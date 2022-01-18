 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Власти Душанбе собираются снести "писательские дома" в центре города
16:01 19.01.2022

Искандар Фируз
Барот Юсуфи

Власти Душанбе собираются снести два жилых дома в центре города, где проживают известные писатели и деятели искусств страны. В уведомлении, подписанном председателем столичного района Исмоили Сомони Шарифом Сами, говорится, что жилые дома будут снесены в рамках реализации Генплана столицы.

Марьям Исоева, народная артистка Таджикистана, не согласна со сносом домов, известных в народе как "писательские". "В день, когда жители получили уведомления о предстоящем сносе, я находилась на съемках в Бохтаре. Я заявила представителю ЖЭУ, что столичные власти должны встретиться с жителями, объяснить причину сноса, прислушаться к нашему мнению. Мне 85 лет. Я посвятила свою жизнь искусству и имею право потребовать разъяснений по поводу сноса", сказала известная актриса. По ее словам, эти дома в центре Душанбе были построены около 40 лет тому назад и считаются сравнительно "молодыми" по сравнению с другими многоэтажками столицы.

Народный писатель Таджикистана Урун Кухзод считает, что некоторые объекты в городе могут быть снесены в рамках Генплана. "Но это не значит, что все строения в центре города должны быть разрушены. Эти дома, которые власти хотят снести, в свое время тоже были построены в рамках Генплана", говорит известный литератор. По его словам, жилые дома были построены для членов Союза писателей и других творческих объединений по запросу бывшего председателя СП Таджикистана, депутата Верховного Совета СССР и Героя Социалистического труда Мирзо Турсунзаде.

"Сейчас здесь живут, в основном, престарелые литераторы и деятели искусств… Лично у меня нет ни физических, ни финансовых возможностей для того, чтобы перевезти в другое жилище свою огромную библиотеку", добавил Урун Кухзод.

Жители домов решили написать коллективное письмо на имя руководителей Таджикистана с просьбой способствовать отмене решения столичной мэрии.

В хукумате (администрации) района Исмоили Сомони корреспонденту Радио Озоди лишь сообщили, что этот земельный участок в центре нужен для "благоустройства" столицы.

Тем временем, таджикский политолог Парвиз Муллоджанов, проживающий в одном из этих домов, считает, что снос "писательских" домов - "результат совпадения общих интересов строительных компаний и чиновников, из-за чего и те, и другие забывают о необходимости сохранения исторических и культурных ценностей таджиков". "Здесь жили известные поэты и писатели, деятели таджикского искусства, у каждого из которых, к слову, своя уникальная библиотека", отметил наш собеседник.

Власти Таджикистана уже давно прицеливались к кардинальному изменению облика Душанбе, а точнее – ее центральных улиц, где расположены здания и строения, имеющие историческую, архитектурную и культурную ценность. Некоторые из них уже снесены. Владельцы снесенных жилых домов получали денежную компенсацию. Однако были случаи, когда горожане, попавшие под переселение, жаловались на сумму компенсации, утверждая, что она как будто устанавливается с потолка.

Напомним, мэрия Душанбе в ноябре 2021 года приняла решение о сносе дома-музея писателя Садриддина Айни, героя Таджикистана, энциклопедиста и человека, которого литературоведы считают основоположником современного литературного таджикского языка. По версии властей столицы Таджикистана, дом "не соответствует современному облику Душанбе" и должен быть снесен, как и сотни других зданий, которые были построены еще во времена СССР. На защиту дома-музея встала общественность таджикской столицы. Спикер Маджлиси Милли – верхней палаты парламента Таджикистана и мэр Душанбе Рустам Эмомали, рассмотрев письма с просьбами и мнениями ряда ученых и писателей Таджикистана, распорядился не сносить и не переносить дом-музей писателя. Решение окончательное или может быть пересмотрено –неизвестно.

Источник - Радио Озоди
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