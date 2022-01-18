 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ОАЭ пришлось заплатить за "возвращение" в Йемен, - И.Субботин
17:57 19.01.2022

Аравийский союзник убеждает Вашингтон надавить на хуситов
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
18.01.2022

От администрации президента США Джозефа Байдена просят пересмотреть свое решение о статусе йеменских повстанцев. Именно об этом шла речь в телефонном разговоре между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой бин Заидом, который выразил уверенность в необходимости включения хуситов в американский список террористических организаций. Накануне их движение нанесло ощутимый удар по инфраструктуре Абу-Даби, который привел к жертвам. Впрочем, есть гипотеза, что к эскалации могло привести желание ОАЭ "вернуться" в йеменский конфликт.
О содержании переговоров Блинкена и бин Заида рассказали источники портала Axios в ОАЭ. По их словам, министры обсудили идею повторного внесения хуситов в американский список террористических организаций в связи с последними событиями. Власти аравийского государства считают, что открытое нападение на Абу-Даби и произошедший не так давно захват гражданского судна, которое шло под флагом ОАЭ, "подпадают под эту категорию". Инициатива поставить хуситское движение вне закона принадлежала экс-президенту Дональду Трампу, администрация которого рассчитывала оказать давление на Иран, считающийся их внешним "спонсором". Но в первые месяцы президентства Байдена этой мере был дан обратный ход.

Нападения, организованные с йеменской территории, потрясли ОАЭ накануне, когда дроны-камикадзе взяли курс на столицу страны. Акция, вероятно, была призвана продемонстрировать уязвимость энергетической и транспортной инфраструктуры аравийского государства. Удары привели к взрыву цистерн с топливом, которые находились у хранилищ Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в промышленном порту Муссафа, а также к возгоранию в одном из строящихся терминалов международного аэропорта.

Хуситское движение взяло на себя ответственность за нападения, пообещав организовать новые акции. В ответ арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии, которая участвует в йеменском конфликте на стороне центрального правительства, объявила о начале круглосуточных авианалетов. Официальный представитель альянса Турки Аль-Малики заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности: "Эти нападения являются продолжением угроз свободе судоходства и международной торговли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, а также развитием актов пиратства и угроз региональному воздушному пространству".

В хуситском движении "Ансар Аллах" называют удар по Абу-Даби ответом на эскалацию со стороны ОАЭ на йеменской арене. Аравийское государство, которое в последние годы, по собственной версии, попыталось свести к минимуму участие в вооруженном конфликте, недавно продемонстрировало желание "вернуться". По оценкам международных наблюдателей, ОАЭ усилили помощь местным иррегулярным формированиям, сражающимся на стороне центрального правительства, – так называемым Бригадам Амалика. Это позволило на минувшей неделе вытеснить хуситов из провинции Шабва и боевики понесли значительные потери.

Захват Шабвы лояльными центральному правительству силами имеет стратегическое значение, потому что фактически перерезает для членов "Ансар Аллах" важные линии снабжения и препятствует их наступательным действиям в направлении города Мариб. Издание Wall Street Journal цитирует американских официальных лиц, которые признали, что в последние недели Саудовская Аравия вместе с Эмиратами тесно сотрудничали над объединением раздробленных формирований, воюющих против "Ансар Аллах".

Атака на ОАЭ, по мнению оборонных ведомств западных государств, иллюстрирует быстро развивающуюся способность Ирана и его союзников на Ближнем Востоке производить и развертывать беспилотники, что в перспективе меняет уравнение безопасности в регионе. В 2021 году йеменским мятежникам удалось, согласно выводам аналитической группы ООН, разработать усовершенствованные версии имеющихся у них на вооружении дронов. Они способны наносить удары на большие расстояния с высокой точностью. В Вашингтоне по-прежнему уверены, что "хуситы не совершают никаких атак за рубежом с помощью беспилотников, обычных ракет или крылатых ракет без разрешения или инструкции из Ирана". Но нет уверенности, что нынешний виток эскалации, который поставил под удар инфраструктуру ОАЭ, заставит Белый дом пересмотреть статус хуситов. Повторное внесение их в американский список террористических организаций создало бы серьезные проблемы для работающих в Йемене международных гуманитарных организаций. Этого мнения американские официальные лица придерживаются до сих пор. Вопрос заключается в том, способны ли понять эту позицию союзники в Персидском заливе, которые, как свидетельствуют последние события, оказались безоружны перед интенсивными атаками, организованными с йеменской территории.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642604220
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