 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 19.01.2022
14:54  Нацгвардией Казахстана теперь покомнадует генерал Ботаканов
14:38  Наталья Поклонская отказалось от должности посла России в Кабо-Верде
14:32  Wion: Назарбаев все-таки скрывается в ОАЭ, но всем рассказывает, что он... в Нур-Султане
14:00  Новым министром обороны Казахстана назначен соплеменник Елбасы по племени шапрашты - генерал Жаксылыков
12:01  Токаев подавил бунт назарбаевских племянников и устранил двоевластие в стране, - А.Дубнов
11:57  Милан – территория ислама, или Непрошибаемая толерантность, - В.Малышев
11:48  Жрите кашку... Первая леди Украины (Леди Зе) внедрила во все укр-школы питание по своему клопотень-рецепту

11:08  Казахстан и Белоруссия: разные дороги к одному обрыву, - С.Артеменко
10:04  Чем закончится "Турецкий марш" Эрдогана на Украине? - Ст.Тарасов
09:52  Казахский выхлоп - что это было, - эксперты спорят
09:46  "Назарбаева держали, как Горбачева в Форосе": выводы из видеообращения, - "МК"
09:08  Иран загнал США в ядерный тупик, - Биджан Ахмади
08:55  Иран представляет Владимиру Путину нового президента, - М.Беленькая
01:16  В Узбекистане заработал новый телеканал - Nurafshon TV
01:15  Путин и Токаев спасли Казахстан от хаоса и катастрофы, но…, - Табылды Акеров
01:14  Спадное чувство: как скоро заболеваемость COVID-19 в мире пойдет вниз
01:12  Жемчужину узб-туризма "Бельдерсай" купило некое Ulkan Mulk некоего Б.Б.Инагамова. Чьи ушки торчат?
01:09  Массив "Спутник" в Ташкенте: полвека на окраине
01:06  У СИЗО Алма-Аты собрались громадные очереди: "Относятся, как к скоту"
01:01  Правящая партия Казахстана "Нур Отан" прикрылась медклиникой
00:59  Как Казахстану существовать без "скорой помощи" в виде десанта ОДКБ. Уроки января, - Ю.Борисов
00:40  "У семьи Назарбаева еще ничего не отобрали".., - главред Орда.kz Гульнара Бажкенова
00:22  Lochin встал на крыло. Узбекистан первым в ЦА запустил производство собственных боевых БПЛА
00:15  Силы США слишком распылены, чтобы дать должный отпор КНР - Foreign Affairs
00:14  В Узбекистане граждане старше 100 лет получают надбавку к пенсии
00:06  Казахстан и банковский локдаун: репетиция санкций США против России, - Сергей Ануреев
00:04  Китайские шпионы проникли в Вестминстерский дворец, - В.Скосырев
00:03  Назарбаев признал победу Токаева, - В.Панфилова
Вторник, 18.01.2022
19:34  В Оше повесился чемпион Кыргызстана по грэпплингу Манас Эркул уулу
19:20  Высушил портки? Глава Казпартии "Нур-Отан" Байбек бросился на защиту основ елбасизма
19:13  Новым председателем Европарламента избрана мальтийка Роберта Метсола
19:09  Долгому молчанию Назарбаева нашли объяснение. "Вопрос о передачи власти шел давно", - "МК"
18:37  Лидеры ЦА-стран дружно отказались лететь в Индию на праздник. Вирусобоязнь
18:33  76,6% казахстанцев доверяют Nur Otan – данные каз-социологов. Погромы ничему не учат долбо-елбанавтов
18:30  "Никакого конфликта или противостояния в элите нет!" - Елбасы (он жив!) выступил с видео-обращением
18:27  Казахстан – жизнь после бунта. Линия нового раскола уже намечена, - Андрей Уваров
18:24  Идеи Елбасы живут и побеждают. Казахстан в полосе шторма, - Д.Седов
16:21  Китай и Россия неотвратимо наступают, - адмирал Ставридис
06:44  Китайская экономика вышла из режима восстановления, - Т.Едовина
06:35  Шаг вперед - два шага на зять. Казахстан выдавливает назарбаевщину, - "Къ"
01:02  Нужна ли реформа ДУМК? И кто такой Алтынбек Ажокулы, вопящий о борьбе с ваххабизмом? - Назира Нуртазина
00:57  "Нурсултанстан". Как в Казахстане именем первого президента начали называть все: от гор до университетов
00:54  Казахстан: закрепление реакционного курса, - Сергей Кожемякин
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00:42  Нефть может подорожать до $90 за баррель
00:37  Ташкент. Мирзиеев как равного принимает для переговоров Сердара Бердымухамедова (сына Аркадага)
00:33  А нужно ли Москве спасать за свой счет многовекторные режимы типа Токаева? - "СП"
00:31  The Guardian: Назарбаев и Токаев ведут ожесточенные переговоры о перераспределении активов в Казахстане
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Наталья Поклонская отказалось от должности посла России в Кабо-Верде
14:38 19.01.2022

Наталья Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде. Отказ от должности связан с личными обстоятельствами: "Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила и повторю: я хочу быть полезной. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", – заявила Наталья.

Поклонская начала свою карьеру в органах юстиции Украины, в 2014 году она стала прокурором Крыма и проработала на этой должности до 2016 года. Вскоре Поклонская стала депутатом Государственной Думы от "Единой России". В Сети бытует мнение, что завершить работу в Госдуме Поклонской пришлось из-за нарушения фракционной дисциплины – она проголосовала против повышения пенсионного возраста.

Источник - mk.ru
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