 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Казахстана взял в свои руки контроль над силовиками, - "НГ"
00:07 20.01.2022

Байконур остался островком повышенной тревожности

Президент Казахстана взял в свои руки контроль над силовиками
Андрей Мельников
Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"
19.01.2022
Процесс перехода силовых структур Казахстана под непосредственный контроль президента Касым-Жомарта Токаева завершается. Почти по всей стране снят режим чрезвычайного положения. Только в городе Байконуре, рядом с которым расположен космодром, арендуемый Россией, еще сохраняется ситуация высокой готовности отразить нападение предполагаемых террористов.

В Казахстане создается командование Сил спецопераций, сообщила пресс-служба главы государства. "Важная миссия возлагается на создаваемое в соответствии с указом главы государства командование Сил специальных операций", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства по итогам совещания с участием президента. "Предстоит в кратчайшие сроки принять все организационные меры и обеспечить готовность к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами", – отмечается в пресс-релизе.

В среду Токаев также назначил нового министра обороны. Им стал бывший замглавы МВД Казахстана и главнокомандующий Нацгвардией Руслан Жаксылыков. Наблюдатели отмечают, что Жаксылыков принадлежит к новым представителям национальной политической элиты Казахстана. Хотя время его учебы и начала службы пришлось на советские годы, ни в училище, ни в армии он не покидал территорию республики. Некоторые политологи делают вывод, что его назначение – еще один пример того, как власть в постсоветских странах переходит к тому поколению политиков и чиновников, которое не связано обязательствами и опытом в условиях межреспубликанских связей, практиковавшихся в СССР.

В полночь среды в стране завершилось действие чрезвычайного положения. Однако полиция Казахстана продолжит оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок", направленное на оздоровление оперативной обстановки в стране, сообщило МВД республики. ОПМ продлится "до особого распоряжения". 15 января "Правопорядок" начал действовать в тех регионах, где уже был отменен режим чрезвычайного положения.

Днем было объявлено, что завершена и миссия миротворцев ОДКБ. "Миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории Республики Казахстан, завершена", – сказал командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков. Он подчеркнул, что миротворцы справились с поставленной задачей. "В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации", – отметил командующий. Ранее в среду в Минобороны РФ также сообщили о завершении вывода подразделений ОДКБ из Казахстана. По данным военного ведомства, из страны вылетели четыре самолета. "Миротворческий контингент ОДКБ сосредоточился на функциях обеспечения и прикрытия, и его пребывание в Казахстане было краткосрочным, но эффективным, а также продемонстрировало потенциал самой ОДКБ" – такими словами проводил миротворцев президент Токаев.

При этом глава города Байконура в Казахстане продлил режим повышенной антитеррористической опасности до 3 февраля из-за информации от правоохранительных органов об угрозе терактов. В сообщении горадминистрации отмечается, что решение принято "в связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения". Администрация рекомендует жителям города обращать внимание на странно одетых людей, брошенные автомобили и подозрительные предметы и сообщать о них правоохранительным органам.

Продолжается и процесс передачи под контроль президента политических структур государства, в которых руководящую роль до последнего времени исполнял Нурсултан Назарбаев. Внеочередной, XXI съезд партии власти "Нур отан" пройдет 28 января в онлайн-формате, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек. Планируется, что в ходе съезда решится вопрос о передаче полномочий председателя партии власти от Назарбаева действующему президенту Токаеву.

Кроме того, Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрил проект закона, предусматривающий отмену пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, сообщил депутат Канат Нуров. "Прежде всего необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении Мажилиса. В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы о "Первом президенте РК – Ел Басы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности РК" в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту Казахстана – по должности, а не по личности", – написал Нуров в Facebook. В пресс-службе Мажилиса Парламента Казахстана уточнили, что "основной целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642626420
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