобы снять видео с молодым рэпером-магрибинцем, и началась настоящая война мигрантов с полицией. В полицейских бросали бутылки и камни с криками "Вон отсюда!". В декабре 2017 года на площади Кавур прошла политико-религиозная демонстрация, на которой скандировались антисемитские и джихадистские лозунги.

Большинство европейцев с их извращенной толерантностью предпочитают закрывать глаза на то, что творится. И произошедшее в Милане уже не вызвало такой реакции, как события 2016 года в Кельне. Бывший мировой судья Карло Нордио говорит о нежелании властей "вмешиваться из-за страха быть обвиненным в расовой дискриминации, полицейском авторитаризме или фашистских репрессиях".

А приток мигрантов в Италию не ослабевает: к 2021 году в сравнении с показателями 2019 года он вырос вшестеро, заявил премьер-министр Марио Драги. Общее количество проживающих на Апеннинах иммигрантов достигает сейчас почти 6 миллионов человек.

Что касается общих данных о нелегалах в Европе, то, согласно предварительным данным Frontex, общее число незаконных пересечений границ Евросоюза в 2021 году составило чуть меньше 200 000, что является самым высоким показателем с 2017 года. Это увеличение на 36% по сравнению с 2019 годом и на 57% по сравнению с 2020 годом.

Самоубийственная толерантность европейцев, несмотря ни на что, торжествует и в структурах власти, и в обществе. Потому и полицейские в Милане не сразу вмешались, хотя отлично видели творимое бесчинство.

Сегодня территорией ислама объявлен Милан. Завтра такой территорией обещает стать вся Западная Европа.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642582620
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