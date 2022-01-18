Назарбаев обвинен в сокрытии миллиардов долларов

00:17 20.01.2022

OCCRP: фонды Назарбаева прикрывают миллиарды долларов

Геннадий Свидригайлов



Центр исследования коррупции и организованной преступности OCCRP совместно с казахстанским изданием Vlast и кыргызскими журналистами Kloop провела расследование и установила, что благотворительные фонды, которые подотчетны бывшему президенту Казахстана, прикрывают его активы на миллиарды долларов.



Общая стоимость активов, которые управляются фондами, составляет почти $8 млрд. Среди активов числятся элитные отели, банки, фабрики, склады и другое. Расследователи пишут, что фактически данные активы президенту не принадлежат, однако он имеет к этому имуществу доступ через фонды, которые подотчетны только ему.



По мнению юристов, именно Назарбаев принимает окончательные решения по деятельности фондов, в том числе об их продаже или передаче другим лицам. При этом фонды не публикуют финансовые отчеты, а часть имущества расположена за пределами страны.



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