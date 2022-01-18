Wion: Назарбаев все-таки скрывается в ОАЭ, но всем рассказывает, что он... в Нур-Султане

14:32 19.01.2022

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может находиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Такую информацию предоставил индийский телеканал Wion.



Утверждается, что Назарбаев находится в Абу-Даби. 18 января он якобы провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Последний сейчас также находится в Эмиратах.



Между тем пресс-служба Назарбаева сообщает, что он находится в Казахстане. Посольство РК в ОАЭ тоже отрицает его факт пребывания на территории Арабских Эмиратов, пишет Orda.kz.



Интересно, что в эти же дни, когда Назарбаев якобы пребывал в Абу-Даби, повстанческая группировка хуситов устроила атаки с помощью беспилотников и ракет на столицу ОАЭ. Из-за этого могли сорваться переговоры наследного принца Абу-Даби Мухаммада бен Зейда Аль Нахайяна с южнокорейским лидером.



18 января Назарбаев, которого не видели на публике с прошлого года, прервал молчание и выпустил видеообращение. Он, в частности, заявил, что с 2019 года является пенсионером, а нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, по его словам, обладает всеми полномочиями власти. Также он опроверг слухи о конфликте элит в стране.



В Казахстане потребовали лишить Назарбаева неприкосновенности



Ранее специальные корреспонденты "МК" в Казахстане побывали в родном селе Назарбаева, где местные жители рассказали: он был там 2 и 3 января, затем выехал на машине в Киргизию и оттуда улетел в ОАЭ.