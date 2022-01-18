Наталья Поклонская отказалось от должности посла России в Кабо-Верде

14:38 19.01.2022

Наталья Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде. Отказ от должности связан с личными обстоятельствами: "Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила и повторю: я хочу быть полезной. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", – заявила Наталья.



Поклонская начала свою карьеру в органах юстиции Украины, в 2014 году она стала прокурором Крыма и проработала на этой должности до 2016 года. Вскоре Поклонская стала депутатом Государственной Думы от "Единой России". В Сети бытует мнение, что завершить работу в Госдуме Поклонской пришлось из-за нарушения фракционной дисциплины – она проголосовала против повышения пенсионного возраста.