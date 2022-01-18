В Киеве очередной акт украинской смуты - порошисты против зелепунов, - "Взгляд"

20:37 19.01.2022 Порошенко ненароком оказал России большую услугу

Обвиняемый в госизмене Петр Порошенко выглядит триумфатором

18 января 2022,

Текст: Ростислав Зубков,

Елена Лексина

План Зеленского – устроить громкий процесс, на котором главным обвиняемым станет его предшественник Порошенко – явно терпит фиаско. Попытка показательно арестовать экс-президента в аэропорту превратилась в фарс и позволила Порошенко публично унизить Зеленского. Не получилось и быстро отправить бывшего президента в СИЗО. По иронии судьбы борьба двух русофобов может пойти на пользу пророссийским силам.



Вплоть до позднего вечера понедельника выезд из Печерского райсуда Киева был блокирован сторонниками экс-президента Украины Петра Порошенко, одетыми в камуфляжную форму. Судя по всему, активисты намеревались блокировать выезд автозака с недавним главой государства – на случай, если суд примет решение отправить его под арест. Заседание, на котором должен был решиться вопрос о мере пресечения, началось около полудня и затянулось на долгие часы, а принятие итогового решения перенесли на 19 января.



В суд поступило обращение со стороны гособвинителей – применить к Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В качестве альтернативы был указан залог размером 1 млрд гривен – около 35,8 млн долларов, или 2,7 млрд рублей по текущему курсу. Напомним, ранее суд отклонил ходатайство юристов Порошенко, просивших пересмотреть решение прокуратуры о заключении их клиента под стражу.



Вечером появились сообщения о том, что судье Алексею Соколову, который должен объявлять решение, стало плохо – или, возможно, он решил сказаться больным. В любом случае к Печерскому суду вызвали скорую помощь. Канцелярия, впрочем, опровергла сообщения о резком ухудшении здоровья судьи.



Напомним, Порошенко официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР – собственно, это киевское правосудие и рассматривает как "спонсирование терроризма". Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.



Но перспектива уже сейчас оказаться в камере предварительного заключения, похоже, не пугала бывшего главу государства. Об отношении Порошенко к процессу можно судить по тому, что экс-президент заснул, пока суд обсуждал назначение ему меры пресечения.



Порошенко действовал так, как и объявил накануне своего возвращения из "дипломатического" вояжа в Турцию и Польшу – прилетел в Киев в назначенный срок и явился в Печерский суд самостоятельно, а не под конвоем. За время отсутствия экс-президента, "у Зеленского было время подготовиться, но он окружен "гениальными" пиарщиками, которые посоветовали главе государства провальный план", констатировал политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. "Изначально Порошенко должны были задержать на паспортном контроле и доставить в суд. Но ничего не вышло. В итоге силовики бежали за Порошенко, как клоуны, после чего разбежались", – заметил собеседник.



В самом деле, еще 12 декабря киевские судьи разрешили силовикам задержать Порошенко сразу после возвращения того из-за границы. На паспортном контроле пограничники попытались не впустить бывшего президента в страну, забрали документы и проверяли их около 20 минут. Чуть позже, выступая перед сторонниками, экс-глава государства язвил: "Проверяли, действительно ли я Порошенко".



В этот момент к экс-президенту пытались подойти сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) "и провести некие процессуальные действия, сообщил в YouTube депутат Рады от партии Порошенко Алексей Гончаренко. Возможно, силовики пытались вручить повестку в суд, которую ГБР так и не смогло передать Порошенко перед его отъездом за границу.



Но экс-президент спокойно получил паспорт и в окружении сторонников и журналистов беспрепятственно вышел из аэропорта. По словам очевидцев, силовики пытались его догнать, но особо в этом не усердствовали – что дало Порошенко повод заявить, что власть его боится.



"Сначала у него забрали паспорт, а потом вернули. Все дошло до такого позорища, что даже государственный адвокат, которого они пытались всучить Порошенко, назвал это разбирательство провокацией следствия", – заметил Шарий.



Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов

РЕКЛАМА



Как заранее объявила партия Порошенко "Европейская солидарность", сторонники экс-президента были мобилизованы для встречи своего лидера в аэропорту Жуляны. Так и произошло – по утверждению самого Порошенко, его встречало до 15 тысяч человек, сообщает РИА Новости. В любом случае экс-президент выступил на заранее подготовленном митинге, который по риторике напоминал предвыборную акцию. Напомним, сравнительно скоро, в 2023 году, предстоят выборы в Верховную раду, а весной 2024-го – выборы президента.



Порошенко традиционно обрушился на российских "агрессоров", напомнил о собственных заслугах и уничижительно отозвался о Зеленском и его окружении. "Они снимали клипы в Москве, снимая видосики на Красной площади... Они членом играли на рояле, считая, что это символ культуры Украины", – цитировало Порошенко киевское агентство УНИАН.



"Порошенко, только выйдя из аэропорта, образно говоря, помочился на лицо Зеленскому.



Дело в том, что Порошенко – это полное ничтожество и вор. Но когда ничтожество может осуществить подобное, то кем же тогда является Зеленский? Он просто проиграл эту кампанию", – заметил Шарий.



Порошенко пытается превратить свое возвращение на Украину в поражение Зеленского, также полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. "Пока что президент дал Порошенко возможность провести пиар-акцию с прекрасным артистическим выступлением. Это он умеет", – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.



"Конечно, для любого вменяемого человека происходящее выглядит возмутительно, поскольку то, что творится в нынешней системе власти, было сделано командой Порошенко. Всевозможные злоупотребления, репрессии против политических оппонентов и так далее – все это прописано, организовано и апробировано при бывшем главе государства. Он сейчас получает то, что делал сам. Но и Зеленский от этого пока точно не выиграл", – пояснил политолог.



До серьезных обвинений дело не дошло



В ближайшее время прояснится главное – удастся ли Зеленскому "всерьез сыграть" против Порошенко. Для этого ему, по мнению эксперта, нужно предъявить экс-президенту дополнительные обвинения. "Сейчас ему вменяют "угольное" дело – довольно выигрышное для Порошенко, на мой взгляд, поскольку в нем нет состава преступления как такового", – считает Погребинский. В худшем случае оно закончится домашним арестом, во время которого Порошенко сумеет продолжить свою политическую работу.



Похожей точки зрения придерживается и Шарий. "Судя по всему, в отношении Порошенко будет избрано какое-то минимальное наказание. В худшем случае это будет домашний арест, но я думаю, что судьи вообще могут сделать ход конем и сказать, что в деле нет состава преступления, – предположил собеседник. "Видно, что никто не хочет брать на себя конечную ответственность за все это действо", – подчеркнул политик и медиаэксперт.



Впрочем, допускает Погребинский, Зеленский, если проявит волю, может предъявить более серьезные претензии – по реальным коррупционным делам с полным набором доказательств. "У Порошенко навалом таких дел, связанных с армией, с продажей военного оборудования, которая приносила его предприятиям и ему лично незаконную прибыль", – отметил эксперт.



"На мой взгляд, возможности для решительных действий и контроль над частью судебной власти у Зеленского есть. Основания для требований ареста – тоже, ведь Порошенко один раз уже сбегал. Так что в теории его могут посадить, что выйдет в плюс для рейтинга Зеленского", – считает собеседник. "Если же новых обвинений не поступит, это будет означать, что Порошенко получил определенные гарантии от американского посольства. Он же у нас "суперкоррупционер" и в общем удобен США, поскольку полностью сидит на их крючке. В таком случае ему грозит домашний арест, а это уже игра вничью", – добавил он.



По словам Погребинского, часть украинского народа считает Порошенко "не таким чужим, как Зеленский", а потому закрывает глаза на коррупцию. "Толпа хочет этого гетмана, – полагает политолог. – А у Зеленского плохо получается изображать из себя украинского националиста".



Незапланированная помощь Медведчуку



Порошенко, который делает ставку на русофобскую риторику и заигрывает с националистами, как ни парадоксально, может подыграть и пророссийским силам – если таковыми считать Виктора Медведчука и его партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Дело в том, что Медведчук проходит по тому же "угольному делу", что и Порошенко. По версии ГБР, при поставках угля из неподконтрольной части Донбасса, "Медведчук взял на себя функцию коммуникатора, Порошенко решал управленческие и кадровые вопросы, а в случае необходимости оказывал административное влияние", цитировал ТАСС версию киевских следователей.



Спасая себя от обвинений в спонсировании терроризма, которые придумал Зеленский, Порошенко спасает и Медведчука – который находится под домашним арестом по тому же обвинению, отметил в Telegram-канале бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов. По оценке эксперта, "угольное дело" может развалиться на ходу.

"Зеленский и его команда придумали "угольгейт", который сейчас насильственно протаскивают через генпрокуратуру, суды. Но часть правоохранителей отказывается участвовать в этом деле, – пояснил Баширов. – Они не подписывают эти бумаги, и даже генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не стала подписывать "пiдозру" (уведомление о подозрении) и уехала в отпуск".



С другой стороны, Порошенко чувствует себя уверенным, поскольку мог, будучи за границей, получить некие гарантии, "в первую очередь от США, которые крайне недовольны Зеленским", отметил политолог. "Действующая украинская власть доходит до откровенных глупостей, которые просто демонстрируют ее некомпетентность", – констатировал Баширов. Поэтому и есть шанс, что развал дела против Порошенко – против чего, похоже, не возражает Запад – может быть использован для освобождения Медведчука. Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642613820

Новости Казахстана

- Президент поручил трансформировать холдинг "Самрук-Казына"

- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Сената

- МВК рассмотрела вопросы бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сжиженным газом

- Некоторые уроки новейшей истории

- Состоялся разговор Премьер-Министра Казахстана А. Смаилова с Заместителем Премьер-Министра ОАЭ шейхом Мансуром Бен Заидом Аль Нахаяном

- Кадровые перестановки

- Необходимо внести ясность

- АО "НК "КазМунайГаз" приняты меры по восстановлению средств

- Компания Кулибаева продала акции "КазАзота"

- Приняты меры по совершенствованию трудового законодательства

