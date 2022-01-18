Уволен (окончательно?) одиозный экс-Ташкентский хоким Бобоев

00:14 20.01.2022

Шукрулло Бобоев отстранен от должности хокима Пахтакорского района

Бывший хоким Ташкенсткой области Шукрулло Бобоев отстранен от должности хокима Пахтакорского района. В 2017 году он был уволен от занимаемой должности президентом за приписывание хлопка.



Шукрулло Бобоев Фото: Kun.uz

19 января в Пахтакорском районе Джизакской области состоялась очередная сессия районного кенгаша народных депутатов. В ходе сессии участники рассмотрели организационный вопрос.



Как сообщили в пресс-службе областной администрации, заместитель прокурора Джизакской области Асилбек Ашуров стал новым хокимом Пахтакорского района.



Асилбек Ашуров

Напомним, в апреле 2018 года бывший хоким Ташкентской области Шукрулло Бобоев был назначен хокимом Пахтакорского района.



30 октября 2017 года Шукрулло Бобоев и бывший хоким Джизакской области Улугбек Узаков были уволены от занимаемой должности президентом за приписывание хлопка.