Спецпредставитель Путина - Козак в Ташкенте. Кремль боится повторения "казахского сценария"

21:03 19.01.2022

Шавкат Мирзиеев принял замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака

19 января Шавкат Мирзиеев принял заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака.



По данным пресс-службы главы государства, в начале встречи Дмитрий Козак передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от Владимира Путина.



"Особо отмечено, что договоренности недавних встреч и контактов на высшем уровне придали мощный импульс укреплению узбекско-российского стратегического партнерства и расширению многоплановых отношений. Растут объемы товарооборота, осуществляются крупные проекты промышленной кооперации и приоритетные гуманитарные программы", - говорится в сообщении.



Глава государства подчеркнул важность дальнейшего развития и раскрытия потенциала полномасштабного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.



Состоялся также обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете произошедших событий в регионе.