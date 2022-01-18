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|Уволен (окончательно?) одиозный экс-Ташкентский хоким Бобоев
00:14 20.01.2022
Шукрулло Бобоев отстранен от должности хокима Пахтакорского района
Бывший хоким Ташкенсткой области Шукрулло Бобоев отстранен от должности хокима Пахтакорского района. В 2017 году он был уволен от занимаемой должности президентом за приписывание хлопка.
Шукрулло Бобоев Фото: Kun.uz
19 января в Пахтакорском районе Джизакской области состоялась очередная сессия районного кенгаша народных депутатов. В ходе сессии участники рассмотрели организационный вопрос.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, заместитель прокурора Джизакской области Асилбек Ашуров стал новым хокимом Пахтакорского района.
Асилбек Ашуров
Напомним, в апреле 2018 года бывший хоким Ташкентской области Шукрулло Бобоев был назначен хокимом Пахтакорского района.
30 октября 2017 года Шукрулло Бобоев и бывший хоким Джизакской области Улугбек Узаков были уволены от занимаемой должности президентом за приписывание хлопка.