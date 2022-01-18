Токаев подавил бунт назарбаевских племянников и устранил двоевластие в стране, - А.Дубнов

12:01 19.01.2022 Политолог Дубнов: Токаев подавил бунт назарбаевских племянников и устранил двоевластие в стране



Политолог Аркадий Дубнов считает, что из всех постсоветских авторитарных государств Казахстан считался самым перспективным: богатая нефтью и газом страна с молодым населением и относительно вменяемым лидером, который к тому же по доброй воле передал власть преемнику. А кончилось все равно стрельбой, передает Istories.media.



Во вторник, 18 января, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который пропал в самом начале казахстанских беспорядков, неожиданно вернулся. Он выпустил видео, в котором разъяснил, что полноправным правителем Казахстана является его преемник Касым-Жомарт Токаев, сам он давно на заслуженном отдыхе, и никакого конфликта элит в стране нет. Похоже, транзит власти в Казахстане закончен: 225 убитых, более 4,5 тыс. пострадавших (это только по официальным данным).



Нурсултан Назарбаев правил Казахстаном почти 40 лет, с 1984 года. Сперва, в советское еще время, как премьер и первый секретарь республиканского комитета коммунистической партии. Потом - как первый и несменяемый президент независимого Казахстана. Наконец - как пожизненный елбасы (лидер нации). Его именем названы улицы, парки, школы, университет, новая столица Казахстана и горная вершина, с которой открывается вид на его старую столицу. По мнению политолога, можно только поразиться тому сарказму, с которым история ухмыльнулась над этим величием: памятники Назарбаеву начали сносить еще при его жизни.



Как зародилось экономическое чудо



Первое десятилетие независимого Казахстана, 1990-е, вселяло надежды. Освободившись от опеки Москвы, Назарбаев сумел сделать себе имя на международной арене - закрыл Семипалатинский ядерный полигон, где тестировался "ядерный щит" СССР, и отказался от ядерного оружия. После этого он стал чуть ли не любимцем Запада, считает Дубнов.



"Будучи одновременно изворотливым харизматиком и крепким хозяйственником, будущий елбасы грамотно распорядился властью. Его редким по тем временам достоинством, особенно в стране, где клановые и родственные связи являются главными движителями карьеры, было умение высмотреть профессионалов в среде экономистов и управленцев.



Так, он уговорил войти в правительство Акежана Кажегельдина, который в 1994 году стал премьером. За три года, доставшиеся ему на этом посту, Кажегельдин сумел привести в страну транснациональные нефтяные компании, прежде всего Chevron, за которой потянулись другие иностранные инвесторы. Это превратило страну в один из ведущих мировых центров нефтедобычи.



Как вспоминал потом с иронией Кажегельдин, среди стартовых преимуществ независимого Казахстана были не только огромные природные ресурсы, но и отсутствие готовой инфраструктуры. Действовать надо было решительно - создавать нефтяную отрасль, строить экспортные трубопроводы. Отсюда и другие достижения его премьерства - налоговая реформа, пенсионная реформа, реформа ЖКХ", - сказал политолог.



Тогда был заложен фундамент казахстанского экономического чуда. В страну потекли деньги. С 1995 по 2020 год душевой ВВП Казахстана вырос более чем вчетверо. По словам Дубнова, в то время доходы близких к семье Назарбаева деловых людей начали сказочно расти. Наступило время шуток: "Знаете, почему младшая дочь Назарбаева вышла за кыргыза? Потому что еще одного зятя казахская экономика просто не выдержит".



"У Назарбаева стали появляться оппоненты из среды той же, выпестованной им элиты. "Сперва экономика - потом политика", - ответил на это Назарбаев. Демократические преобразования были свернуты, оппозицию и независимые медиа начали вытеснять из системы, а Кажегельдина сняли. Он попробовал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 1998 году, получил уголовное дело и эмигрировал", - говорится в статье.



Как чудо столкнулось с политикой



Все выборы, на которых Назарбаев переизбирался с разгромным счетом, были досрочными, чтобы у соперников даже теоретически не было возможности подготовиться. Но им и практически не давали это сделать.



В начале 2000-х несколько членов правительства и региональных руководителей объявили о создании движения "Демократический выбор Казахстана". Однако по словам политолога, усилиями властей, в частности тогдашнего старшего зятя президента Рахата Алиева, "Демократический выбор" был запрещен, а двое его лидеров получили реальные тюремные сроки. Кстати, Алиев тоже потом поссорился с тестем и сбежал в Австрию, где был найден повешенным в венской тюрьме в 2015 году.



"В стране начали происходить политические убийства. Так, в 2006 году был убит сопредседатель оппозиционной партии "Ак жол" Алтынбек Сарсенбаев. В 2005 году "покончил с собой" двумя выстрелами в сердце и контрольным выстрелом в голову бывший мэр Алматы Заманбек Нуркадилов, готовившийся выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.



Разгорались коррупционные скандалы. Самым громким из них в 2000-е стал "Казахгейт", фигурантом которого оказался американский бизнесмен Джеймс Гиффен. Он давал взятки президенту Назарбаеву и премьер-министру Балгимбаеву, чтобы обеспечить допуск западных компаний к освоению Тенгизского нефтяного месторождения", - заявил эксперт.



По его словам, Назарбаев и его окружение не выдержали искушения баснословными деньгами. Многомиллионная недвижимость в США, Западной Европе и, конечно, же в Лондоне, где появлялся сам глава семьи, чтобы полюбоваться на принадлежащую ему собственность, не укрылась от местных папарацци.



Беззастенчивая роскошь верхов резко контрастирует в Казахстане с бедностью низов, куда нефтяной фонтан и сейчас не добивает. Так, даже по официальным данным, доля оплаты труда в ВВП Казахстана чуть ли не вдвое ниже, чем в России: "рабочим" достается всего 30% (а есть неофициальные оценки, по которым она еще вдвое меньше). Медианная зарплата в Казахстане в 2019 году составила около 112 тыс. тенге, это порядка $255.



Причем разброс по регионам республики довольно большой - от примерно $338 в столице Нур-Султане до примерно $195 в Туркестанской области. "Медианная" значит, что половина населения получает меньше этой суммы, а половина - больше. Для сравнения: в России медианная зарплата в 2020 году составила 32 тыс. рублей ($416). При том что пирог верхи и низы делят примерно одинаковый: душевой ВВП Казахстана ненамного меньше российского.



Неудивительно, что казахстанцы выходят на площадь протестовать прежде всего с экономическими требованиями. А когда понимают, что власть их не слышит, начинают выдвигать политические. Так было в 2011 году, когда на западе республики, в Жанаозене, расстреляли митинг нефтяников; погибли 16 человек. Так было в 2016 году, когда по стране прокатились массовые волнения в связи с поправками в Земельный кодекс, позволяющими иностранцам брать землю в аренду на 25 лет. Казахстанцы усмотрели в этом опасность китайской экспансии. Так было и в начале этого года, когда началось с протестов против роста цен на газ, а закончилось опять расстрелами.



Что дальше?



"Мне было четыре года, когда умер Сталин. Я узнал это имя, когда мама мне объясняла, отчего белугой ревет сторож школы за нашим забором - правильный советский человек, не мыслящий жизни без тирана", - сказал Дубнов.



По его мнению, казахстанский человек вполне себе представляет жизнь без Назарбаева. "Шал кет!" - самая известная кричалка январских протестов: "Старик, уходи"!



"Безусловно, Казахстан обойдется без Назарбаева. От него и вправду устали. Особенно молодые, те, кто родился и вырос уже при Назарбаеве, а таких большинство: 54 % населения моложе 28 лет.



В Казахстане случилась не революция, а верхушечный переворот: президент Токаев подавил бунт назарбаевских племянников и устранил двоевластие в стране. Теперь он расставляет на основные посты своих людей.



От Токаева вряд ли стоит ожидать радикального поворота к демократии, но сделать две вещи ему может оказаться по силам. Если не обуздать, то хотя бы ограничить аппетиты клептократической элиты - сделать так, чтобы она меньше воровала и больше делилась с народом. И реализовать наконец свою политику "слышащего государства", которую он заявил еще в 2019 году - начать разговаривать с гражданским обществом словами, а не пулями.



Чего он точно не сможет и не станет делать - развенчивать Назарбаева. Так Китай, отказавшись от наследия Мао Цзедуна, оставил его имя в истории страны, а забальзамированное тело - в усыпальнице на центральной площади столицы. А Назарбаев к тому же жив - может выступать на национальных праздниках, если здоровье позволит", - заключил политолог. Источник - centralasia.media

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