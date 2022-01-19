Расследование событий в таджикском Хороге. Памирские активисты выдвинули властям 5 требований

00:08 20.01.2022

Расследование событий в Тавдеме и Хороге: гражданские активисты ГБАО выдвинули властям пять требований

Январь 19, 2022



Представители гражданского общества ГБАО заявили, что отказываются от дальнейшего сотрудничества с оперативно-следственной группой до выполнения своих требований, среди которых - освобождение от занимаемой должности главы областного управления ГКНБ Таджикистана.



Члены "Комиссии 44", созданной для совместного урегулирования ситуации в ГБАО, во вторник передали свои требования руководителю следственной группы Мансуру Хакимзаде. Копия письма гражданских активистов 19 января оказалась в распоряжение Радио Озоди. Власти пока не отреагировали на требования "Комиссии 44".



В начале недели источник в прокуратуре ГБАО сообщил Радио Озоди, что следователи Военной прокуратуры вылетели из Душанбе в Хорог. По словам источника, следствие было приостановлено в связи с тем, что следователям нужно было вернуться в столицу, чтобы до конца года отчитаться о проделанной работе.



Пресс-секретарь "Комиссии 44" Худжамри Пирмамадов 19 января в беседе с Радио Озоди подтвердил, что следователи вернулись в Хорог и должны были расследовать причину гибели Гулбиддина Зиебекова. "Однако этого не случилось", отметил он.



Гражданские активисты, по словам Пирмамадова, требуют прекращения проведения односторонних следственных действий со стороны следственной группы, связанной с событиями 25-28 ноября 2021 года. Они считают, что "расследование ведется только в отношении обычных граждан и совсем не ведутся в отношении виновных в гибели троих жителей района Рошткалы и ранения 17 человек от огнестрельного оружия".



Они также требуют



-освобождения от занимаемой должности главы Управления ГКНБ ГБАО;



- освобождения от занимаемых должностей и предварительного ареста всех работников, которые принимали участие в операции по задержанию Гулбиддина Зиебекова в селе Тавдем 25 ноября;



- освобождения от занимаемых должностей и предварительного ареста работников силовых структур, которые находились на службе в ходе митингов и применяли оружие против мирных жителей;



- возбуждения уголовного дела в отношении начальника ОМВД Хорога за дачу ложных показаний.



Письмо с требованиями подписали 13 гражданских активистов ГБАО.



Следователи вернулись в Хорог. Активисты ГБАО попросили Рахмона взять ситуацию под личный контроль

Оперативно-следственная группа по расследованию событий в Тавдеме и Хороге была создана 9 декабря по поручению президента Эмомали Рахмона, В состав группы вошли 20 сотрудников правоохранительных органов и 6 представителей гражданского общества ГБАО.



Напомним, источник в прокуратуре ГБАО на условиях анонимности сообщил 17 января Радио Озоди, что следователи Военной прокуратуры два дня назад вылетели из Душанбе в Хорог. "Сейчас группа, на основе заранее утвержденного графика, занята расследованием инцидента в селе Тавдем Рошткальинского района, который привел к гибели Гулбиддина Зиебекова", отметил источник и добавил, что в работу оперативно-следственной группы включились и шестеро представителей гражданского общества ГБАО.



25 ноября, после смерти в результате проведенной силовиками операции жителя села Тавдем Рошткалинского района Гулбиддина Зиебекова, сотни людей собрались в знак протеста у здания областной администрации ГБАО в Хороге. 28 ноября, на четвертый день протестов, митингующие разошлись: власти пообещали провести объективное расследование по факту смерти жителя Рошткалы, не преследовать протестующих и снять ограничения на доступ к Интернету в этом регионе.



Однако власти не стали официально оформлять достигнутые с митингующими обещания. 1 декабря хукумат ГБАО и Управление министерства внутренних дел по ГБАО объявили о том, что лица, участвовавшие в четырехдневных акциях протеста в Хороге и при этом не совершившие других преступлений, не будут привлечены к ответственности. Но другие обещания остались пока невыполненными: жители Хорога утверждают, что у многих до сих пор нет доступа в Интернет, а события не расследуются должным образом.